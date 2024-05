Nunca hay que hacer, lo que no quieres que te hagan

Por el momento estamos viendo cómo van saliendo los antecedentes de todas las cosas y acciones que han estado haciendo mal, al igual de la mala elección de la gente que seleccionaron para colaborar con el INE, de la infinidad de sobornos que ha hecho este señor y también de la participación de sus hijos, en fiestas de “El Chapito”, cuando tomó poder, donde se perdieron tres días con “Los Chapitos” en fiestas, en Culiacán, con lo que podemos decir que más clara, ni el agua, y cómo muestra solo basta un botón.

Igualmente de este señor recibiendo dinero de la mamá de “El Chapo”, lo que demuestra cómo la DEA tiene bien ubicados a toda esta bola de naco narcos, quienes piensan que son dueños del país, olvidándose que no son más que unos empleados de los mexicanos, a quienes han traicionado su fe en todos los sentidos, le han robado al pueblo, han robado los fondos de los mexicanos, en fin, lo importante es que se hagan las auditorías para desenmascarar a toda esta bola de malos espíritus, de malos demonios, ya que solo ellos se atreven a hacer cosas así, igualmente de la naca narco candidata, de quien el pueblo ya le tiene un resentimiento, se siente realmente agraviado y molesto, por todas las malas acciones sin razón y sobre todo de la burla que cometieron al hacer los juramentos y respeto a la Constitución, que no han respetado.

También acabamos de ver que ya hubo una votación en un reclusorio y cuyo resultado fue que ganó el PRIAN, entonces estamos viendo que esto es un ángulo del cual los mexicanos tenemos que salir, salir a votar, pero no solo es votar por un partido u otro, una persona u otra, no, tenemos que votar por México, por el futuro de México, por lo que queremos para México, por cómo queremos que sea nuestro país y nuestra Constitución, pero también porque queremos un futuro seguro y promisorio para nuestros hijos y nietos.

Por eso mismo es fácil entender que la suma de tantas mentiras y tantos malos proyectos que llevó a cabo la Cuarta Tranza, ha restado la confianza que habían depositado en ellos, por lo que se pronostica claramente que los mexicanos van a votar, y tenemos que votar, por México.

Y el amor hacia México lo podemos demostrar con un total convencimiento, cariño y respeto, al votar por la candidata Xóchitl, ahí es donde está la realidad, ahí es donde estamos todos listos para salir adelante, porque el pueblo unido jamás será vencido.

Tienen que entender que el pueblo somos todos, no nada más unos cuantos, ahí es donde le demostraremos a estas gentes como se van a tomar las medidas necesarias, y será a través del voto, para de una vez por todas acabar con esta maldita pesadilla.

Todas esas gentes tendrán que responder por todos los fraudes, robos y nepotismos que han llevado a cabo, al igual que de los millones y millones de pesos que se han robado, desde Mario Delgado, presidente del partido Morena, ya que es un hombre que realmente ha sido un fraude, un hipócrita y una gran rata, pero ya estamos a una semana, a 8 días, de acabar con todo esto, gracias a la participación de un pueblo unido, que jamás será vencido, porque por ahora el pueblo ha sido agredido, ha sido pisoteado, se han burlado de los militares, de los empresarios y de la sociedad completa, esto es un precedente, un antecedente, como el que jamás se había visto.

Es por ello que tenemos que ir todos a votar, pero por México, el votar por México es votar por Xóchitl.

Exhortamos a todas las gentes, a todos los mexicanos, que participen y voten, para demostrar al mundo entero cómo es que será a través de la democracia, que tomemos las medidas correctivas necesarias para encarcelar a toda esta bola de rateros, pero principalmente y más importante, será seguir la ruta del dinero, dónde está, quienes fueron los bancos que ayudaron a “lavar” ese dinero proveniente del narcotráfico, es necesario aclarar y pedir la información necesaria para que en cuanto sea oportuno y actúe la DEA, nos hagan favor de verificar y decirnos ¿cómo es que se han robado billones de dólares?, de ¿cómo nos están dejando una deuda de otro billón de dólares? Ya que por el momento esto es lo peor que ha sucedido en México, que este gobierno haya robado más dinero que tres sexenios juntos. ¡Viva México! ¡Viva nuestra Constitución! ¡Viva nuestra Carta Magna!

