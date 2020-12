No se puede violar la autonomía de las instituciones sin tener bases firmes

Es bien importante lo que declaró recientemente el señor Porfirio Muñoz Ledo a través de sus cuentas, al hacer la mención de que es una estupidez y una violación a la autonomía de las instituciones, en este caso a las bancarias, que el Senado controle al Banco Nacional de México ya que siempre, pero siempre, van a ser totalmente autónomas tal como lo marca la Constitución, esto es un grave, grave, grave peligro porque de permitirse podría aprovecharse para el “lavado” de millones de pesos en dólares sin control, lo que se convertiría en un mega delito.

Ahí es donde tenemos que marcar claramente esto, que es una violación a la constitución y a la autonomía, cómo puede ser que haya un senado que autorice estas situaciones que van en contra de todas las instituciones, de los principios de la revolución y de las leyes que han gobernado a México, estas son mentes que quieren ir en contra de las garantías y de la seguridad que debe tener cada institución y que es totalmente autónoma, esto es similar a querer quitarle la autonomía a la universidad, sería buen ver que lo hagan para que vieran que les va a pasar a los que están pretendiendo esto.

Esto sería más de lo que parece ya que con esto se abriría la puerta para la entrada de quien sabe cuántos millones de pesos, dineros que quien sabe de dónde salieron para que sean cambiados en dólares y sin que les pregunten nada, la cantidad que quieran, lo que sería un instrumento súper positivo e importante para todos los grupos ilícitos.

Y con ello estaríamos violando la ley internacional de cambio, sería súper mega grave porque México entraría en una ilegalidad total a nivel de finanzas internacionales.

Entonces si los mexicanos quieren invertir fuera y no tienen como demostrar sus ingresos, se podría considerar que ese dinero es producto del narcotráfico o de sobornos a los familiares y amigos de los presidentes, para que puedan ellos disponer de dinero en cualquier parte del mundo y eso es una práctica prohibida e ilegal a nivel internacional.

Al modificar ley a Banxico lo podría involucrar

en actividades ilícitas: Muñoz Ledo

El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que la minuta del Senado de la República para modificar la Ley del Banco de México es “muy peligrosa”.

A través de su cuenta de Twitter, el legislador explicó que esta reforma obligaría al Banco central a comprar todos los dólares que vende el sistema financiero mexicano sin comprobar su origen, por lo que podría verse involucrado en actividades ilícitas.

Agregó que, “como siempre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está pintada”.

Advirtió que se pretende violentar la autonomía de Banxico, por lo que confía en que lo resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Cuidado con un atraco que la 4T no merece”, destacó.

El gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, empresarios y banqueros se reunieron con el senador Ricardo Monreal por la reforma a la captación de divisas.

Durante la reunión se abordaron las dudas e inquietudes en torno a la iniciativa que el Senado de la República aprobó por mayoría para obligar al banco central a comprar a las instituciones de crédito, los billetes y monedas extranjeras en efectivo que no puedan repatriar a sus países de origen.

Fiscalía ejercita acción penal en contra de

11 elementos policíacos de Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informa que se ejercitó acción penal en contra de 11 mandos y elementos policíacos, por los delitos de lesiones, abuso de autoridad y robo, investigados en la carpeta pertinente, por hechos suscitados el 9 de noviembre en las instalaciones del Palacio Municipal de Benito Juárez, cuando se manifestaban grupos feministas y simpatizantes, en protesta de un feminicidio que aconteció en Cancún.

En el expediente se encuentran relacionados, en su calidad de víctimas 2 periodistas del estado de Quintana Roo quienes resultaron lesionados por arma de fuego, así como 8 personas más con heridas en diferentes partes del cuerpo, a una de ellas le sustrajeron sus pertenencias, quienes participaban en la manifestación que se llevaba a cabo en la Plaza la Reforma.

De la investigación se desprendió que participaron al menos 78 policías adscritos al Mando Único según reportes oficiales, divididos en cuatro grupos, cuyo objetivo era la protección y contención a las instalaciones. La representación social hasta este momento ha practicado diversos actos de investigación, entre ellos: 10 entrevistas a las víctimas, a quienes se les otorgaron medidas de protección, fueron entrevistados 78 elementos policíacos; se practicaron 89 dictámenes periciales de diversas especialidades, entre ellos en materia de medicina, de balística, de psicología, de valuación, de química, de análisis de videograbaciones, de identificación y se revisaron 60 armas de fuego, continuándose con el análisis del total de armas que ampara la licencia colectiva para la confronta con un elemento balístico encontrado en el cuerpo de una de las víctimas.

