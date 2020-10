O todos coludos o todos rabones

Es importante destacar la austeridad que pretende reflejar el actual gobierno y eso lo vemos con respecto a la reducción que se está haciendo en fideicomisos, muchos de los cuales son de vital importancia y para el bienestar del pueblo de México ya que sí afectan y en mucho la vida de muchos mexicanos.

Por ello creemos que se vuelve muy conveniente investigar cuántos elementos de seguridad tiene el presidente y su familia, los secretarios de estado, los gobernadores, los presidentes municipales y los jefes de la policía, así como también el costo que esto genera, para que de una vez se ponga a votación para que lo quiten, al igual que han hecho con las medicinas y que son tan necesarias en estos momentos, ya que todo esto se obtiene con el dinero del pueblo.

Lo recomendable sería que muchos de estos funcionarios, por el puesto que tienen y el salario que perciben, deberían pagar su seguridad y la de su familia, ya que hasta el momento no se han podido observar ni avances ni logros de las dependencias ni de muchos funcionarios públicos.

Por el momento se menciona que por la ayudantía (la seguridad) del señor López se pagan 800 mil pesos mensuales, y, si todo esto se paga con el dinero del pueblo pues sería mejor que se pusieran a cuidar a todos y cada uno de los mexicanos, en lugar de a toda esta bola de “rateros”.

La economía mexicana está colapsada

Es importante que quede bien claro que el único interés de analizar estos puntos, es para que el pueblo no sufra más, que estamos viendo que la economía está colapsada, que todo lo que es la productividad, como el Producto Interno Bruto que va a estar menos del 9 o 10%, lo que nos está poniendo lamentablemente en una situación en la que México nunca había vivido.

Es importante que en estos momentos se tenga muchísima tranquilidad y serenidad para poder hacer un análisis de todas las cosas positivas y negativas que están pasando a nuestro alrededor tal como la violencia, como los secuestros, como los asesinatos, como las masacres, como los robos, como el que somos el número 7 en la lista de la corrupción a nivel mundial, así como que vemos más muertes en la actualidad que en todos los sexenios anteriores, como en el gobierno de Calderón dónde hubo cifras altas de muchos de estos delitos, esta es realmente una situación muy triste para México ya que hasta la fecha van cerca de 90 mil muertos por el Covid, y a estos hay que sumarle los muertos por violencia de los cuales “se dice” hasta el momento son 115 mil 302 y de los 29,789 desaparecidos que han sido localizados 15,968 con vida, a reserva de los muertos que no se reportan, estamos hablando de que son cerca de 300 mil gentes en dos años, esa es una cifra alarmante.

Rescatemos los derechos que tenemos los mexicanos

Lo importante aquí es entender y rescatar el derecho al que tenemos todos los mexicanos y que es el de tener la oportunidad de vivir en paz, que se respeten nuestras garantías individuales, el derecho a la propiedad privada y principalmente a tener seguridad ya que esta se paga a través de nuestros impuestos.

Por eso es importante tratar el tema de la seguridad, ya que si las gentes tienen la posibilidad de poderla pagarla, pues que la paguen y con ello que se acaben los comisionados, que se acaben todo este tipo de cosas que no han hecho más que costarle al erario, lo mejor será que ya no haya nepotismos ni convenios entre los diferentes sectores que lamentablemente solo están creando una sangría más al erario.

Tenemos que insistir para que hagan conciencia todas las gentes que pueden tomar las medidas correctivas, que las hagan, ya que después de una maldición viene una bendición.

Los tiempos cambian y las gentes también

Tenemos que considerar, entender y darnos cuenta que en la historia del mundo siempre ha habido diferentes eras y precisamente ahora estamos naciendo a una nueva era donde el mundo ha cambiado, así mismo sus gentes y los que tengan la capacidad de análisis, de reflexión y de ubicación racional van a tener la armonía necesaria para convivir y servir a los mexicanos como se debe, como ya lo han demostrado antes en revoluciones, en golpes de estado, de “Santanasos”, cuando se vendió la mitad del territorio, el no respetar los derechos humanos de nadie, las violaciones a la Constitución, esto se debe a la falta de una jurisdicción que sirva para que se cumpla la verdad legal y no la verdad surrealista.