Lo importante y necesario será saber cuántos muertos deja este sexenio, hablamos de los del Covid-19, de los asesinatos a mujeres, hombres y niños, de los miles de desaparecidos, incluyendo a los niños que no tuvieron la oportunidad de un tratamiento o medicamento contra el cáncer, para con estos datos poder devolver de la misma manera con la que trató a todos estos mexicanos, recuerden que con la vara que mides, serás medido, y por ahora le tocará a él recibir su mismo tratamiento, por haber golpeado de alguna manera a todos nuestros compatriotas, recuerden que la verdad nos hará libres y nos dará la razón, para poder actuar en contra de todas estas gentes.

Y si se le tiene que levantar una demanda a este señor y a todos sus compañeros homicidas, a todo lo largo y ancho del país, ante la FGJ por el delito de homicidio, habrá que proceder conforme a la ley, ya que nunca se han dado las cifras reales de muchos de estos casos, habrá que juzgarlos por genocidio, la única alternativa que tenemos para hacerlo es dentro del Estado de Derecho y dentro de la Ley Internacional, no podemos permitir que estas ratas almizcleras se salgan con la suya, se tienen que poner en el banco de los acusados para que sean debidamente juzgados.

¡Muerte a la tiranía!, ¡Muerte a los dictadores!

In nomine Patris, et Filii et Spiritús Sancti, Amén. Así sea, Saecula, Saeculorum

¡Viva México! ¡Viva México! ¡Vivan los mexicanos! y ¡Viva el pueblo de México!, porque el pueblo unido, jamás será vencido.

En otro tema, es difícil hablar de toda la gente que ha muerto en México, ya que de acuerdo con los datos preliminares proporcionados por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana el registro para el mes de abril fue de 1,283 muertos, por lo que México ha alcanzado un promedio de 75 asesinatos por día, lo que finalmente nos da un número de más de 100 mil muertos en el presente gobierno, además de que, según se dice, se tiene constancia de que van 6,353 secuestros entre diciembre de 2018 y marzo de 2024, que muchos pensamos son muchos más, pero que igual nunca sabremos las cifras exactas..

Lo importante aquí es que todos los afectados están en su derecho de presentar una demanda ante La Haya, por un vil asesinato genocida, provocado por los encargados de la seguridad, que no cumplieron, ni buscaron, ni brindaron la protección necesaria, que evitara esta situación, esto también es un asesinato de las autoridades que faltaron a su responsabilidad, así como también nos extraña mucho que ya son cerca de 300 mil los muertos por sobredosis de drogas, que son producidas por “Los Chapitos”, y de quienes se dice son y están protegidos por autoridades de este gobierno, por lo cual sería recomendable que también se presentara una demanda ante La Haya, por el delito de homicidio, para que se encarcele a todos los que han participado en este tipo de asesinatos masivos, al producir todo tipo de drogas, introducirlas a México y de ahí enviarlas a los Estados Unidos.

Este tipo de relaciones crea una situación de asociación delictuosa, por lo que el gobierno de Estados Unidos y los militares, deberían tomar las medidas necesarias que conlleven a acabar con este cáncer.

¡Así o más claro con el árbitro de la elección??

Esta es la familia de la Presidenta del INE, toda en la nómina de AMLO.

Esta es la familia de la Presidenta del INE, toda en la nómina de AMLO.

“Pero ahora todo cambió”, ese insultante nepotismo ya no existe: hoy se privilegian conocimiento, capacidad y experiencia por encima de la nefasta y condenable práctica de meter a la nómina hasta al perico de la familia, ¿o no?

