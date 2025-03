Nunca conserva firmes amistades, quien solo va atento a sus pretensiones

Por más que pasa el tiempo, ahora resulta que Petro, el presidente de Colombia, que fue miembro de las FARC y quien ahora busca la legalidad de la cocaína.

El Movimiento 19 de abril, más conocido como M-19, fue una organización guerrillera que surgió en 1970 de las filas de la Alianza Nacionalista Popular (Anapo), movimiento que acaudillaba el general y ex presidente de la República, Gustavo Rojas Pinilla. Los partidarios del militar denunciaron fraude en las elecciones de 1970, en las cuales, según las cifras oficiales, el conservador Misael Pastrana Borrero venció por apretado margen a su contrincante.

Las actividades militares del M-19 caracterizaron al movimiento como una guerrilla urbana, que operaba esencialmente en Bogotá y otras ciudades principales del país, fue en Caquetá que nació su estructura militar, a la que le gustaba generar sensación en los medios de comunicación, por lo que el 17 de enero de 1974 extrajeron de la Casa Museo Quinta de Bolívar una espada que se cree perteneció a Simón Bolívar. Sin embargo, su acción más espectacular se concretó entre el 30 de diciembre de 1978 y el 1 de enero de 1979, cuando un comando de esa organización penetró, a través de un túnel, en el regimiento militar de Usaquén, al norte de la capital colombiana, y sustrajo aproximadamente 5,700 armas pertenecientes al Ejército, hecho que, por supuesto, llamó la atención de todos los medios de comunicación.

¿Cuánto tiempo estuvo Petro en el M-19?

Gustavo Francisco Petro Urrego, en su juventud militó en el Movimiento 19 de abril (M-19), una guerrilla urbana partícipe del conflicto armado interno de Colombia entre 1974 y 1990 bajo el alias de Aureliano, la cual, tras su desmovilización en 1990, se transformó en la Alianza Democrática M-19, la segunda fuerza política más importante en la Asamblea Constituyente de 1991.

Verónica del Socorro Alcocer García es una activista colombiana, desde el 7 de agosto de 2022 ostenta el título protocolar de primera dama de Colombia, debido a su matrimonio con el presidente Gustavo Petro.​

Y los aranceles van, porque van, porque es una ofensa que no está en el poder del señor Trump decidir, sino más bien es una consigna del Congreso, en apoyo a las Leyes Internacionales que prohíbe el “lavado de dinero” obtenido por la venta de drogas y su utilización para la construcción de hoteles y apoyos de campañas políticas que se han dado a lo largo y ancho del país, como el caso de los gobernadores del Norte, de Tamaulipas, de Sinaloa, del señor Rocha, del doctorcito de Ciudad Victoria, de Tamaulipas que ha servido de puente de introducción de la mayor cantidad de Fentanilo y todo tipo de drogas, por más de 20 años.

Vale la pena mencionar la relación directa del narco ex presidente y narco terrorista Manuel López Obrador, con el abogado de “El Mayo” Zambada, al quedar totalmente demostrada la compañía de este personaje, en diferentes fotografías que están a la vista del dominio público, aun cuando siempre exista la negación de una asociación delictuosa con estos delincuentes, por ahora queda plenamente demostrada.

En las próximas semanas veremos cómo el gobierno de Estados Unidos hará válido su derecho internacional de la aprehensión de los narco políticos terroristas, con investigaciones que se han realizado a los bancos que colaboraron con ellos, al igual que a diferentes grupos de militares, para cometer el fraude del siglo.

Pues bien, en principio de cuentas les deseamos a todos una feliz primavera y que quede claro que los delitos federales son totalmente imborrables y la esperanza de los mexicanos está ahora en las acciones del gobierno de Estados Unidos, la DEA, el FBI y la CIA, ¡Enhorabuena! y les deseamos el mayor de los éxitos para poder lograr establecer dentro del Estado de Derecho las medidas correctivas para comenzar a rescatar al país de las manos de estos narco asesinos, delincuentes, terroristas.

Pronto veremos los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por el gabinete del señor Trump para que se conviertan en realidades y se lleve al banco de acusados a estos delincuentes malditos.

