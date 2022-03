Obras bien terminadas, pero sin un buen funcionamiento

Por el momento es importante concientizar la realidad de las situaciones que estamos viviendo ya que no todo son buenos resultados tal como hemos estado observando, esto debido a que una vez más dice otra súper mega mentira este señor al decir que “terminó la obra”, que ya es “misión cumplida” pero la realidad es que ya hay un nuevo aeropuerto pero no funciona en su totalidad, esto porque no ha sido aprobado por ninguna autoridad internacional, porque nada más han salido 21 vuelos y un sinfín de detalles más por aclarar.

Así mismo se dice que hubo una reunión de expertos, quienes señalaron que los controladores aéreos no van a cooperar, no porque no quieran sino porque no se puede trabajar en un aeropuerto obsoleto y mucho menos se puede poner a en riesgo la vida de los pasajeros y a las líneas aéreas.

Entonces este tipo de situaciones demuestra una vez más cómo este señor, con todo respeto que merece el presidente de un país, pues se deschavetó.

Y qué decir de los comentarios de su esposa cuando se encontraban en la torre de control, eso está totalmente fuera de lugar, así como también el hecho de que haya habido gente cocinando con anafres dentro del aeropuerto, este tipo de situaciones son algo realmente fuera de lo normal y que nunca se habían visto.

Es una pena ajena ver cómo existen gentes que presumen de ser inteligentes cuando en la realidad demuestran que ni están capacitados o tienen un total desconocimiento de todo.

Sin embargo vemos como esta maldita tormenta, que ha sido creada por estos hombres que al parecer no evolucionaron positivamente ya que demuestran un total resentimiento hacia el país, al cual están tratando de destruirlo, eso es algo totalmente incomprensible e inaceptable, como en el caso de los 110 mil millones de pesos gastados en un aeropuerto sin que hasta la fecha haya cuentas claras tanto de parte del ejército como de las gentes que manejaron esa obra, pues según parece se clavaron 110 mil millones de pesos.

¿Dónde están los comprobantes?, dónde están las licitaciones para que las gentes pudieran hacer la obra o competir para poder llevarse el premio de hacer el trabajo?

Es triste darse cuenta que la huella de la mafia sigue existiendo en estos sujetos sin alma, sin conciencia y, que quede bien claro, sin futuro porque deben recordar que el hoy ya pasó, el ayer es historia y el mañana vamos a ver cómo les va a esta bola de traidores en el camino de su destino, todo lo que ha sido creado por una total ignorancia y una total falta de respeto hacia los tres poderes de la unión y a la función de las instituciones.

Mentiras de Juárez

Juárez no promulgó el "Estado Laico". El "Estado laico" lo promulgó el presidente Sebastián Lerdo de Tejada.

Juárez no promulgó las "Leyes de Reforma". Estas fueron hechas por varios liberales como Miguel Lerdo, Iglesias y más ... Juárez solo promulgó la "Ley Juárez", la cual le quitaba "el fuero" a los eclesiásticos para dárselo a los políticos, por lo que a partir de Benito Juárez los políticos son intocables por tener "el fuero"; el presidente, los gobernadores, diputados y senadores de la república.

Juárez "no separó la Iglesia del Estado", sino que robó a la fuerza sus bienes públicos como hospitales y escuelas públicas (mismos que le dieron educación gratuitamente y sustento). En otras palabras, mordió la mano que le dio de comer, la Iglesia le enseñó español y estudios profesionales.

Juárez no ganó la «Guerra de Reforma» ni tampoco le ganó al Ejército francés, sino que Estados Unidos le ayudó con dinero, armas y 60 mil mercenarios estadounidenses mientras que el Ejército francés se retiró del país voluntariamente por las amenazas de Estados Unidos de invadir a Francia sino retiraba su ejército de México.

De hecho, Estados Unidos intervino personalmente en Veracruz para salvar a Benito Juárez de ser capturado por el General Miguel Miramón, lo que provocó el triunfo total del Partido Liberal. Juárez pagó $30 mil por cada general y $20 mil por cada integrante de los mercenarios con la garantía de regalarles tierras mexicanas.