“En un día vas a votar 6 años”, demoledor spot de Alazraki que hizo enfurecer a Sheinbaum y AMLO

En un día, vas a votar por 6 años.

En un día, vas a votar por vivir en libertad o por vivir en dictadura.

En un día, vas a decidir que tus hijos estudien como debe de ser o que estudien bajo un régimen dictatorial que no debe de ser.

Este 2 de junio, vas a decidir entre la vida de tus hijos o vas a decidir por su muerte, por falta de medicinas.

En este día, vas a decidir si un ser querido tuyo vive o muere de un balazo por culpa de la terrible inseguridad

En un día, vas a votar por tener agua gratis o por no tenerla.

En un día, progreso o miseria.

Empleo o desempleo.

Vivir feliz o simplemente no vivir.

Seguridad o crimen organizado.

Es tu decisión, de nadie más, en un día.

Verdad plena

Existe un principio bien conocido por todos aquellos estudiosos del Derecho el cual dice: lo que no es verdad plena es plena falsedad, no es verdad a medias. Ya Cicerón en su momento lo expresaba de ésta manera “quae non est plena veritas est plena falcitas, non semiveritas”.

Sería para la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., tarea imposible la de destacar la inmensa multitud de inexactitudes y tergiversaciones referenciadas por Andrés Manuel López Obrador, durante su mandato como Primer Magistrado de la nación; que a final de cuentas sólo se convirtieron en grandes falsedades, las cuales por consecuencia lógica hicieron fracasar su proyecto de Cuarta Transformación de la Nación.

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, no pudo, no quiso o no supo cómo llevar a buen término su obra, ello se debió a su total carencia de serenidad y ponderación; nosotros los gobernados no éramos quiénes en obsequiarlas; El Poder Ejecutivo Federal, en estos recientes años estuvo y se mantuvo más cerca de su interés de brindar impunidad a la corrupción, que, a enfrentarla, se confundió pensando le asistía el derecho a protegerla. Ello indigna e inquieta hasta la fecha a millones de mexicanos.

La emoción de Andrés Manuel López Obrador, por mantener su política de “abrazos y besos a la delincuencia” obnubiló su mente, borró su escasa lucidez. Es por ello que mantuvo, defendió y conservó su insana postura enfebrecida hasta el final de su sexenio.

No existe para el observatorio de estudios jurídicos criminales nada más execrable en el ámbito de la justicia, que el degradante objetivo del presidente de los Estados Unidos Mexicanos de consentir y proteger al narco-político que dio inicio a las alianzas con el poder delincuencial, para con ello brindarle impunidad e inmunidad un sexenio más.

Si a lo expuesto aunamos la proclividad y confirmación de los fenómenos de corrupción en el entorno de procuración e impartición de justicia, entonces los estudiosos del Derecho nos encontramos frente a un engendro de complicada complicidad, donde aparecen como responsables y violadores constitucionales el Primer Magistrado de la nación y el Fiscal General de la República.

La abogacía independiente de la Nación, estima en ese orden de ideas, que al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a la Institución del Ministerio Público Federal, se les olvidó, desdeñaron y postergaron el hecho simplísimo de respetar el espíritu de nuestra Ley de Leyes.

Ante esos hechos de indefectible e inaudita violación constitucional, los perseverantes del Derecho expresamos: el gobierno de la Cuarta Transformación de la Nación no fue de verdad plena, fue, es y será de plena falsedad.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Laura Zapata (Carta del 21 de mayo) Por la Marea Rosa y la Democracia (Atypical TE VE)

Al sol salen los trapitos, ya se le llegó la hora, se descubrió que la Sheinbaum es una vil aviadora.