¡Viva la República Mexicana! ¡Viva el Estado de Derecho! y ¡Vivan nuestros héroes! que a través del lema “Tierra y Libertad”, de Villa y de Zapata, liberaron a los mexicanos de una monarquía que se dedicó a explotar por más de 300 años a los mexicanos.

Vayan nuestros mejores deseos para los buenos mexicanos que aman el Estado de Derecho, y que buscan se cumplan siempre con las obligaciones a que tienen derecho los ciudadanos responsables, al igual que los delincuentes paguen por sus delitos.

En otro tema, es importante mencionas que ha salido a la luz el fraude de las Universidades del Bienestar, en las que el gobierno pasado dijo que gastó 4 mil millones de pesos, pero que hasta ahora parece no existen, no funcionan, no aparecen, al igual que las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación por 2 mil 592 millones de pesos en obras del Tren, dinero ejercido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Es importante que se tomen medidas a estos asuntos ya que se debe perseguir el dinero y rescatarlo, porque esto es otro robo más al dinero del pueblo.

No hay violación a la soberanía de México con una cooperación en un marco legal para enfrentar a los cárteles del narcotráfico y proteger a los mexicanos: Senadora Lilly Téllez

La realidad es que el Estado Mexicano no puede contra los cárteles porque si el Estado Mexicano pudiera contra los cárteles ya hubiera procedido o ¿no?

La mayoría de los mexicanos opina que los cárteles son terroristas aunque en la bancada de Morena, la bancada de los mafiosos, obviamente, insistan en que no son terroristas la mayoría de los mexicanos dice que sí, evidentemente porque matan, torturan, secuestran, cobran piso, detienen a diestra y siniestra en cualquier camino, en cualquier carretera.

Extorsionan, asesinan niños, devastan pueblos, expulsan a los mexicanos de sus hogares.

No solo no había violación a nuestra soberanía con una colaboración con los Estados Unidos contra los cárteles, sino que se podrían salvar la vida de los mexicanos, que Morena ha dejado indefensos ante la guerra del crimen organizado contra los ciudadanos.

Así vemos que sí está claro que se puede cooperar sin sometimiento ¿Por qué Morena no quiere?, no quiere porque está protegiendo su narco estado.

Los cárteles son socios de Morena, a ellos les deben su llegada y su permanencia en el poder.

Ustedes, bancada de Morena, bancada de mafiosos, ustedes no tienen vergüenza, no tienen principios, no tienen decencia, no tienen educación.

Ustedes, bancada de mafiosos de Morena, no tienen la menor ética.

Solo ponen excusas para no permitir la cooperación con los Estados Unidos para proceder contra los cárteles, solo pone pretextos y excusas, porque como estamos comprobando, lo digo una vez más, no hay violación a la soberanía, ni sometimiento, ni nada con una cooperación en un marco legal, pero para Morena primero son los intereses de sus socios criminales, antes que los intereses y la vida de los mexicanos.

A los mexicanos de bien les digo, hay que luchar por la libertad, hay que luchar por nuestra libertad frente a la violencia del narco gobierno, hay que estar atentos y luchar por la libertad.

Las universidades fantasma que existen en México (Javier Alatorre/FIA)

Javier Alatorre: Son esas universidades que se anunciaron con tanto entusiasmo, las Universidades del Bienestar en las que el gobierno pasado dijo que gastó 4 mil millones de pesos de nuestro dinero, de dinero de la gente, para supuestamente impulsar la educación en México, pero hoy parecen más bien la punta del iceberg de un fraude.

No existe, no aparece, nadie abre, no funcionan, así las Universidades del Bienestar, el proyecto educativo del sexenio pasado, plagadas de irregularidades.

Martha Castro: “Hay algunas que ya reportan incluso alumnos y maestros, pero que todavía no están terminadas de construir, solo se ve foto del predio no, de un terreno”.

FIA: Las visitamos, las recorrimos, no hay una sola que no tenga inconsistencias: Leonardo Núñez González, Director de Investigación MCCI: “Está operando en la ilegalidad, esto es ilegal”.

FIA: Llegamos a esta Universidad del Bienestar cerca de Milpa Alta, como no tenían donde operar, tuvieron que prestarles La Casa de la Cultura del Pueblo, así sus patios traseros.

