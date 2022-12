No sólo en Cancún: Taxistas de otros municipios amenazan a choferes de Uber

Los choferes de la plataforma de transporte Uber en el municipio de Benito Juárez denunciaron que continúan las agresiones y amenazas de muerte por parte de taxistas, incluso provenientes de otras demarcaciones.

Carlos Canino Mendoza comentó que el pasado viernes 23 de diciembre ofrecía un servicio a unos turistas, cuando fue víctima de un grupo de taxistas del sindicato "Lázaro Cárdenas", del municipio de Solidaridad.

Narró que prestó el servicio a dos turistas, cuando sobre la carretera que conecta a Cancún con Playa del Carmen, fue interceptado por un taxi del sindicato “Lázaro Cárdenas”, que les cerró el paso para después descender tres personas, quienes se subieron al vehículo, con los turistas dentro, a quienes amenazaron y bajaron a punta de pistola.

“Y a mí me asaltaron, aparte de que me amenazaron de muerte, me mandaron un mensaje para todos los compañeros de Uber, en el cual estaban diciendo que ‘desde aquí, Benito Juárez, hasta Chetumal, si nos volvían a ver dando el servicio, no nada más iban a destruir las unidades, sino que también nos iban a matar”.