Juárez no se ganó el título de "Benemérito de las Américas" por su incansable lucha por la autonomía del pueblo mexicano y la patria, sino porque un colombiano se sacó de la manga que Juárez y Maximiliano habían tenido un intercambio epistolar. Un engaño.

Juárez no odiaba a la Iglesia, sino que quería romper totalmente las relaciones con El Vaticano que se oponía libremente a su dictadura. Por lo que Juárez quiso crear una "Iglesia Mexicana" local donde él sería "el papa" o sumo sacerdote.

Juárez no defendió la soberanía nacional, sino que puso en venta el territorio nacional a los Estados Unidos con diversos convenios como:

- El Proyecto José María Mata (5/nov/1859) - El Tratado McLane-Ocampo (14/dic/1859) - El Tratado Corwin-Doblado (6/abr/1862) - El Tratado Carvajal-Woodhouse (15/may/1865) - El Tratado Carvajal-Corlies (23/oct/1865) - El Tratado Zarco-Saligny (8/sep/1862) - El Tratado Prim-Doblado (19/feb/1862) - El Tratado Iglesias-Leese (30/mar/1864)

A cambio de ser reconocido como presidente de México tanto en la Guerra de Reforma y durante el Segundo Imperio Mexicano (puesto que Juárez se había autoproclamado presidente después del Plan de Tacubaya).

Juárez NO fue electo democráticamente, Juárez se autoproclamó presidente "legítimo" después de que el Partido Liberal impusiera una Constitución Política a modo y sin voto de la oposición.

Su DICTADURA duró 15 años después de poner en garantía al país para ser reconocido por Estados Unidos que hasta otros liberales lo quisieron derrocar como Porfirio Díaz, Sebastián Lerdo de Tejada y otros.

Todo tiene su final

Cada día es un día menos para llegar a ver el final de este apocalipsis y de estos personajes sin sentido, que con ello han logrado que México sé una más que nunca, en contra de un partido el cual ha demostrado que es totalmente corrupto, es por ello que es importante comenzar a llevar a cabo las auditorias correspondientes para que se aclare toda la bola de abusos y robos, de esta gran bola de ratas, que recuerden que es mejor “cuentas claras, largas amistades”.

Todos tendrán que responder, ante la ley y ante los mexicanos, por el abuso de poder y de sus increíbles arrogancias que los han desubicado y desviado de sus correspondientes funciones como empleados públicos o privados.

El Tren Maya, un fracaso ecológico que está destruyendo cenotes, está destruyendo las casas de los habitantes de esos cenotes, todo porque un cretino diseñó mal el plan maestro y por lo que ahora quieren hacer cambios los cuales pondrían en peligro a la fauna que existe en estas zonas vírgenes que son un legado para las próximas generaciones.

Muchos no podemos estar de acuerdo en seguir destruyendo estas zonas “sólo” porque se equivocaron en este proyecto y menos que ahora se quieran llevar a todo México al pozo, que recuerden que los mexicanos representamos gentes de bien y gentes de trabajo.

Ya será pronto que podamos ver cuál será el resultado de su “viaje de ego” de los actuales actores en la política y será cuando tendrán que reconocer sus errores y su estupidez.

Los espectaculares para la revocación de mandato han costado más de 4 millones de pesos

En los últimos días se han dado a conocer anuncios espectaculares con los que los morenistas están difundiendo la revocación de mandato que impulsó Andrés Manuel López Obrador.

Esta campaña ya fue criticada por el Instituto nacional Electoral (INE), órgano electoral que ordenó que los espectaculares fueran retirados.

De acuerdo con el INE, se sabe que hay un total de 278 espectaculares que están promoviendo la revocación de mandato. Esto de acuerdo con la Unidad Técnica de Fiscalización y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.