Delitos contra la Libertad de Expresión.

Además, se envió un desglose a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República y otro desglose a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad de la FGE, por lo que hace a probables hechos relacionados con delitos sexuales. También se dio intervención a la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos.

De momento se ha concluido, que 9 mandos de la policía incumplieron con su deber de cuidado al no salvaguardar la integridad y los derechos de las personas. Por otra parte, también fueron omisos en ordenar la detención de aquellos elementos de la policía que accionaron sus armas, en contra de los ahora lesionados.

Finalmente, también se formulará imputación en contra de los mismos mandos, por permitir que se alterara la escena de los hechos. Por lo anterior esta Fiscalía ejercitó acción penal en contra de 11 personas servidoras públicas, entre ellos 9 mandos y 2 elementos policíacos, quienes al momento de los hechos, desempeñaban el cargo de Secretario, Subsecretario, Director, 3 coordinadores, 3 supervisores y 2 elementos adscritos al Mando Único.

En los próximos días se llevará a cabo audiencia inicial ante un Juez de Control, para formular la imputación correspondiente y la imposición de medidas cautelares.

La noticia más importante en Cancún es que han estado en investigación muchos de los elementos, que de comprobarse su culpabilidad tendrán que ser procesados y dados de baja por haber sido los responsables en el atentado contra una parte de la población que estaba demostrando de forma pacífica su inconformidad a uno de tantos feminicidios sucedidos en Cancún, frente al palacio municipal, ya que estos han ido en aumento y muchos de ellos han quedado sin una respuesta para los familiares de las víctimas.

Confirmada la victoria de Joe Biden en EU

El Colegio Electoral confirmó formalmente la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales.

Joe Biden se convirtió en el presidente electo de los Estados Unidos tras la decisión del Colegio Electoral, autoridad que nombra oficialmente al ganador de las elecciones. El 20 de enero del 2021, Joe Biden será investido presidente de los Estados Unidos hasta el 2025.

“La llama de la democracia fue encendida hace mucho tiempo en esta nación. Ahora sabemos que nada, ni una pandemia ni el abuso del poder, puede extinguir esa llama”, expresó Biden poco después de confirmarse su triunfo.

La votación del Colegio Electoral fue la afirmación más importante que ha habido hasta ahora de la victoria de Biden y de la integridad del sistema electoral, que estuvo sometido a un sostenido ataque infundado de parte de Trump y sus aliados. Historiadores y expertos en la democracia, no obstante, dijeron que temen que las tempestuosas semanas que siguieron a la votación hayan sacado a la luz la fragilidad de los instrumentos diseñados para proteger la voluntad del electorado.

Se confirma la victoria de Biden, el Colegio Electoral de Estados Unidos confirmó la victoria del presidente electo, Joe Biden, quien obtuvo el pasado 3 de noviembre 306 sufragios electorales frente a los 232 de Trump, quien también perdió el voto popular por más de siete millones.

¿Cómo funciona el Colegio Electoral?

El sistema electoral de Estados Unidos establece que se convierte en presidente del país quien gana más votos en el Colegio Electoral, los cuales se consiguen al juntar victorias en las urnas en los 50 estados y en Washington Distrito de Columna.

Los integrantes del Colegio Electoral votan por el candidato que ganó el pasado 3 de noviembre en cada estado.

Aquel candidato que ganó en un estado designa quiénes serán los compromisarios, así que no es factible que en el Colegio Electoral elijan presidente distinto al que ganó las elecciones por estados el pasado 3 de noviembre.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la demanda que presentaron Texas, la campaña de Donald Trump y varios gobiernos estatales que pedían revertir los resultados en varios estados clave donde ganó Joe Biden.

Por tanto, procedió el Colegio Electoral sin sorpresas y nombró presidente electo al demócrata.

¿Quién es Joe Biden?

Su nombre completo es Joseph Robinette Biden Jr., nació el 20 de noviembre de 1942 en Scranton, Pensilvania, pero desde niño se mudó a Claymont y proviene de un pequeño hogar en North Washington donde vivía con sus padres y tres hermanos.