Alma Maldonado, Investigadora Cinvestav: “Lo primero que yo siempre digo es no deberíamos de llamarle Universidades o debemos ponerlas entre comillas porque difícilmente le puedes llamar Universidad a una cosa que no tiene un espacio físico claro, propio, que no tiene más que dos o tres profesores o profesoras contratados, que no tiene un programa de estudios detallado y donde no tenemos información sobre egresados o que ha pasado con las personas que están estudiando”.

FIA: Actualmente son doscientos en 31 estados del país.

Leonardo Núñez González, Director de Investigación MCCI: “Todas las universidades primero iniciaron como un proyecto político, cuando en 2015 Morena, creo una serie de Universidades financiadas con recursos de políticos, esa fue la base del proyecto”.

Fuerza Informativa Azteca fue a comprobar si esto era cierto, nos metimos al portal y ahí dice que en la Ciudad de México hay 10 Universidades del Bienestar, existentes y operando.

Edgar Galicia, Fuerza Informativa Azteca: Abrimos la ficha de la Universidad del Bienestar Sede Cuauhtémoc, justo la que refiere esta ficha ubicada aquí en calle Avenida Niños Héroes No. 139, vamos llegando al lugar y vamos a tocar a ver si hay Universidad.

Nos acercamos a los que venden justo a las puertas de esta supuesta Universidad.

FIA: ¿Esta es Universidad?

Vendedor 1: No, no hay nada ahí en ese lugar, nada, está vacío, todo eso es vacío.

FIA: ¿No ve salir alumnos, nada?

V 1: No, nada, no hay nada.

FIA: ¿Has visto salir alumnos de aquí?

Vendedor 2: Alumnos, no.

FIA: ¿Maestros?

V2: No.

FIA: ¿Nunca?

V2: No.

FIA: Es un edificio de los años 40, usado como bodega y según la ficha del portal, aquí debería estar la Universidad de Derecho, ¿Cuál Universidad?, es un edificio viejo, no hay.

Y nos fuimos a otra, la Universidad de la Magdalena Contreras, donde deberían estudiar 101 alumnos con 4 docentes, carrera de Ingeniería Agroforestal, y ¿Qué nos encontramos?, nada, ni un solo estudiante, ni maestros, bueno, ni un muro, ni un techo, ni un solo tabique o varilla de Universidad, es un predio lleno de árboles.

FIA: Pero evidentemente ¿aquí no toman clases, no?

Vecino: “No aquí no”.

Alma Maldonado, Investigadora Cinvestav: “No se encentran físicamente o, y donde están, pues quien sabe, no. Y esos estudiantes que reportan, entonces ¿los tomamos como que si existen o no existen?

FIA: Le dimos clic también a la Universidad del Bienestar, Sede Tláhuac, y nos trasladamos hasta ahí, la página refiere que es el número 6391 y en la ficha técnica si coincide el edificio, pero aquí no se imparte ninguna carrera de Ingeniería, ni hay 86 alumnos con 4 profesores, es un inmueble en renta.

Vecina: “Era rentada, si, el dueño es un español”.

FIA: 4 mil millones de pesos se invirtieron en las Universidades del Bienestar, con este dinero se hubieran pagado 916 mil sesiones de quimioterapia o más de 1 millón de sesiones de hemodiálisis. La pregunta es obligada ¿Dónde está reflejada esa inversión? ¿Dónde están estas escuelas que señala el portal? ¿Por qué no existen? No están funcionando como dicen, unas ni siquiera están edificadas.

Alma Maldonado, Investigadora Cinvestav: “Diremos que sí, que efectivamente es una Universidad patito…”.

Edgar Galicia, Fuerza Informativa Azteca.

Javier Alatorre: Así de grave, así de serio es el programa, Fuerza Informativa Azteca ha intentado en diferentes ocasiones conseguir una entrevista con Raquel Sosa, ella es la Directora del Organismo Coordinador de las Universidades del Bienestar, hasta el momento no hemos tenido una respuesta, la invitación desde luego sigue abierta con el fin de que usted, de que el público, de que la gente que ha dado esos 4 mil millones de pesos, sepa la postura oficial, dónde están las Universidades, cómo funcionan y desde luego dónde está el dinero.

Telegrama dirigido a las basuras que se vendieron a Morena por unas monedas

(Si Dios quiere, tarde o temprano lo van a pagar) (Carlos Alazraky)



Guadalupe Taddei, la deshonesta presidenta del INE, le vendió nuestro instituto al Gobierno Federal por 5 centavos.