Así mismo, de acuerdo con el INE, cada espectacular tuvo un costo de 17 mil 96 pesos, en promedio. Por lo que esta campaña tuvo un costo de 4 millones 754 mil 688 pesos.

Así mismo, según información de Radio Fórmula, el costo a nivel nacional de estos anuncios podría ser de hasta 41 mil pesos por mes. Si se considera este precio promedio, la campaña de 278 espectaculares para promover la revocación de mandato en todo el país pudo haber costado 11 millones 619 mil 833.34 pesos, cifra considerablemente superior a los 4.7 millones estimados por el INE.

¿Qué pasa si AMLO pierde la Revocación de Mandato?

¿Qué pasa si AMLO pierde la revocación de mandato? ¿Quién lo sustituirá? Esta es la trampa de la revocación de mandato, en ningún momento Morena dejará el poder, no habrá alternancia y la 4T seguirá.

Lo anterior como resultado de la revocación de mandato, en caso de que Andrés Manuel López Obrador pierda. Es decir, de inmediato Morena se haría, de nuevo con la presidencia.

De acuerdo con el artículo 84 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si AMLO pierde la revocación de mandato, ocurrirá lo siguiente:

En el caso de que la falta del Presidente de la República ocurriese tras una revocación de mandato… “En caso de haberse revocado el mandato del Presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el período constitucional”,

Por lo que en este caso, sería el actual presidente del Congreso General, Sergio Gutiérrez Luna, quien tome el cargo del poder ejecutivo, esto con una reforma publicada en el DOF el pasado 20 de diciembre del 2019. Es decir, posterior a los 30 días en los que Gutiérrez Luna sea presidente interino, el Congreso en donde Morena es Mayoría, decidirá quién será el sustituto definitivo para los próximos 3 años de gobierno.

AMLO violó la ley al adelantar un anuncio de Banxico

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que violó la Ley del Banco de México (Banxico) al revelar por adelantado el anuncio del aumento de tasa de interés.

“Sí, sí, sí, la Ley del Banco de México, pero la Secretaria de Hacienda forma parte del Consejo del Banxico y me informaron y yo di a conocer este resultado. Yo ofrecí disculpas por esta situación, porque en realidad no sabía que no se había anunciado”.

Fue durante conferencia de prensa que el Primer Mandatario señaló que fue el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien le informó por adelantado que la Junta de Gobierno del Banco de México había decidido aumentar su tasa de interés de 6 a 6.5 por ciento.

En ese sentido, admitió que fue un error de su parte adelantarse al anuncio del Banxico y reafirmó su compromiso de respetar la autonomía del banco central mexicano.

“Pensé que ya se había dado a conocer y yo di a conocer que ya había aumentado la tasa. Pero todavía, formalmente, no se anunciaba, yo me adelanté”.

Sin embargo, más allá de la disculpa ofrecida por el presidente AMLO, al adelantarse al Banxico, el Titular del Ejecutivo violó el artículo 45 de la institución, que señala que las reuniones de política monetaria son estrictamente confidenciales.

Analistas critican y lamentan la filtración de AMLO de tasa del Banxico

Analistas lamentaron la filtración realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien adelantó la decisión de política monetaria del Banco de México.

En su ‘mañanera’ de este jueves, el presidente reveló que la Junta de Gobierno decidió elevar el referencial en 50 puntos, con lo que se ubicará en 6.5 por ciento, adelantándose así a la autoridad monetaria, quien emitiría el comunicado a las 13 horas.

“Me gustaría mostrar mi preocupación por la filtración, considero que esto es muy preocupante”, señaló Carlos Serrano, economista en jefe para BBVA en el marco de la 85 Convención Bancaria, e indicó que este tipo de asuntos minan la confianza en la recuperación económica, la cual proyectan en 1.2% este año y en 2.1% para el año entrante.

Carlos Capistrán, economista en jefe para Bank of America Securities (BofA) se unió a esta preocupación, pues la filtración abona a la incertidumbre.