En la vida se tiene que utilizar el don de la claridad como si fuera la ventana de la seguridad, es decir que si al caminar por una banqueta uno ve un hoyo lo podrá saltar, darle la vuela o rodearlo, eso es aplicar el sentido común, no como cuando vemos que hay un obstáculo que no podemos superar.

Y así es como nuestros queridos actores políticos insisten y dicen, que “dizque” están entrando en una situación que puede ser muy, muy delicada la cual sería lo mismo que caer en un hoyo que no se ve y del cual va a ser muy difícil salir, ya que asumieron un compromiso que no podían cumplir ya que su principal motivación fue la ambición.

Y los que están en el poder tienen que entender que son servidores de los mexicanos y que tenemos derechos al igual que todos los habitantes del planeta, tenemos el derecho a la tranquilidad, a sembrar la tierra para que esta de frutos y para que las presente y las futuras generaciones inicien acciones que sirvan para apoyar al país, no para apoyar a los diferentes partidos políticos que ahora por sus intereses marxistas están actuando en bandas defendiendo a ciertos actores de ciertos movimientos.

Sugerimos que el respeto a la paz, a la seguridad, a la libertad y al derecho universal que tenemos todos los mexicanos, para poder vivir en un país donde exista la paz, la tranquilidad y se tengan los servicios de apoyo hacia la población, para que una vez tomadas las medidas correctivas nos lleven al camino de un futuro bienestar basado en hechos y no con dichos, siempre dentro del estado de derecho.

Es necesarios buscar, a través de la negociación con los partidos de la oposición, una unión con el único y principal objetivo que es el de rescatar a la hermosa República Mexicana, a sus tradiciones, a su folklor, a su música, a su diversidad de fauna, a sus mares, a sus lagos, a la Gran Anáhuac que es y siempre ha sido una joya del universo.

México es esa hermosa joya y por ello debemos de trabajarlo, amarlo, respetarlo y buscar que se cumpla la ley ya que nadie, pero nadie, está por arriba de la ley.

Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar

Es bien importante remarcar que no deben de utilizarse los recintos oficiales para albergues de políticos, ya que en una encuesta que se escuchó recientemente, se está comenzando llevar a cabo un consenso para pedirle el actual ejecutivo que abandone el Palacio Nacional porque primero, desde los virreyes nadie había vivido ahí y segundo, es porque en caso de que haya un temblor que pase de nivel 9.6 o nivel 5 y sea trepidatorio, por su antigüedad es insegura la estructura de esos edificios, por ello es importante tratar de evitar que suceda algo, es mejor prevenir que querer tapar el pozo ya que se ahogó el niño, los mexicanos tenemos que reaccionar ya que si hay gente que se quiere tirar al hoyo, pues que se tire, nosotros debemos pensar si queremos seguirlo o queremos salvar a México de caer en el hoyo.

Carta dirigida a los últimos 5 expresidentes. (Gobernaron mucho mejor que AMLO)

Carlos Alazraki

“En 1990 atacaban a Bartlett, hoy lo defienden. En 2012 se burlaban de Peña Nieto porque no hablaba inglés, hoy defienden a AMLO porque tampoco lo habla”.

“Estimados Expresidentes: Siempre es un placer saludarlos. Sobre todo, cuando a su colega —el presidente actual— se le ocurrió la gran IDEOTA de hacer una consulta popular para ver si el “pueblo bueno” aprueba que se les enjuicie por sus corrupciones, y metidas de pata que tuvieron durante su sexenio”.

“Me queda claro que ninguno de ustedes fue una palomita blanca en su gobierno”.

“Está clara la corrupción de Peña Nieto y sus secuaces. Está clara la guerra de Calderón contra el narco. Las ocurrencias de Fox. El “error de diciembre” y el permiso de Zedillo para que López Obrador contendiera por la Jefatura de Gobierno con una credencial de elector de Tabasco, con lo cual no podía LEGÍTIMAMENTE competir en esa elección. Y por supuesto el inicio del TLC, el inicio del EZLN, etc. etc., de mi tocayo Salinas”.

“Pero a pesar de todo esto, les voy a compartir a mis estimados lectores datos que investigué y que están a la vista de todos ustedes en todos los archivos públicos”.

“Para hacer muy fácil esta comparación los de ANTES son ustedes y el de AHORA es AMLO”.

“Comencemos:”

“ANTES.- Licitaciones. AHORA.- Son asignaturas directas a sus amiguitos”.

“ANTES.- Capos Detenidos. AHORA.- No detienen al Chapito y hasta se echan un cafecito con su mamá”.

“ANTES.- Relativa Libertad de expresión. AHORA.- Nos dan con todo en cada mañanera”.

“ANTES.- La OCDE nos calificaba en el lugar 27 EN EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN. AHORA.- ¿Están sentados? Ocupamos el lugar 36 de… ¡36!”.

“ANTES.- Según Inegi, 64.5% de los mexicanos, se sentía INSEGURO. AHORA.- Es 72.9%”.

“ANTES.- Misma encuesta del Inegi reporta que 25.3% de los mexicanos, no contaba con algún sistema de atención pública. AHORA.- 29.6%”.

“ANTES.- El 21.4% afirma no hay sanción a los delitos. AHORA.- El 28.3% opina lo mismo”.

“ANTES.- En el último año de Peña, 28 homicidios por cada 100 mil habitantes. HORA.- 62 asesinatos por cada 100 mil habitantes”.

“ANTES.- Con Peña Nieto, nuestra calificación crediticia según Fitch, Standard and Poor's y Moody's, era BBB+. AHORA.- Estas calificadoras nos bajaron a BB- y nos colocaron como PAÍS DE RIESGO PARA INVERTIR”.

“ANTES.- Nos llevábamos de pelos con España, El Vaticano y Austria. AHORA.- Estos países nos quieren mucho, pero odian a López Obrador y Sra.”.

“¡Ya me entienden por qué ustedes fueron mejores gobernantes que los trapecistas de la T de 5ta. perdón de 4ta.!”.

“Ahora los invito a un ejercicio BIPOLAR de los SEGUIDORES de Morena. Se van a reír mucho”.

“En 1990, atacaban a Bartlett. Hoy… lo defienden”.

“En 2012 se burlaban de Peña Nieto porque no hablaba inglés. Hoy… defienden a AMLO porque tampoco lo habla”.

“En 2015 le mentaron la ma… a Peña Nieto por haberse reunido con Trump. Hoy… aplauden a AMLO porque él se reunió como perrito faldero de Trump en Washington”.

“Y por último: En 2007 y 2013 criticaron el bajo crecimiento económico de Calderón (2.4%) y de Peña (1.4%). Hoy… justifican el decrecimiento de -10% de AMLO”.

“Neta neta... ¿A poco no son muy chistosos? ¿Ya me entienden por qué les dije que ustedes gobernaron mejor que don Andrés por lo menos en estos dos primeros años?”.

“Y, por último, les voy a decir un secreto a voces”.

“Ni los van a juzgar ni les van a hacer nada. Porque lo suyo lo suyo de este gobierno es ser…. ¡Un circo de 3 pistas! No un gobierno de primer mundo”.

“[email protected]”

Con la reproducción de la columna del señor Alazraki, hacemos un respetuoso reconocimiento a su importantísima labor, cooperación y colaboración en el sentido de que él, a través de sus textos, también busca que los mexicanos hagamos conciencia de que es lo que más conviene para que México brille en un futuro.

El arresto del General Cienfuegos, es realmente un problema muy serio

El General Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante la administración presidencial de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue detenido en Estados Unidos, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Aquí un panorama sobre el pasado del General Cienfuegos.

Se dio a conocer el arresto del General Cienfuegos por orden de la DEA, quien señala al exjefe del ejército mexicano, con posibles vínculos con el narcotráfico “por transporte y distribución de droga”, por lo que se le juzgará en la misma corte que a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

El General Cienfuegos Zepeda, de 72 años de edad, había sido reconocido por su lealtad y compromiso ante el gobierno de Peña Nieto, en sus actos por contener la violencia y ocultar los abusos de los militares, en los casos de la matanza extrajudicial en Tlatlaya y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En esta segunda situación, Salvador Cienfuegos se negó a colaborar en las investigaciones, pese a que los elementos de su ejército tuvieron un papel importante como testigos de los abusos a los normalistas.