En cuanto a su carrera política, en 1969, ganó las elecciones del consejo del condado de New Castle, en Delaware.

Para 1973, ya con 30 años, el demócrata se convirtió en senador por el mismo estado, puesto que tuvo hasta 2008.

Ha sido 6 veces senador por Delaware y buscó la nominación demócrata a la presidencia en 1988 y 2008.

Fue el vicepresidente de los Estados Unidos número 47 durante la administración de Barack Obama en 2008, puesto que ocupó durante los dos mandatos del primer afrodescendiente del país.

Y una vez más ganó la democracia en Estados Unidos, al salir como el ganador electo a la presidencia, el señor Biden, a quien lo avala su importante y gran trayectoria política que ha demostrado a través de sus múltiples funciones en ese importante país. ¡Enhorabuena!

Ivanka ante la fiscalía por

presunta malversación de fondos

Ivanka Trump, hija y asesora del presidente de Estados Unidos, rindió declaración ante la Fiscalía General de Washington D.C. en el marco de una investigación sobre una supuesta malversación de fondos en la ceremonia de toma de posesión del mandatario estadounidense en enero de 2017, según la cadena CNN.

Ivanka Trump prestó declaración durante unas cinco horas ante los fiscales encargados del caso en Washington D.C., que investigan si la Organización Trump y el Comité de la Inauguración Presidencial gastaron indebidamente más de un millón de dólares procedentes de donaciones pagando un precio “extremadamente excesivo” por el uso del espacio del Hotel Trump en la capital estadounidense durante la ceremonia de toma de posesión el 20 de enero.

En el marco de las indagaciones, los fiscales llamaron a declarar al presidente del Comité de Inauguración Presidencial, Tom Barrack, quien compareció el 17 de noviembre, según consta en los documentos del proceso. La Fiscalía General requirió documentos a Barrack, a Ivanka Trump, a la primera dama, Melania Trump, y a Rick Gates, que fue el vicepresidente del Comité de Inauguración Presidencial.

Tras conocerse la declaración de Ivanka Trump ante los fiscales en la capital estadunidense, la hija del presidente estadunidense denunció desde su cuenta de Twitter que la investigación es “una muestra más del resentimiento por motivos políticos” y del “desperdicio de los dólares de los contribuyentes”.

Además, difundió en su cuenta de Twitter un mensaje de correo electrónico que envió en diciembre de 2016 y en el que solicitaba al Hotel Trump que cobrara “un precio de mercado justo” por su uso en la toma de posesión del mandatario.

El consejero general de la Organización Trump, Alan Garten, aseguró a la CNN que la “única implicación” de Ivanka Trump fue “conectar a las partes e instruir al hotel para que cobrara una tasa justa de mercado”.

Según la demanda, Gates “gestionó personalmente” las conversaciones con el Hotel Trump para el pago del espacio que se utilizaría en la toma de posesión. En diciembre de 2016, Gates escribió a Ivanka Trump para comentarle que estaba preocupado por la imagen que podría derivarse del hecho de que el Comité de Inauguración Presidencial pagara “un alto precio” por el uso del espacio del Hotel Trump y por la posibilidad de que los medios “hicieran una gran noticia sobre ello”.

De acuerdo con el contenido de la demanda de la Fiscalía, Gates acordó con el director gerente del hotel y con los miembros de la familia Trump que se pagarían 175 mil dólares por día para reservar ese espacio durante cuatro días.

La organizadora de eventos del Comité de Inauguración Presidencial, Stephanie Winston Wolkoff, se mostró entonces en contra del pago acordado con el hotel y comunicó al comité que esos precios eran al menos el doble de los fijados por el mercado.

El fiscal general de Washington D.C., Karl Racine, mantiene que Wolkoff llegó incluso a mostrar “su malestar” con la oferta durante una reunión en persona con el entonces presidente electo, Donald Trump, y con Ivanka Trump. “El Comité Inaugural aceptó de todos modos el contrato”, señala en la demanda. Wolkoff tendrá que prestar declaración ante la Fiscalía la próxima semana, según fuentes conocedoras de la investigación.

Ya se están viendo los llamamientos por parte de las autoridades de Estados Unidos con respecto a las malas actividades que llevaron a cabo algunos miembros y amigos de la familia Trump, pero también tendrán que ser llamados a rendir cuentas por los delitos federales como lo es el de haberle mentido al FBI y al Congreso, que de comprobárseles todos esos cargos probablemente llegarían a ser huéspedes de la prisión a nivel de cárcel federal, pero sería bueno que fuera en Nueva York ya que así podrían ser vecinos de “El Chapo”.

