Obra de Saúl Enríquez gana Los Metro

La obra “Corazón gordito” del dramaturgo cancunense Saúl Enríquez recibió el galardón otorgado por el público como la mejor experiencia teatral del año en los reconocidos Premios Metropolitanos de Teatro, en una ceremonia plena de luminarias, que se llevó a cabo la noche del martes en el teatro Ángela Peralta de la Ciudad de México.

Los Premios Metro año con año reconocen lo mejor de la industria del teatro en México. Obras, productores, actores, escritores y directores del medio artístico nacional son galardonados; en esta edición 2021 el dramaturgo Saúl Enríquez recibió la presea y en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo se dijo agradecido por el reconocimiento.

“Es muy importante porque soy un dramaturgo que vive en la periferia, es decir en Cancún, son unos premios que suceden en la Ciudad de México con una industria teatral y un sector de grandes producciones, primero que Ximena Saltiel haya mirado el texto y hayan hecho un montaje tan hermoso y que sucediera todo esto de los premios, estoy muy feliz, representa para mí la visualización de que hay dramaturgia en los estados y un camino, pues al final del día lo que se trata es que mi trabajo llegue a más gente, que estas historias que cuento puedan tocar más corazones y llegar a más jóvenes que es realmente mi objetivo”, expresó Saúl, quien asegura que hacer las cosas con amor es lo que da estos resultados.

“Cada obra es un nuevo comienzo y cada obra responde a su propia naturaleza, que hagas una obra bien no significa que la otra tenga que ser mejor, se trata de hacer las cosas con amor, con fé, con corazón, con garra y lo demás es fortuito. Es una serie de factores, en esta se alinearon los astros, es un reconocimiento público y la responsabilidad siempre me la he generado a mí mismo porque hacemos las cosas bien, en este caso con la compañía Once Once Producciones lo hicimos lo mejor posible porque es para mostrarse al público, en ese sentido hay una gran responsabilidad” , puntualizó Hernández, agradeciendo a Ximena Saltiel, la productora de Corazón Gordito, Angélica Rogel y a su gran amigo Carlos López que lo acompañó a Los Metro y con quien hace excelente mancuerna en la compañía Nunca Merlot Teatro.