AMLO habla de las pensiones de María Amparo Casar, pero de su corcholata, nomás no quiere ni hablar

Claudia le roba a la UNAM, un sueldo sin trabajar, desde hace ya muchos años, y no lo puede negar

Sheinbaum urdió una maroma, a base de turbios tratos, con sus jefes de la UNAM a cambio de unos contratos.

Desde el año 87, lleva 16 licencias, cobrando jugoso sueldo, como genio de las ciencias.

Esta vieja sinvergüenza, no hace sus maromas sola, los miembros de su familia, tienen bien larga la cola.

Su madre, Annie Pardo Cemo, también va de sanguijuela, que le pellizca a la UNAM para hoyito de la muela.

Es una experta en el arte de vivir sin trabajar, y luego cobrar pensión, para poder descansar.

Miembra de la fuerza aérea, experta de la aviación, quiere vivir como AMLO, a costa de la nación.

Recibiría dos pensiones, de la UNAM y del gobierno, ¿dónde está la honestidad?, junto al diablo, en el infierno.

AMLO debería mostrar en su farsa marranera, los dobles cobros de Claudia que es todo, menos austera.

Claudia es una chupa sangre, una mujer extranjera, sanguinaria e irresponsable y una cínica ratera.

Tiene tal sed de poder y apetito desmedido, que no dudó en traicionar, al que un día fue su marido.

Ex delegado de Tlalpan, Carlos Imaz se llamaba, mientras Claudia la ambiciosa, sin dudar lo traicionaba.

El domingo 19, Andrés López Obrador pensaba muy afligido, que nada podría irle peor.

Este narco presidente, nomás no hallaba sosiego, para impedir la marea, que lastimaba su ego.

Quiso impedir que la marcha, hasta el zócalo llegara y otra vez quería negarnos, que nuestra bandera ondeara.

Por si todo fuera poco, le ordenó a los de la CNTE, que no dejaran pasar, al cívico contingente.

Nada pudo detener a centenares de miles, que no se abrían asustado, ni siquiera con fusiles.

Además de la bandera que ondeaba plena de honores, se adornó la marea rosa, con lábaros tricolores.

Mientras las notas del himno retumbaban con su canto, los ojos emocionados, se nublaban con el llanto.

El 19 de mayo, la bandera nacional, ondeo majestuosamente, sobre la marea triunfal

Fueron por cientos de miles, y ni uno solo acarreado, los que se manifestaron, dejando al Peje callado.

Xóchitl, brindó sus palabras a todos los mexicanos, declarando firmemente, que todos somos hermanos.

El domingo por la tarde, se dispuso a debatir, con la extranjera farsante, que no sabía que decir.

Mientas a Claudia la mueve el pejetitiritero, Xóchitl cuenta con la fuerza, que le da México entero.

Ante todo tengo patria, tengo el corazón de fuego, México es camino y meta y no una cosa de juego.

Hoy tenemos democracia, la vamos a defender, narco AMLO y su marioneta, no nos podrán detener.

Hoy les digo emocionada, con sentimiento certero, en la patria no hay partidos, sólo México, es primero.

¡Obrador está enfermo de Poder!

(video viral de Brozo que censuró Obrador!!!!!!

Brozo: Que enfermo, que enfermo debes estar para pensar en estos momentos, después de los fracasos que llevas, súper contados en todo el sexenio, nada bueno en el sexenio, un fracaso contundente, que te sientas en la posibilidad de decir, “los medios debían de estarme apoyando, wey”, “debían hacerme segunda”, “debían aplaudirme”.

Loret: Todos ser Lord Molécula.

Brozo: Acuérdate Tú, Calderón que es lo que decía cuando se encab…, qué decía con los medios: “Que mezquinos” “Son mezquinos” y párale de contar. Mezquinos no, para no decir oj…, mezquinos.

Peña, ya sé que no aplaude, ya sé que no aplaude, este, a los medios les dijo claro, a los medios, “tomo nota”, “acuso recibo”, cómo tú decías, para que ellos le ordenen a las pinches huestes reporteriles que decir y que no, porque Andrés piensa que así funcionan, todos los reporteros y todos los periodistas, a la voz del amo.