“He estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento, solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas, el convenio que hace el gobierno de la República con la Comisión Interamericana, en ningún momento dice que pueden interrogar”.

Para el 2016, Salvador Cienfuegos ofreció disculpas públicas por un caso de tortura en el que participaron militares, el cual fue expuesto a través de redes sociales; calificó los hechos mostrados como “equivocados”.

Captura del General Cienfuegos representa “un golpe en lo simbólico y en lo institucional”.

Cabe mencionar que al finalizar su cargo como secretario de la Defensa Nacional, el Pentágono le otorgó un premio por su trabajo como máximo responsable del ejército durante todo un sexenio.

De acuerdo con medios, la detención del ex jefe de la Sedena, abre diversas incógnitas, ya que “hasta ahora los militares eran intocables”, por lo que este hecho resulta un golpe en lo simbólico y en lo institucional, ya que se trata de un general.

El hecho de saber que detuvieron al General Cienfuegos, a quien lo están acusando con varios cargos, es realmente un problema muy serio.

Y ahora lo que se sabe es que hay una investigación más profunda por parte de la DEA, que toca a militares que tuvieron cargos de primer nivel en el Ejército en el pasado reciente.

Está pendiente conocer quién será el nuevo dirigente de Morena

Hay una gran pugna, pero el INE inició una encuesta de desempate para conocer, a más tardar el 24 de octubre, quién será el próximo dirigente de Morena, por lo pronto debemos reconocer que el señor Porfirio Muñoz Ledo es un hombre que ya lleva muchísimos años en la política y por ello ha desempeñado muchísimos cargos con los cuales se le reconoce su trayectoria.

Importante salvaguardar 2 mil vestigios arqueológicos

Los trabajos de revisión de terreno para la construcción del Tren Maya revelaron la existencia de 2 mil 187 vestigios arqueológicos en dos áreas cercanas a la población de Candelaria, en Campeche.

Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) estos monumentos y restos se encontraron con la ayuda del análisis de las imágenes LiDAR obtenidas, seguido de un amplio trabajo de prospección en campo.

En el Tramo 1, que va de Palenque a Escárcega, se han registrado 553 monumentos arqueológicos. De algunos ya se tenía información pero otros se están documentando por primera vez.

Ya que algunos están muy cerca de donde pasará el trazo del tren “habrá de establecerse medidas específicas para evitar su posible afectación por el proceso constructivo de obra”, dice el INAH en un comunicado.

En una de las áreas se encontraron al menos, 91 estructuras que corresponden a edificaciones prehispánicas de tipo monumental, rodeadas de unidades habitacionales.

“Se observan basamentos piramidales, plazas o cuadrángulos y terrazas, destacando un basamento de grandes dimensiones, sobre el que se desplantan varios montículos”, agregó el instituto.

Detalló que algunos de los edificios fueron afectados parcialmente durante la construcción de la antigua vía del tren.

En un segundo conjunto se encontraron 37 elementos monumentales y residenciales de la que se hará una prospección más detallada, pues aún no se realizan excavaciones que den más datos sobre sus características.

El INAH señaló que realiza dictámenes sobre las zonas para entregarlos al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para que se garantice la salvaguarda del patrimonio cultural, y la definición del trazo final del proyecto.

En el tramo 2, que va de Escárcega a Calkiní, se identificaron 1,634 monumentos arqueológicos de diferentes características, incluyendo estructuras de tipo residencial, y otras posiblemente de uso cívico y ceremonial.

Algunos de estos ya habían sido registrados por el INAH antes y otros son nuevos.

Estos análisis forman parte del proyecto de salvamento arqueológico “U lu’umil maaya wíiniko’ob: Un análisis regional del sureste mesoamericano. Proyecto marco de salvamento arqueológico ‘Tren Maya’, estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Fase de prospección y gestión de datos”.

El problema aquí es que se tienen que respetar y proteger todo este tipo de monumentos y restos para que no se destruyan o se roben toda la riqueza de una de las culturas más desarrollada del planeta.

México gastará 8 mil millones de pesos por una consulta popular

A la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la Constitución le manda interpretar fielmente el espíritu y contenido de sus artículos y le otorga igualdad ante los poderes Legislativo y Ejecutivo. No es su función hacer política porque al hacerlo desvirtúa su esencia. No está obligada a complacer los deseos de los otros poderes, aunque por estos días atendió los del presidente Andrés Manuel López Obrador, al declarar constitucional su propuesta para llevar a cabo una consulta popular, con la que originalmente quería enjuiciar a cinco expresidentes.

La SCJN, tuvo que hacer “política” para satisfacer las expectativas del presidente López Obrador de enjuiciar a los expresidentes, a los que considera responsables del periodo neoliberal y hace responsables de abusos de poder y corrupción.

El quehacer político de la SCJN inició con la filtración a medios del dictamen del ministro Luis María Aguilar en el que planteaba declarar inconstitucional la petición de consulta popular para juzgar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Según el ministro Aguilar, la consulta planteada por López Obrador llevaría a "condicionar el ejercicio y la protección de los derechos humanos a la voluntad de las mayorías, lo cual es contrario a la Constitución. Se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de derecho mismo".

La filtración del dictamen obtuvo la reacción del presidente López Obrador que en su conferencia de prensa mañanera pidió al Pleno de la SCJN que autorizara la participación de la ciudadanía en una consulta y comentó que de no ser así enviaría una iniciativa para reformar el artículo 35 de la Constitución para llevarla a cabo.

Es práctica de la SCJN, integrada por once ministros, que su presidente, actualmente Arturo Zaldívar, dirija el debate, sea el último en manifestarse y votar. No ocurrió así. Al invertir el orden y ser el primero en manifestarse y votar, significó otra jugada política, al no asumir su responsabilidad de ser el voto de desempate entre los ministros. Se autorizó la consulta solicitada por López Obrador con seis votos a favor y cinco en contra.

Otra maniobra política de la SCJN fue cambiar la pregunta original que, el ministro Aguilar consideraba inconstitucional, por otra que solicita el acuerdo ciudadano para “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas".

El presidente López Obrador se dijo satisfecho por el resultado porque había logrado una votación favorable a su propósito de llevar a cabo una consulta, pero en el camino perdió la esencia de su objetivo al no poder especificar en la pregunta los nombres de los cinco expresidentes y, en consecuencia, no podrá enjuiciarlos.

La pregunta planteada por la SCJN quedó abierta a esclarecer las decisiones políticas de los años pasados, lo que implica que el propio López Obrador podría ser incluido en un proceso de esclarecimiento como actor político relevante.

La autorización de la SCJN significa para López Obrador continuar con su discurso de campaña. Los mexicanos hemos aprendido que las ocurrencias del presidente no solo tienen efectos políticos, también tiene costos financieros altos. La consulta autorizada por la SCJN se tendría que llevar a cabo el 1 de agosto de 2021 y tendría un costo aproximado de 8 mil millones de pesos, según Uuc-Kib Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE).

La utilidad de la consulta sería nula porque las respuestas que se obtengan no son vinculantes y obligatorias para el ministerio público, que ya de antemano tiene la obligación de investigar y sancionar las violaciones a la ley.

El costo de 8 mil millones de pesos de esta ocurrencia presidencial es más de tres veces el valor actual del Avión Presidencial, valuado en 130 millones de dólares, alrededor de 2,400 millones de pesos.

Estas cifras no interesan al presidente López Obrador, no están en la órbita de sus prioridades. Su interés es la política, la disputa del poder y conservarlo para los que vienen atrás de él. Tampoco ha sido prioritaria la crisis económica, la pandemia, la inseguridad y la política exterior.

Lo suyo, lo suyo es el poder. El dinero no sale de su bolsa, es el de todos. Pero quien le dice No al presidente. La SCJN tampoco.

Es bien sabido por muchos que no se deben hacer consultas para ese tipo de situaciones, cada acción crea una reacción y por la ambición que han demostrado muchos políticos y militares, sus acciones serán juzgadas ya que ellos mismos saben que nada ni nadie está por arriba de la ley ni de la Constitución.

Y no está a discusión ni hay duda de que lo primero es el respeto al derecho ajeno, tal como Juárez lo marca en su lema al decir que “entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”, y eso es un derecho universal, es como uno de los tabúes que se deben de respetar sobre todas las circunstancias.