“El presidente acaba de decir en su conferencia de prensa mañanera que ayer Banxico decidió subir 50 puntos base la tasa de interés para llevarla a 6.5 por ciento; ese es un anuncio que los mercados estaban esperando el día de hoy a la 1 de la tarde de México; es un adelanto y ciertamente le mete incertidumbre a los mercados y es algo que no había pasado en México desde que yo tengo memoria”, abundó.

Por otra parte, Gabriela Siller, economista en jefe para Banco Base, aseveró que filtraciones como la de la mañana elevan la incertidumbre en torno a la recuperación de México.

“El presidente reveló lo que anunciará hoy Banco de México. @Banxico es autónomo y esto es visto como un escándalo. Nunca antes se había filtrado una decisión de política monetaria en México y que sea el presidente quien lo haga genera preocupación por la autonomía del banco central”, publicó en Twitter.

Agregó que Grupo Financiero Base prevé crecimientos para los siguientes años de 1.5 por ciento, lo que daría una recuperación completa del PIB (previo a la pandemia) hasta 2024.

Por exprimir ingresos de Pemex, Carlos Slim critica a Calderón y Peña Nieto

El empresario mexicano, Carlos Slim Helú, criticó a los gobiernos de los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto por exprimir los ingresos petroleros de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) sin ayudarla en el largo plazo.

De 2006 a 2012, el Gobierno panista de Calderón Hinojosa obtuvo ingresos de la compañía estatal por US$420.000 millones y Peña Nieto, en su primer año, registró US$90.000 millones, recordó el hombre más rico de México, durante una conversación con Carlos Salazar, expresidente del influyente grupo Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Pemex es la petrolera más endeudada del mundo con un pasivo financiero de US$109.000 millones hasta el 31 de diciembre de 2021, y tiene una calificación crediticia de bono basura, según las agencias Moody’s y Fitch Ratings.

Hoy Pemex se encuentra “muy mal financieramente”, según el presidente honorario vitalicio de Grupo Carso. En lugar de producir 3,6 millones de barriles diarios de petróleo crudo, como en el pico que registró la compañía en 2003, hoy apenas produce 1,7 millones de barriles diarios.

“Si tuviéramos hoy esos dos millones de barriles valdrían US$200 millones diarios”, comentó.

La reforma energética de Peña Nieto en 2013 acabó con el monopolio de Pemex y abrió el sector petrolero a la iniciativa privada, pero las compañías petroleras han incumplido sus metas de producción e inversiones aprobadas por el regulador, el cual reveló esta semana que las evaluará tras los incumplimientos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene como política energética el rescate de la compañía para poder elevar la producción petrolera hasta 2 millones diarios y alcanzar la autosuficiencia en gasolina y diésel.

Con una fortuna de US$70.400 millones, Slim Helú ocupa el puesto número 16 del Bloomberg Billionaire Index, gracias a su imperio de telecomunicaciones América Móvil, el mayor operador telefónico de América Latina, además de ser el presidente honorario vitalicio de Grupo Carso, un conglomerado enfocado en la construcción, servicios energéticos y financieros, además de comercio minorista.

Tontería, pelea de empresarios con el Gobierno

Slim Helú consideró un error de los grupos de presión empresariales pelearse con el Gobierno mexicano encabezado por López Obrador.

“Si lo que van a hacer las Cámaras (empresariales) es confrontar por confrontar por principio, porque ideológicamente el (candidato) que ganó no es de nuestro agrado, es una tontería. Lo que tenemos que buscar es la unidad nacional y buscar que todos estamos jugando en el mismo equipo”

Carlos Slim Helú, comentó que en México hay conflicto y desunión “absurda”, pues los empresarios deben discutir con sus técnicos, secretarios y tratar de plantearles programas en lugar de tener conflictos “caprichosos”.

Ejemplificó con las oportunidades asociadas al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el acuerdo comercial que ya lleva tres años activo y que, según el empresario, la comunidad empresarial no ha hecho nada.