Loret: Y lo que no se da cuenta, es que esa dinámica ha cambiado.

Y no se da cuenta que tratar de esconder la realidad, no la logra esconder.

O sea una masacre no sale en la mañanera, si tiene un grupo de medios de comunicación, aliados y serviles, que deciden esconder la realidad, la realidad se va a imponer Brozo, y va a salir, y se va a saber, y se va a saber en los medios que sea, en las redes sociales y la gente se va a enterar y entonces vendrá el reclamo, porque no sólo fue lo de los chavos desaparecidos en Lagos de Moreno, ni lo de los migrantes, es cerrarles la puerta de Palacio a los movimientos de mujeres, a las madres buscadoras, a las víctimas de la violencia, decirles golpistas a los papas de niños con cáncer que pedían medicinas para sus hijos porque había un desabasto que finalmente terminó por reconocer.

Es decir, ha sido un sistema, todo el sexenio, quitarse el alma, no tener alma, para no tener ninguna empatía con la gente que está sufriendo a consecuencia de su gobierno.

Brozo: Por eso no puedes creer que no oyó, porque también nos acordamos aquella portada de Reforma, te acuerdas, la puso en la pantalla, 45 masacres, y él que dijo: “ahí están sus masacres” ja, ja, ja. No ma…, como le vas a creer que no oyó, estaban anunciando 45 masacres, y se rió. Se chin… a 5 chamacos en Lagos de Moreno.

Loret: Un chiste, pelotera para empezar la mañanera con una condolencia, no

Brozo: Por favor, el presidente humanista, el más humanista, el más atracado desde Madero, no ma…

Loret: Ya vámonos hermano.

Así fue la pelea entre consejeros del INE por la falta de capacitadores para la jornada electoral (Por Ximena Ochoa)

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Jaime Rivera Velázquez y Uuc-kib Espadas Ancona, protagonizaron un enfrentamiento durante la sesión del miércoles 22 de mayo, debido a la falta de capacitadores electorales para los comicios del domingo 2 de junio.

Todo inició cuando Espadas Ancona explicó la falta de sueldo competitivo como uno de los motivos por el cual la autoridad no tiene suficientes capacitadores para la jornada electoral, pues indicó que esto responde directamente a los recortes presupuestales de los que ha sido víctima el instituto en los últimos años.

El consejero explicó que esta situación está sucediendo en ciudades como Cancún, Ciudad de México y Monterrey, las cuales tienen alta ocupación de empleos y sueldos competitivos, lo que lo llevó a cuestionar la falta de alternativas con las que cuentan para poder desarrollar la elección más grande e importante del país.

“El que el Instituto Nacional Electoral pague sueldos mucho menos que atractivos para los capacitadores electorales tiene que ver, desde luego, con nuestra disponibilidad presupuestal. Ciudades con mercados laborales de alta ocupación y salarios elevados, como pienso inmediatamente en Cancún, en la Ciudad de México, en Monterrey, que han tenido problemas muy serios para lograr que haya personas que por el breve tiempo de este empleo y por el bajo salario que se ofrece acepten hacerse cargo de estas tareas”, explicó.

El consejero Rivera Velázquez calificó las declaraciones de su compañero como “sorprendentes”, pues se negó a culpar al Instituto Nacional Electoral de la deserción de ciudadanos que no siguen como capacitadores, esto a días de que se lleven a cabo los comicios.

Para profundizar en sus palabras, el integrante del Consejo General también tildó de “disparate” las palabras de Espadas al considerar que sólo fueron el 1.5 de total los que renunciaron por su afiliación partidista. Ante esto, indicó que el problema no es directamente de la autoridad electoral.

