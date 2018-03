No señor diputado, no se equivoque

No podemos decir que es lamentable, sino mucho más; tampoco que es deleznable, porque quizá nos quedaríamos cortos; pero lo que sí es que las palabras del presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, resultan escalofriantes por el cargo que ostenta y porque tal vez llegue a ser legislador federal.

Y es que hace apenas unos días, el diputado panista se atrevió a decir que la percepción de inseguridad en Playa del Carmen responde más al “ruido mediático que a la realidad”, lo que provoca que se nos erice la piel.

Aun cuando Martínez Arcila no haya pretendido culpar a los medios por la imagen que prevalece no sólo de Playa del Carmen, sino de toda la zona turística de la entidad, tanto a nivel nacional como en el extranjero, su declaración resulta escalofriante, ya que se trata del líder del Congreso del Estado quien de esta manera quiere minimizar los hechos violentos ocurridos en la cabecera de Solidaridad.

Eso es lo que debe ponderar antes que nada este diputado, que ya no se trata de un palero panista sino de quien lleva los hilos del poder legislativo en Quintana Roo y que, con sus palabras, permite pensar que no ha entendido nada de lo que está ocurriendo y que es gravísimo, porque la inseguridad y la violencia ha puesto a la actividad turística local pendiente de un hilo o colgada de alfileres.

Pero no sólo eso, sino que la forma de pensar del panista quizá sea la que permea en su partido y en el Gobierno del Estado de extracción panista-perredista (más azul que amarillo).

Ignoramos si esta percepción obedezca a su intención de tapar del sol con un dedo, o bien de querer cubrirse los ojos ante una realidad o incluso, que sería lo más grave, que viva en “Arcilandia” él y tal vez muchos otros.

No, los medios no tienen la culpa del bombazo en un ferry de Barcos del Caribe; tampoco la prensa tuvo nada qué ver con la balacera en el antro Blue Parrot, ni ha puesto el dedo contra vendedores de la Quinta Avenida que han sido ultimados en el último año y medio.

No se equivoque señor diputado.

Los medios de comunicación estamos para informar a la ciudadanía de lo que aquí ocurre y no, no nos callaremos ante lo que está sucediendo, porque la información es un derecho que tiene toda la sociedad, y si lo que se pretende es simular que aquí no pasa nada, lo mejor sería que los gobiernos estatal y municipal (ambos panistas) se pongan a trabajar hasta lograr precisamente eso: Que aquí no pase nada.

Los medios de comunicación estamos cumpliendo con nuestro compromiso y, en todo caso, usted señor diputado no lo está haciendo, pues en lugar de pretender esconder la basura bajo el tapete, tendría que exigir a los gobiernos que cumplan con su máxima obligación, como es el brindar seguridad a la población.

Y por favor, no insulte a la inteligencia.