Expresó que las empresas mexicanas ya no son maquiladoras, sino que son socias de americanos, pues esa debe ser la tendencia y visión hacia las compañías que surjan del acuerdo comercial.

“Me llamó mucho la atención que el presidente López Obrador con la manera que piensa y sus programas, haya tenido la actitud de decir que estamos integrados a Norteamérica”, agregó.

Destacó que el mundo vive una fase de inflación provocada por la guerra económica entre Estados Unidos y China, pero eso es una oportunidad para el sector privado y los trabajadores de México porque aún son más competitivos que China, y se pronunció a favor de que haya aumentos salariales y del poder adquisitivo.

En cuanto a las críticas de que los empresarios no pagan o pagan pocos impuestos, el empresario dijo que gracias a las empresas ha podido vivir el fisco mexicano, pero debe existir planeación fiscal, además de que el Gobierno debe hacer leyes más simples para que las empresas tengan claridad de lo que hay que pagar.

Slim Helú también criticó el concepto de desigualdad, incluso parafraseó a la ex primer ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, sobre su legado en la brecha de desigualdad, pero con mayor poder adquisitivo, en lugar de una igualdad con mayor pobreza, por lo que consideró como un “error” mencionar la palabra, en lugar de hablar de marginación, falta de capacitación, educación y pobreza máxima.

“La riqueza es como un árbol y el ingreso es el fruto. Hay que repartir el fruto, no la rama ni el árbol, y que el fruto que queda, en parte se guarde para sembrar más árboles y hacer un huerto”, dijo.

Carta dirigida al NAICM

(Espérate 3 años, por favor) Carlos Alazraki

Prólogo: Si la Dra. Sheinbaum hubiese llorado por la muerte de los niños con cáncer que fallecieron por la falta de vacunas o por las víctimas de la tragedia de la nefasta Línea 12 del Metro, por el pésimo mantenimiento que tenía esta línea, o llorado por las inocentes víctimas que fallecieron por la falta de atención médica durante la pandemia del Covid-19, o de los crímenes a los inocentes ciudadanos que se iban transportando en un microbús rumbo a su hogar o ciudadanos paseando por la calle, yo pensaría que esta regenta sería una persona muy sensible y muy normal.

Pero si esta señora en lugar de llorar por estas inocentes víctimas, llora por un video en el cual ponían a su padre putativo como el nuevo Mesías, entonces, no me queda otra que pensar más que esta señora, de verdad necesita urgentemente, ¡UNA TREPANACION EN SU CEREBRO!

Estimado NAICM: Fíjate que en el natalicio de Benito Juárez, nació un aeropuerto en Zumpango, Estado de México. Una ciudad muy parecida a Las Veas o Madrid. Una ciudad tan moderna y revolucionaria que ni siquiera necesita calles o internet.

Pues bien mi querido aeropuerto, en esa gran metrópoli decidieron construir este aeropuerto. Un aeropuerto fenomenal. Un aeropuerto con solamente 12 puertas y una pista para despegar y aterrizar.

Y déjame y te platico brevemente su inauguración. Entre los asistentes se encontraban empresarios muy importantes y muy amantes de nuestro país.

También estuvieron tres o cuatro gobernadores y una jefa de gobierno. También invitaron a los diputados y senadores de Morena, excepto a Ricardo Monreal.

Y también invitaron a un sinfín de acarreados. Pero un ¡sinfín! Supongo que fueron los mismos que votaron para que no se construyera tu aeropuerto allá en Texcoco.

Pero en fin, mi querido Aeropuerto, nada más como chisme, te platico que a ese aeropuerto le pusieron Felipe Ángeles. Nombre que por cierto, en mi vida lo había escuchado. Sobre todo si lo comparas con un Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Chespirito o Hugo Sánchez.

Te sigo platicando: Para realizar este aeropuerto Ángeles, el gobierno federal primero tuvo que liquidar a todas las constructoras que tenían contrato para construirte en Texcoco.