“Por otra parte, su argumentación, de verdad es sorprendente, culpar al INE de la deserción de una parte de los capacitadores asistentes electorales es una falsedad normativa y económica, pero también es un disparate aritmético porque los aspirantes que tuvieron impedimento por su afiliación partidaria fueron, apenas, el 1.5 del total de aspirantes, entonces hablar de un año auto afligido por el INE, por un acuerdo es por lo menos proporcional”, continuó.

Asimismo, aprovechó su tiempo en la sesión para criticar la forma en que el consejero se dirige al resto de los integrantes de la autoridad electoral, especialmente cuando sus pensamientos no coinciden con lo que se está debatiendo en las sesiones.

“Ha repetido, para calificar unos acuerdos del INE y la posición que hemos tenido algunos consejeros y consejeras que a él no le gustan o con los que no coincide, ha repetido el vocablo extorsión. Él debería saber que la extorsión es un delito y lo ha repetido (...)”

La opositora Xóchitl Gálvez denuncia que la "delincuencia se pasea" por México libremente (Agencia EFE)

Xóchitl Gálvez, representante de la coalición Fuerza y Corazón por México, criticó este lunes en entrevista con EFE el "fracaso" de la política de seguridad del gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, puesto que "la delincuencia se pasea por el país sin que nadie le ponga un hasta aquí", al resaltar los elevados índices de violencia.

"Los números son los que son, 186,000 personas asesinadas, más que en los sexenios de los expresidentes Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) juntos. 50,.000 personas desaparecidas. La delincuencia se pasea por todo el país sin que nadie le ponga un hasta aquí", afirmó Gálvez.

"No reconocen el fracaso en materia de seguridad (...) No es un chisme mío, este gobierno ha decidido bajar los brazos ante la delincuencia. Ha hecho un pacto criminal con la delincuencia", explicó a EFE la candidata, apenas horas después de concluido el tercer y último debate que estuvo repleto de ataques cruzados.

Asimismo, lamentó que tenga que hacer frente a dos rivales. Por un lado, el presidente López Obrador, quien consideró que se ha metido en campaña "de manera indebida" en sus conferencias matutinas y, por otro, su rival, la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum.

No obstante, se mostró optimista al subrayar que hay "una gran parte del país que no está con ellos" y puso como ejemplo la convocatoria de este domingo de la denominada "Marea rosa" con decenas de miles de manifestantes a su favor en el zócalo capitalino.

Gálvez, restó importancia a las encuestas que dan una amplia ventaja a Sheinbaum de cara a las elecciones del próximo 2 de junio, en las que se escogerá al sucesor o sucesora de López Obrador, ya que en México está prohibida constitucionalmente la reelección.

En unos cuantos días, México tendrá las elecciones más grandes de su historia, cuando 98 millones de electores están convocados a renovar más de 20.000 cargos, incluyendo la Presidencia, los 500 diputados, los 128 senadores y 9 gobiernos estatales.

A juicio de Gálvez, "en México quien lucha contra el sistema tiene más posibilidades de ganar" ya que "el voto antisistema" es muy "poderoso".

Por último, y pese a considerar que el campo de juego no está equilibrado por el uso del aparato del Estado por parte del oficialismo, sostuvo su confianza en la legitimidad de los comicios.

"Yo sí voy a reconocer el resultado de las elecciones, no tengo ninguna duda. Obviamente, sí que he puesto en la mesa lo preocupante que es que haya lugares donde el crimen organizado es el que haya tomado control. Pero el mundo se tiene que preparar para la gran sorpresa en México", zanjó. (c) Agencia EFE

AMLO dará energía eléctrica a Belice: Candil de la calle oscuridad de su casa

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró este 21 de mayo que nuestro país ayudará a Belice con el envío de energía, pese a los apagones que han existido en el territorio nacional.

Detalló que recientemente tuvo una reunión con el primer ministro de Belice Juan Antonio Briseño y afirmó que ayudará con la generación de energía eléctrica al país centroamericano. Esto sin importar que las altas temperatura han provocado apagones en gran parte del territorio nacional.

