Novio de joven prensada en Cancún, le da su último adiós: “No puedo con esto”

Unas tristes y fuertes palabras escribió como ‘último adiós’ el novio de la joven que murió prensada luego de que un autobús de la empresa Del Valle chocara el BMW que conducía en una avenida de Cancún.

“No puedo con esto, te necesito”, se logra leer en una publicación de instagram, hecha por el novio de la ahora occisa de 28 años de edad y originaria de Argentina, que murió en un hospital de Cancún tras ser víctima de un choque el miércoles 10 de abril de 2024, alrededor de las 14 horas en la avenida Chac Mool con Huayacán,

Debido a la gravedad de sus lesiones, la joven perdió la vida la noche del mismo miércoles. Ante estos hechos, Salomón, el novio y prometido de Betiana, se despidió de ella a través de sentidos mensajes en su cuenta de Instagram.

“Te fuiste mi vida nos dejaste, nunca superaré esto como te lo dije la noche de ayer, nunca me perdonaría si algo te pasará , no puedo creer esto , te amo y amaré por toda la eternidad, siempre te seré leal y fiel por qué tú me enseñaste que es amor real , eras la mujer más perfecta del mundo…”



En otros mensajes, Salomón compartió el cariñoso mote que empleaba para dirigirse a la joven:

“No puedo seguir sin ti amor, no puedo con esto, te necesito Beti mi amor, cómo pudiste dejarnos así”.