Se vislumbra un crecimiento

en la economía mundial

Algo importantísimo de mencionar es que la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que este próximo año va a ser un año duro y difícil pero que habrá un crecimiento en la economía mundial y que el año que entra será un año extraordinario con subidas de intereses que podrían estar entre el 12% y el 15%, lo que representa una recuperación muy fuerte de todo lo que es la economía a nivel mundial, pero todo tiene una causa, hay que recordar que toda acción tienen una reacción, aquí lo que ha causado esto es que el mundo tenía una cantidad de millones y billones guardados en sus reservas, pero cuando vino toda esta serie de cosas se hicieron algunos cambios, como por ejemplo en Estados Unidos, donde tuvieron que apoyar a la gente dándoles dinero, y lo mismo sucedió con Alemania, Francia, Italia, Suiza, Austria, Noruega y Suecia, donde ese dinero ha sido para el rescate de algunas importantes empresas, como en el caso de Estados Unidos donde salvaron a siete grandes compañías aéreas (American y United Airlines, Alaska Airlines, Frontier Airlines, JetBlue Airways, Hawaiian Airlines y SkyWest Airlines) pero el señor Trump, ahí es donde viene otro problema en Estados Unidos, “se dice” que parte del gigantesco plan de 2.2 billones de dólares para apoyar a la economía estadounidense se la dio a sus cuates, eso es muy grave.

Indispensable conocer la salud física y

mental de quienes nos representan

Recientemente varios diputados han hecho la misma propuesta, esto es con respecto a lo que se hace con los pilotos aviadores, los operadores de naves supersónicas y los elementos de la Fuerza Aérea, a quienes se les hacen exámenes psicométricos y de antidoping cada seis meses para ver si están aptos física y psíquicamente para poder operar este tipo de aviones y las pruebas de antidoping se llevan a cabo continuamente a los pilotos antes de llevar a cabo operaciones militares.

Es por ello que sería recomendable y de ser posible ser una norma para que a los senadores, a los gobernadores, al presidente, a las cámaras de senadores y diputados se les hagan los mismos exámenes, psicométricos y de antidoping, antes de llevar a cabo las sesiones ya que pareciera que no están en sus cinco sentidos cuando lo hacen, ya que se les olvida que cuando tomaron protesta para ejercer sus funciones juraron respetar la constitución, deben tener presente que el fuero les da la oportunidad de “proponer” modificaciones a la constitución pero no destruir o ir en contra de la misma, eso demuestra claramente su desubicación racional, es por eso que se hace recomendable que antes de que ejerzan cualquier tipo de responsabilidades en el gobierno y ante el pueblo mexicano, se les practiquen dichos exámenes que sirvan para demostrar si tienen pleno conocimiento de los artículos de la Constitución, es indispensable recordarles que una promesa tiene que ser cumplida, en este caso es el de “respetar”, ya que la Constitución tiene artículos inamovibles (que no pueden moverse o cambiarse) por eso sugerimos a toda esta bola de descerebrados que se vayan en sus vacaciones a la Habana o a Venezuela o a Uruguay para que vean y comprueben cómo las dictaduras han acabado con los derechos de los pueblos.

No es aceptable el que no se respete la propuesta hecha por un gran mixteco como lo fue el señor Benito Juárez, quien siempre reafirmó que “entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, así que previo resultado de los análisis psicométricos y psicológicos que se les practiquen a esta bola de tarados, como en el caso de los que son pilotos, se demuestre que si están aptos para legislar, ya que las pruebas de antidoping permiten detectar la presencia de determinados medicamentos controlados o sustancias prohibidas como son el abuso del alcohol, anfetaminas, cocaína o marihuana, por lo que estos exámenes deberían de ser los estándares para garantizar que están lucidos y aptos para legislar, proponer o representar al pueblo que dicen representar.

Esta debería ser una norma a utilizar con los diversos miembros del gobierno, como lo es en el caso de los pilotos, ya que de no ser así se demostraría la asociación delictuosa que tiene esa bola de “cártel de diputados” quienes al final de cuentas no son más que una bola de incautos e incultos bichos raros.

