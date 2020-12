Para estas vacaciones voy a dedicar tres semanas a hablar de los diferentes tipos de música popular y los que considero los más importantes bajo mi lupa personal y sin darle mayor o menor importancia a alguno de ellos. Para ello voy a explicarlo desde el principio. La definición de música con la que crecí es: La combinación del sonido con el tiempo. La música ha ido evolucionando desde su origen en la antigua Grecia, en que se reunía sin distinción a la poesía, la música y la danza como arte unitario. Desde hace varias décadas se ha vuelto más compleja la definición de qué es y qué no es la música, ya que destacados compositores, en el marco de diversas experiencias artísticas, han realizado obras que, si bien podrían considerarse musicales, expanden los límites de la definición de este arte. Y como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. Y puedo decir que es un estímulo que afecta el campo perceptivo de todo individuo; así, la oleada sonora puede cumplir con variadas funciones como el entretenimiento, la comunicación, la ambientación y un largo etcétera. Aquí hablaré a partir de los años 50 y por ello iniciaré con el Rock And Roll. Es un género musical de ritmo marcado y con la base del rhythm and blues y por supuesto al swing. Siendo su intérprete más influyente Elvis Presley como cantante, guitarristas como Chuck Berry, Bill Haley o Eddie Cochran y otro grande como Little Richard entre otros. Fue el disc-jockey Alan Freed quien utilizó la expresión "rock and roll" para describir ese estilo. En sus inicios fue un estilo de música de influencia de gente de color y que utilizó las nuevas técnicas de amplificación de guitarra para darle la firma que lo caracterizaría. Aparte de la guitarra, la batería y el piano fueron elementos igualmente fundamentales haciendo grupos de no más de 5 elementos, ahorrando los costos que generaban las grandes bandas (Big Bands) de antaño donde eran un mínimo de 17 músicos de base. Les recuerdo que el sábado 19 a las 20:00hrs será el último concierto del año de la Orquesta de Cámara de Cancún. Síganos en Facebook y YouTube en el canal /somosculturacun. Hasta la próxima semana.