También los Consejeros traidores del INE, Carla Humphrey, Norma de la Cruz, Rita Bell López, Dania Ravel, Uuc-kib Espadas, Arturo Castillo y Jorge Montaño, fueron los socios de la porquería de la Taddei.

Cuatro, de cinco Magistrados del Tribunal Electoral, también vendieron su voto por 6 centavos a Morena, para seguir en su cargo, mínimo hasta el 2027, ellos son Mónica Soto Fregoso, Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña.

Estas basuras de seres humanos, le regalaron a Morena, al Verde y al PT, más de 25 diputados para que tengan la mayoría absoluta.

Estas cucarachas de quinta, son los culpables de que la República haya dejado de serlo cuando se entregó la autonomía de los tres poderes a una sola persona que para el colmo no tiene ni la más remota idea de lo que significa la palabra política.

Gracias a estos imbéciles, alguien se queda con el sartén y con el mango también, desgraciadamente estas porquerías de humanos no son todos los vendidos, aún hay 6 Judas Iscariotes más, Miguel Ángel Yunes, Miguel Ángel Yunes Jr., estas porquerías también vendieron su voto a Morena, intercambiaron sus denuncias penales en contra, por el voto a favor del hijo de Miguel Ángel Yunes papá.

El resultado al día de hoy es vomitivo, este joven delincuente, además de cambiarse a Morena, ¿están sentados?, es el Jefe de la Coordinación de Hacienda en la Cámara o sea el responsable del manejo de las finanzas en la Cámara es una pin… rata.

Y el colmo, 4 de los 11 Ministros de la Suprema Corte de Justicia votaron a favor de su subsistencia, las 3 Ministras que votaron a favor pertenecen a Morena, es obvio, una absolutamente ignorante llamada Lenia Batres, otra Ministra llamada Jazmín Esquivel, que se plagió una tesis, otra Ministra llamada Loretta Ortiz, y la sorpresa del día, la traición del Ministro que votó “según su conciencia”, Alberto Pérez Dayán.

Y para terminar, Morena al día de hoy, convenció a ex gobernadores priistas y panistas con órdenes de aprehensión, que se una a ellos para evitar la cárcel.

¿Cuál fue su regalo? Embajadas, Consulados, lana y sobre todo, adiós a sus investigaciones penales.

Conclusión: Morena y el Verde están llenos de ratas, los gánsteres y los corruptos que Vivian antes en el PRI y en el PAN, sí, esas mismas personas que ustedes acusaban de cerdos asquerosos y corruptos cuando estaban en su partido original, ahora estos mismos cerdos están en Morena, PT y Verde, son para muchos de ustedes unos políticos “extraordinariamente honestos” que adoran a México y condenan la corrupción.

Familia Atypical una pequeña reflexión, que mier… es la política y que mier… son la mayoría de los políticos, pobre México.

Con dedicatoria especial

La posición jurídica de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., en el ayer, hoy y siempre, es el de sostener que los fenómenos de corrupción son despreciables, pero los fenómenos de putrefacción en el entorno de las instituciones que procuran e imparten justicia son indecentes e inadmisibles, la justicia es la fundamental columna de la Soberanía del Estado, en su ámbito se ejercita el control y la constitucionalidad de las leyes y de los actos de autoridad, por ello resulta imprescindible que los agentes del ministerio público, fiscales, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación honren el nombramiento que les es impuesto, que porten sus togas con decoro para enaltecer la función de procurar e impartir justicia, contribuyendo con ello al enaltecimiento de tan digna virtud.

En nuestro México actual, lo expuesto en líneas a retro se muestra en forma diferente, hay evidencias de corrupción de señores agentes del ministerio público, de fiscales, de jueces, de magistrados y hasta algunos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos vinculados con el fenómeno de la narco-política, con los hechos de proveer una justicia selectiva, con los acontecimientos de tráfico de influencias o incorrectas interpretaciones a la letra y espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Desde el neoliberalismo, hasta la fecha persiste toda una antología de cinismo, corrupción e impunidad, la cual se le ha venido brindado a la delincuencia del poder político y económico.

