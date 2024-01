Obras del Tren Maya aumentan los accidentes carreteros

Desde que iniciaron obras de construcción del Tren Maya, los accidentes en las carreteras del sur del estado que han dejado víctimas fatales, se han incrementado un 400%.

Así lo dio a conocer la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quien recordó que hasta 2021 se registraban cada mes entre uno a dos percances automovilísticos en los tramos carreteros Chetumal-Escárcega y Bacalar-Felipe Carrillo Puerto, pero desde que comenzó la obra federal atienden entre ocho a diez accidentes al mes.

José de Jesús Méndez Lainez, delegado de la CNE en la región, explicó que las principales causas de estos accidentes se deben a la falta de precaución de los conductores de los camiones que transportan materiales para la obra, así como el exceso de velocidad en las zonas de construcción: