La administración municipal actual de Cozumel registró ya de manera oficial la ejecución número 28, luego de que fuentes al interior del Hospital General confirmaron el fallecimiento de un hombre herido por impactos de bala.

Tras luchar por su vida por casi una semana, luego de ser baleado por sicarios en una vivienda de la colonia San Miguel 1, un hombre finalmente perdió la batalla por la gravedad de sus heridas.

Mientras contemplaba el desfile conmemorativo del 16 de septiembre, Oscar Pinto Silva, empresario en la ínsula y ex presidente de la Canaco-Servytur, se dijo sorprendido por la presencia de fuerzas de seguridad estatales y federales en el municipio que en ese momento participaban en el evento.

“Pero lo que más me sorprende, es que, con todas esas fuerzas como el ejército, marina y guardia nacional, no pueden controlar los asesinatos y atrapar a los responsables”, lamentó el empresario.

Por su separado el regidor Juan Carlos Góngora Aké, lamentó que los integrantes del cabildo guarden silencio ante lo que ocurre en materia de inseguridad “La historia les dará su lugar como cómplices”, recalcó.

Número de ejecutados en Cozumel sube en lo que va la actual administración / (Foto: Gustavo Villegas)

Cabe recordar, que la tarde del 10 de septiembre dos sicarios llegaron a un domicilio en la calle 29 por 20 y 16 con la intención de asesinar a un sujeto conocido con el mote del “Monkey”.

Para entrar balearon antes a dos personas más que resultaron heridas, mientras el Monkey murió en el sitio por un disparo en el cráneo que entró por su ojo izquierdo. Uno de los heridos falleció la madrugada del 16 de septiembre a consecuencia de las heridas colocando las estadísticas en 28 asesinatos relacionados con el narcotráfico.

Por estos homicidios la Fiscalía General del Estado (FGE) ya detuvo a una persona a la que, según el boletín 287/2023-Z1 fechado el 13 de septiembre, hay datos de prueba contundentes en su contra.

Al hablar sobre la inseguridad Oscar Pinto dijo que es sorprendente la cantidad de elementos de la Marina y otros militares en la ínsula que cuentan con armamento y recursos que otros municipios del país desearían tener.

Sin embargo, lamentó que todo esto no sirva para poder detener el caos e inseguridad que impera desde octubre de 2021 cuando comenzaron las ejecuciones y que hoy casi se acercan a unos 30.

Por su parte José Alejandro Tovar Mukul, quien hace unos meses dejó las filas de la dirección de Seguridad Pública tras 14 años de formar parte de la corporación, opinó que no por el rumbo que llevan las cosas en Cozumel no está muy lejano el tiempo en el que la población no asista a eventos como la ceremonia del grito de independencia por la inseguridad.