Faltan enfermeras en el Hospital General de Cancún

El Hospital General de Cancún “Jesús Kumate Rodríguez” no ha incrementado su plantilla laboral para atender a los pacientes de COVID-19, pese a que se han lanzado convocatorias nacionales y a nivel estatal para contratar personal médico.

Martha López Méndez, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Enfermería Mexicana en Quintana Roo, explicó que no existen suficientes personas para los puestos de trabajo que se necesitan.

“Caras nuevas en el hospital habremos visto cuatro, que es nada para lo que estamos trabajando, pero el problema es que las escuelas de enfermería apenas está egresando a sus alumnos, no tienen título, no tienen cédula y esa es una de las trampas que tienen la convocatoria, que no puedes acceder a la página si no tienes una cédula”, dijo.

La entrevistada indicó que incluso el número de más de 300 trabajadores de enfermería ha disminuido en alrededor de un 30%, debido a que tuvieron que enviar a sus casas a los compañeros que padecen de enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión, así como los que tuvieran algún otro factor de riesgo, como asma o que superen los 60 años de edad.

En Quintana Roo hay una enfermera por cada 525 personas

“Ahorita están contratando, pero va muy lento recursos humanos”, dijo.

Quintana Roo ocupa el sexto lugar a nivel nacional con menos personal de enfermería, ya que sólo tiene disponibles tres mil 204 enfermeros para tender a un millón 684 mil 541 habitantes, es decir, hay una enfermera por cada 525 personas.

El Sistema de Información Administrativa de Recursos Humanos en Enfermería (Siarhe) indica que:

mil 487 pertenecen a la Secretaría de Salud,

mil 414 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS);

255 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste); y

48 a centros educativos y uno al Sistema DIF.

De estos trabajadores el 18.84% (604) no cuentan con una basificación: