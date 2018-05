No se puede responder a ciudadanos que no escuchamos: Ludivina

Redacción

PUERTO MORELOS, Q. Roo.- Los diálogos entre Ludivina Menchaca y los ciudadanos portomorelenses, fortalecen el vinculo entre ella y quienes en familia le presentan la realidad de sus calles, sus colonias o sus empleos o la falta de uno; la candidata de la coalición Por Quintana Roo al Frente, ha sumado familias enteras con quienes se ha reunido y a quienes a ofrecido rendición de cuentas, en la que encontraran la correcta aplicación de los recursos, en su beneficio.

Entrar a los hogares le ha servido para palpar la realidad de familias enteras, porque han intervenido en los diálogos, los niños, jóvenes, discapacitados, hombres, mujeres, adultos mayores y madres solteras, según un comunicado.

"Para rendir buenas cuentas, tenemos que responder a las necesidades que mas apremian. Porque no vamos a pensar en lo importante que puede ser edificar un parque, donde la urgencia es una caseta de policía. No se puede responder a los ciudadanos a los que no escuchamos", señaló.

La inseguridad es la mayor preocupación de los ciudadanos, la educación superior de sus hijos es una prioridad, que el desarrollo sea aparejado, que los servicios públicos beneficien a las mayorías y que la salud sea igualitaria.

Ludivina Menchaca convoca a las familias enteras a la participación, porque se necesitan lideres que desde el hogar organicen a sus integrantes.

"Se trata de llegar a la presidencia municipal, teniendo a la mano una consulta social, no podemos perder el tiempo, se trata de llegar con la anuencia de la comunidad y con un plan definido de acciones, recogidas también, desde los hogares".

La propuesta de Ludivina Menchaca es convocar a conformar liderazgos naturales, de jóvenes, de mujeres y hombres que se sumen al proyecto que hoy los visita en sus casas, en un franco dialogo ciudadano.