Pero todos los que están en la política deben de tener bien presente el viejo y conocido refrán que marca bien claro que “el que a hierro mata, a hierro muere”.

La vida se encarga de darle a cada quien lo que merece

Es necesario empezar a tomar en cuenta todas las acciones que se han estado presentando en el actual gobierno, para que cuando llegue la hora de que se juzgue al siguiente ex presidente, se tengan registrados todos los actos que fueron violados durante este sexenio, porque no deben de olvidar como dice el dicho “que el buen juez por su casa empieza” y eso no lo hemos visto por ahora.

He aquí una relación de algunos de estos hechos:

- En 1996 cuando bloqueó 51 pozos petroleros de Pemex y vialidades en tabasco.

- En 2006, tras una contienda electoral polémica, López Obrador bloqueo el primer cuadro de la capital mexicana, encabezando un plantón en la capital del país que se instaló en Paseo de la Reforma.

- Se dio a conocer que fue en 2012 cuando la mamá del Chapo “aportó” 900 millones de pesos a MORENA.

- Tres cartas y un polémico saludo: la relación entre la madre del Chapo Guzmán y AMLO.

- El 14 de febrero de 2019 la señora Loera envió la primera de tres cartas, en la que solicitaba su “valiosa intervención” para repatriar al Chapo, además de pedirle la autorización de visas humanitarias para ella y sus hijas Armida y Bernarda Guzmán Loera.

- La segunda carta fechada en julio de 2019, donde la señora María Consuelo agradece “todo el apoyo que le ha brindado a su hijo para que se le haga justicia y sea repatriado a México.

- Y la tercera y última carta con fecha 20 de marzo, donde de nueva cuenta la señora agradeció su intervención y por ello puso a su disposición a sus abogados para negociar y esperar “seguir contando con su apoyo”.

- A fines de marzo 2020, María Consuelo Loera Pérez, mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán se presentó en un evento organizado en Badiraguato, tras lo cual López Obrador fue a saludarla.

- En octubre de 2019 cuando respaldó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán López, hijo del “Chapo” Guzmán.

- Su hermano Pío López Obrador, a quien pillaron en un video recibiendo un millón de pesos de un alto exfuncionario del gobierno federal, y en ese entonces consultor del gobierno de Chiapas, David León.

- Este video de Pío no es el único sobre él, dentro de Palacio Nacional tienen conocimiento de la existencia de al menos 15, donde está recibiendo dinero por cantidades cercanas al millón de pesos, aunque se desconoce el origen del dinero.

- José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso, hijos del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, comenzaron su segundo negocio como emprendedores, se trata de la fabricación y venta de cervezas artesanales y refrescos Rocío, realizados con base en chocolate.

- Esta no es la primera incursión de los hermanos en el mundo empresarial desde que su padre llegó a la silla presidencial. La primera fue con la chocolatería del mismo nombre, bautizada así en honor a su madre Rocío Beltrán, quien falleció en 2003 por un padecimiento del sistema inmunológico, pero de la cual no se sabe la fecha exacta de la iniciación del negocio.

Porque no hay que olvidar, que la bandera de la mal llamada Cuarta Transformación es precisamente esa, la del combate a la corrupción y la moralidad republicana, pero lamentablemente solo hemos visto lavado de dinero, asociación delictuosa, violaciones a las leyes, malos funcionarios, etc., etc.,

Probablemente este próximo el fin de un gobierno de mentiras

Es muy importante de tomar en cuenta las opiniones que tienen las personas cercanas al presidente de Estados Unidos y eso lo vemos con Mary, sobrina de Trump, cuando mencionó que la reelección del actual presidente sería una catástrofe y con ello también el fin de la democracia estadounidense.

Así mismo también la hija de Giuliani, el abogado de Trump, recientemente hizo un llamado a votar por el contrincante electoral de Donald Trump, el demócrata Joe Biden.

"Puede que no consiga hacer cambiar a mi padre de opinión pero juntos, podemos votar para que se vaya esta administración tóxica", escribió Caroline Rose.

Pero para que la impartición de justicia quede clara se tienen que dar soluciones prontas, por parte de la Suprema Corte y el fiscal, a todas esas violaciones que han cometido los actuales políticos, para que sea un renacimiento del estado de derecho y para que siempre brille la democracia.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