La propia diosa de la justicia, se avergüenza con lo que acontece en éste segundo piso de Cuarta Transformación de la República, el cual la propia Primera Magistrada de la Nación, no ha podido evitar, controlar o extinguir con evidente violación a la Carta Fundamental; dada esa poca efectividad en las fiscalías, órganos jurisdiccionales y Suprema Corte de Justicia se ha eternizado ese execrable fenómeno en el medio en comento. Se prometió afrontarlo y terminarlo hace tiempo.

¿Habrá alguna otra mujer en el medio, que con un proyecto de dirigir los destinos del limpio encausamiento de la justicia, levante la mano y la voz?

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortiz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados, A.C.

¿Quién manda en México? ¿Quién gobierna México?: Senadora Gina Campusano del PAN

Con el permiso de la presidencia: La presidenta Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa en contra del nepotismo electoral en la cual en Acción Nacional estamos totalmente de acuerdo, estamos de acuerdo con acabar con los compadrazgos y favoritismos, pero en Acción Nacional les doblamos la apuesta, porque esta iniciativa se quedó corta, no toca al Poder Judicial y sobre todo no toca al Ejecutivo, pero tampoco toca los nombramientos por designación por cualquier línea.

Esta propuesta no considera los casos de redes familiares que ocupan varias posiciones en la función pública y para ejemplo tenemos muchos, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán, fue nombrado Secretario de Morena, sin embargo se le considera el operador interno tanto en el partido como en el Gobierno Federal actual.

Los Batres, Martín Batres fue jefe de gobierno, Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte y Valentina Batres, diputada local de la Ciudad de México.

Los Taddei, Guadalupe Taddei, presidenta del INE, tiene a su hijo Luis Rogelio Pineda Taddei como consejero auxiliar de Morena, su sobrino Pablo Taddei Arriola, director de Litio México y su prima Isabel Cristina Taddei, docente titular en el centro de investigación y alimentación AC.

Luisa María Alcalde, presidenta del partido Morena, tiene a Berta María Alcalde, su hermana, titular en la fiscalía general de justicia de la Ciudad de México, Tania Tizcareño Luján, su prima, subdirectora del área en el DIF, Alejandro Bedel Tizcareño Luján, primo, subgerente en el Infonavit, Fernando Bedel Tizcareño Luján, primo, secretario ejecutivo adjunto en el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad pública, Karina Luján, prima, directora de género en la Secretaría de infraestructura Comunicaciones y Transportes.

Fíjense nomás el que sigue, Octavio Romero Oropeza esos ni los menciono, todos los que tienen porque literalmente en Pemex dejó metida a toda su familia.

Los Monreal, en Zacatecas, de los 14 hermanos, 10 han ocupado cargos públicos, David Monreal es gobernador de Zacatecas, su hermano Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro y Saúl Monreal, es Senador.

Pero qué creen que quiere hacer hoy aquí Morena, al menos hasta ahorita, en la persona de Adán Augusto y el Partido Verde, en la persona de Manuel Velasco, quieren presentar una reserva, y a quienes creen que beneficia esta reserva, porque está muy rarito todo esto, pero esta iniciativa que presenta la presidenta, pues habla de que el nepotismo se aplicará a partir del 2027 y misteriosamente, nos dice un pajarito que anduvo por ahí por el Senado, que quieren presentar una reserva para que ya no inicie el nepotismo en el 2027, sino que la pasan para que inicie a partir del 2030.

Yo creo que esto le queda muy claro al pueblo mexicano que Morena legisla para proteger a los amigos, a los compadres, a los aliados, como Manuel Velasco, para que en San Luis el partido verde siga teniendo su Coto de poder.

Cuida los Monreal que no quieren soltar Zacatecas y que literalmente se sienten los dueños de Zacatecas.

Otro que se siente dueño de un estado y es de Guerrero, es Salgado Macedonio, que quiere ser gobernador cuando su hija Evelin Salgado deje de ser gobernadora.

Esto es verdaderamente una simulación.

Vuelvo a repetir, en Acción Nacional estamos a favor de combatir el nepotismo, pero no podemos estar a favor de una reserva que quiere Morena, en donde yo les pregunto al pueblo mexicano, ¿Entonces quién manda en México? ¿Quién gobierna México?

Es cuánto presidente.

