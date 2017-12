Al año aumentan los casos de VIH en Playa del Carmen

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q Roo.- El crecimiento poblacional, una disminución en el uso habitual del condón y una tasa de poligamia que alcanza el 50% en los sondeos, Solidaridad conserva, según cálculos, de 10 mil portadores de VIH en los últimos tres años y con crecimiento de alrededor de 150 casos nuevos detectados de manera anual.

“El 50% de los hombres que están en un relación estable manifiestan que en los últimos 12 meses tuvieron sexo con otras personas que no son sus parejas; en el caso de las mujeres que manifiestan esto es casi el 40%” afirmó Rudolf Geers, presidente de Vida Positiva A.C.

“El sector que más lo usa son los hombres que tienen relaciones con hombres pero alcanza solo el 3%; esto no implica que el resto no lo use nunca, sino que a veces sí y a veces no, pero esas veces no incrementa potencialmente el riesgo de contraer VIH”, aseguró.

En el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA en la que esa organización hizo pruebas de VIH, indicó que de cada año hay una tendencia a la baja en el uso del condón, y de manera generalizada solo el 1% de la población encuestada usa siempre ese preservativo en sus relaciones sexuales.

Desde 2014, con 200 mil habitantes, Vida Positiva reportó que habían 10 mil personas portadoras en Solidaridad, y aunque no hay nuevos cálculos totales con el crecimiento poblacional que registró en los últimos tres años este municipio -260 mil de manera extraoficial- las probabilidades de más transmisiones también son mayores.

Geers explicó que cada año aplican en promedio 7 mil 500 pruebas de detección de VIH al año, y en este lapso hay una prevalencia del 2% de nuevos casos, lo que implica que hay 150 personas de se enteran que son portadoras del virus, “más los que no se hacen la prueba y que no saben que son portadores”.

(Foto: Adrián Barreto/SIPSE)

Lamentablemente han detectado a madres de familia con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), que se enteran que son portadoras luego de dar a luz, y que han contagiado a sus hijos, aunque el activista de la salud sexual no evitó especificar la incidencia de estos casos.

“Solidaridad, como todos los lugares del mundo, puede bajar los casos, pero mientras no se use el condón no será posible”, dijo.