Notarios, en la mira; despojan predios de alta plusvalía en Tulum

Una denuncia penal pone nuevamente en tela de juicio la honorabilidad de los notarios públicos en Quintana Roo, que en teoría garantizan la seguridad jurídica de un sinfín de actos entre particulares, principalmente, la compraventa de bienes inmuebles.

La carpeta de investigación identificada con el número FGE/QROO/TUL/06/520/2020 abierta ante el ministerio público de Tulum, sugiere una presunta complicidad de los propios notarios para concretar el despojo de predios de alta plusvalía en ese destino turístico.

Julio César Traconis Varguez y Adrian Samos Medina, auxiliar y titular de la Notaría 41, son los nombres que aparecen en la denuncia presentada por Daniel Rodríguez Rosado, un ciudadano que afirma no haber realizado ninguna venta de terreno.

En diciembre de 2019, al acudir a pagar el impuesto predial en las oficinas de la Tesorería Municipal de Tulum, se llevó la sorpresa de que ya no tenía ningún predio registrado a su nombre.

En su lugar estaba Renato Fabricio del Toro Rosaldo, quien también es denunciado, junto con los dos notarios, por el delito de falsificación de documentos y uso de documentos falsos y lo que resulte.

“Íbamos a pagar el impuesto predial. Fuimos y ya no estaba mi nombre. O sea de la nada, sin haber vendido nada, sin haber firmado un solo papel, sin haber recibido un solo peso. Primero fuimos al municipio, luego al Registro Público (de la Propiedad) y resulta que el nuevo propietario es Renato Fabricio del Toro Rosaldo”, relata.

Según el acta número 1432 registrado ante el notario público 48 del estado de Yucatán, Daniel compró el lote 002, manzana 89, región 004, ubicada sobre la avenida Cobá, de la reserva territorial del IPAE, en Tulum, en diciembre de 2016.

El cambio de dueño quedó registrado el 30 de mayo de 2017 ante la oficina del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la ciudad de Playa del Carmen dentro del folio 107869.

Los trámites de compra fueron realizados a través del abogado Alejandro Baqueiro Canto.

Tiempo después, Rodríguez Rosado conoció a Antti Valtteri, representante de la persona moral Palacio Tremendo S. A. de C.V., con quien llegó a un acuerdo de arrendamiento con opción a compra y la posibilidad de ser socio.

Bajo esos términos se construyó y se puso en operación el hotel Bufo Alvarius, que tiene actualmente entre sus socios al actor Fernando Carrillo.

Fue a través de sus socios que el ahora quejoso comenzó a sospechar que algo andaba mal, luego de que le dijeron que al lugar se habían presentado personas que afirmaban ser compradores del terreno donde se encuentra el hotel.

Aunque en la denuncia penal no se menciona su nombre, los señalamientos también alcanzan al ahora titular de la Notaría 90, Ricardo Dehesa Cortés, quien en su momento era socio del abogado que llevó los trámites de la primera compraventa. La sospecha es porque todo el expediente quedó en la notaría 90, además de que el comprador es identificado como su asistente.

“Los dos trabajaban en la notaría 76. Ricardo Dehesa Cortés tenía un ayudante Renato Fabricio que siempre andaba de aquí para allá con él. En enero vine para acá, porque yo residía en la Ciudad de México y estaba molesto mi socio porque según yo estaba vendiendo el terreno. Ahí me entero que estaban poniendo el terreno a nombre de él (Del Toro Rosaldo) y según nosotros no se iba a poder porque no hay papeles firmados”.

De acuerdo con los documentos en manos de Novedades Quintana Roo, la supuesta venta del terreno a favor del nuevo dueño se formalizó el 22 de noviembre de 2018 ante la fe notario auxiliar 41, Julio César Traconis Varguez. Ese día, afirma el acta, estuvo presente el vendedor.

Daniel Rodríguez Rosado, acudió en varias ocasiones a las oficinas ubicadas en Playa del Carmen, sin embargo, le negaron el acceso a las copias del contrato. A través de los correos oficiales de los responsables de la Notaría 41 se solicitó la postura de ambos acusados, sin embargo, hasta el momento de la redacción de la nota no había respuesta.