Se debería quedar como un estándar las pruebas rápidas de antidoping a todos los diputados, senadores, gobernadores y funcionarios públicos para que demuestren claramente que están sanos para ejercer sus funciones, que de no ser así y ya comprobado que tienen adicciones o enfermedades psiquiátricas inmediatamente se deberán desaforar porque no estar aptos para ejercer pero si para cometer abusos de poder.

El señor Porfirio Muñoz Ledo siempre ha demostrado su disposición para trabajar con y para el pueblo de México, principalmente con la juventud que representa el futuro del país, (eso lo vimos y confirmamos los que tuvimos la oportunidad de trabajar con él cuando fue Secretario de Educación, así como también con el señor Pedro Ojeda Paullada, quien estuvo en diversos e importantes sectores del gobierno mexicano) esto se vio en la propuesta que hizo al presidente José López Portillo para la creación de técnicos profesionales, ya que quedaba claro que muchos estudiantes que ingresaban a la universidad no tenían las condiciones económicas para terminarla y es así como se logró dar la oportunidad para la existencia de un sinnúmero de ingenieros técnicos, para el bienestar de nuestra querida República Mexicana.

La verdad siempre brilla y para que siga brillando es necesario que la salud mental de toda esta bola de incautos quede plenamente demostrada por doctores competentes para garantizar que se respeta y se seguirá respetando a la constitución y a sus leyes.

Este tipo de acciones sería recomendable que lo llevaran a cabo también en todos los consejos administrativos privados, y para que quienes no estén limpios y sanos, inmediatamente pierdan su cargo, porque solo resultaron ser una bola de adictos.

Diputados de Q. Roo apuran ley mordaza

para encarcelar a periodistas e incómodos

Los diputados están por crear un nuevo instrumento de censura en Quintana Roo que contradice tratados nacionales e internacionales.

Una nueva “ley mordaza” será votada por la XVI Legislatura en las próximas horas. De ser aprobada, periodistas y ciudadanos serán considerados criminales por el solo hecho de documentar en fotografía o en video la escena de cualquier crimen. Sobre los infractores, pesará irremediablemente la cárcel.

Los legisladores de Quintana Roo pretenden criminalizar el ejercicio periodístico creando un nuevo delito en el Código Penal del Estado de Quintana Roo, bajo la figura del Artículo 250-Ter, cuya redacción a votación es:

“Al que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografie, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la Ley señala como delito, se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización”.

Según el proyecto que ha pasado al pleno cameral, la pena de cárcel incrementará cuando en la escena del crimen captada por la lente de los reporteros o civiles las víctimas hayan sido mujeres o infantes.

Diputadas y diputados pretenden acotar una garantía constitucional al aprobar la iniciativa presentada por el diputado Luis Fernando Chávez Zepeda (Morena), presentada el 2 de marzo de 2020 ante la Oficialía de Parte del Congreso del Estado.

Otra iniciativa similar fue presentada el 17 de diciembre por el diputado Edgar Gasca Arceo (Morena), pero esta no superó el proceso legislativo y fue enviada al archivo.

Ambas constituyen un retroceso de la libertad de expresión y supone un nuevo instrumento de censura de acuerdo a diversos tratados nacionales e internacionales y pone en riesgo el trabajo de reporteros, activistas y defensores de los Derechos Humanos que puedan resultar incómodos para el gobierno de Quintana Roo.

La ruta que siguieron Chávez Zepeda y Gasca Arceo es un calco legislativo que fracasó en el estado de Colima en noviembre pasado y la acción de inconstitucionalidad que revirtió la propuesta colimense contó con el respaldo total de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La propuesta del Artículo

250-Ter viola la Constitución

Esta no es la única ocasión que políticos y funcionarios públicos intentan construir un instrumento de censura en México.

Este año 2020, los congresos de cinco entidades federativas procesaron iniciativas similares. Además de los poderes legislativos de Quintana Roo y Colima, los de la Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Querétaro exploraron mecanismos de censura muy parecidos entre sí entre el 4 de marzo y el 20 de junio a través de los cuales se pretendió sancionar con penas de tres y hasta ocho años de cárcel el derecho a informar sobre un crimen.

Todas las anteriores fracasaron. Actualmente existe una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el expediente 191/2020 que tanto Luis Fernando Chávez Zepeda y Edgar Gasca Arceo omitieron en las consideraciones de sus respectivos proyectos de decreto.