Destacó que su gobierno cumplirá con este acuerdo. Sin embargo la CFE informó que tras los apagones del 7 al 9 de mayo, más de 2.6 millones de usuarios fueron afectados en todo el país.

También reportó que tras el aumento de temperaturas en el país la demanda subió un 13%, lo que equivale a 2.5 veces el consumo de la Península de Yucatán.

Cabe destacar que el anuncio de este acuerdo entre México y Belice se da dos semanas después de que la canciller Alicia Bárcenas dijera que el país si tiene la posibilidad y además la voluntad de vender electricidad a Guatemala, lo mismo que a Belice.

Desvíos millonarios de la 4T (Luis Pazos)

La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de 763 auditorías practicadas en empresas y dependencias del gobierno federal en 2022.

Las auditorías concluyeron que hasta ese año había 33 mil 186 millones de pesos sin aclarar su uso. No se sabía en qué los gastaron o si se los robaron.

Sin aclarar su destino o en dónde quedó ese dinero, hasta el 2022, sumaron: 785 millones en el Tren Maya; 110 millones en la refinería de Dos Bocas; 15 mil millones en Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex (antes Conasupo); 14 millones en el Aeropuerto Felipe Ángeles; 121 millones en la Comisión Federal de Electricidad; 799 millones en Pemex; 62 millones en la refinería de Tula; 407 millones en las alcaldías (antes delegaciones) en CDMX; 292 millones en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y 12 millones en gobernadores.

Los datos de la ASF muestran las enormes cantidades perdidas de dinero, o robadas por la cuarta transformación en cuatro años de gobierno.

Estimamos que al terminar este gobierno sus seis años en el poder, el total de esas cantidades se duplicará, convirtiéndose en la cifra más alta de desviación de recursos de cualquier gobierno de México en el siglo XX y XXI.

Desde luego, si gana las próximas elecciones la candidata de Morena esos millonarios desvíos quedarán en el olvido, sin ninguna investigación ni castigo a quienes ilícitamente tomaron o robaron esos millones.

Si gana la candidata de oposición es muy probable que se amplíe y fundamenten más esos desvíos, y metan a la cárcel a los responsables.

Hasta la fecha, mayo de 2024, más del 90 por ciento de esos recursos siguen sin aclararse.

Es necesario que las cifras de los gastos del gobierno federal y de las empresas estatales se publiquen con cifras más completas, al alcance de la mayoría de los mexicanos.

Que el gobierno no se reserve cifras con la excusa de que son datos protegidos por seguridad nacional.

Debe plasmarse en la Constitución la obligación de gobiernos federal, estatales y municipales, de dar a conocer con cifras claras el destino de sus gastos públicamente.

Terminar con la “ley del embudo, lo angosto para quien paga impuestos: todo el peso de la ley por evadir impuestos, pero lo ancho: toda la flexibilidad y opacidad para gastar los impuestos, sin la obligación de dar a conocer claramente a los ciudadanos cómo se gastan los impuestos que ellos pagan.

Lo invitamos a apoyar a niños, jóvenes y adultos mayores

La Fundación Chiara e Francesco A.C., brinda a niños y jóvenes las bases, tanto deportivas, como laborales, que necesitan para el desarrollo de sus habilidades y capacidades por medio de oficios; además de trabajar actividades de esparcimiento recreativas para los adultos mayores.

Si deseas más información y/o deseas apoyar con tu donativo (deducible de impuestos), comunícate con nosotros a los teléfonos 726 2625432 / 722 7113834 o al e-mail: [email protected] y en Facebook: “Fundación Chiara e Franceso AC”

“Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible”.

El crear una mejor sociedad, es obligación de todos, si todos ponemos nuestro granito de arena lograremos el cambio.

Personalidades en Política

Cumplimos 48 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]