En números redondos el gobierno desembolsó entre bonos y demás, la humilde cantidad de ¡¡TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS!! POR ESE DINERO, IBAS A TENER 94 PUERTAS Y CUATRO PISTAS. Ibas a ser un aeropuerto de CLASE MUNDIAL diseñado por uno de los GRANDES ARQUITECTOS EN EL MUNDO llamado Norman Poster.

Ibas a ser la puerta del continente americano e ibas a ser el motor de nuestro DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONOMICO.

Pero en fin, mi querido aeropuerto, tú sabes que cuando un EMPERADOR es caprichoso es capaz de quemar hasta la misma Roma. Y no solamente me refiero a la colonia aquí en nuestra ciudad (que EL tanto odia).

Te concluyo mí querido aeropuerto: Para que veas por qué Andrés no tiene dinero para medicinas, seguridad y otras.

El gobierno federal pagó por la construcción del aeropuerto Ángeles con DOCE PUERTAS, la cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS. Por la liquidación a los proveedores de tu aeropuerto, TRESCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS.

¿Pero cuánto crees que costó el aeropuerto Ángeles?

¡EL AEROPUERTO DE SANTA LUCIA COSTO CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS POR 12 PUERTAS.

En lugar de haber pagado por un aeropuerto de tu categoría mundial $ 300,000,000,000.00.

Y a pesar de esta maldita desgracia, la regenta Sheinbaum ¡LLORA POR UN PINCHE DOCUMENTAL!! Vaya desgracia de gobierno!

Deberían auditarse las mega-obras del presente gobierno porque se hacen con dinero de los mexicanos: CMIC

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) busca que las mega-obras del gobierno como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas, a cargo del ejército, sean auditadas para conocer la ejecución de recursos públicos designados a su construcción.

En conferencia de prensa, Francisco Solares Alemán, reelecto presidente de la CMIC nacional para el periodo 2022-23, comentó ante la reciente inauguración del Aeropuerto de Santa Lucía que las constructoras privadas cuentan con las mismas capacidades que el ejército para construir de forma eficiente en tiempo y con los recursos necesarios.

“Nos dicen que salió en costo pero están reservados los números y no se pueden verificar, en cambio las obras civiles que nosotros hacemos se verifican y auditan por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)”. “Yo le plantee ya al presidente de la Comisión de Infraestructura (de la Cámara de Diputados) que debían de auditarse también las obras que hace el gobierno porque se hacen con dinero de los mexicanos, yo considero que sería en las mismas condiciones la ejecución de las obras”, comentó.

Además, señaló que el riesgo que podrían enfrentar estos grandes mega-proyectos es la falta de planeación como el AIFA que carece actualmente de la infraestructura y conectividad carretera suficiente para haber arrancado sus operaciones.

Por otro lado, señaló que la industria de la construcción podría crecer este año hasta un 6 por ciento, sin embargo, los riesgos inflacionarios, la falta de inversión y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania podrían provocar un aletargamiento o afectación en la recuperación de la industria que se prevé pueda llegar hasta el 2023.

“La industria de la construcción todavía está viviendo momentos difíciles, no nos hemos recuperado, no tan sólo de la pandemia, años anteriores los empresarios de la construcción estamos facturando menos de lo que facturábamos antes, todavía no llegamos a lo que teníamos antes de la pandemia”, apuntó.

Pendientes de aclarar más de $110 mi Mlls. del gasto público del 2017 al 2019: ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) aún tiene pendientes por aclarar alrededor de 110 mil 388 millones de pesos correspondientes a las Cuentas Públicas 2017, 2018 y 2019, que son una parte del rezago que tiene el organismo en esta materia.

El auditor especial de Seguimiento de la ASF, Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre, reconoció este jueves en una reunión con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que la ASF tiene un importante rezago en el seguimiento de las aclaraciones de posibles irregularidades que ha detectado en el uso de recursos públicos en años pasados.

Tan solo de las cuentas públicas 2017, 2018 y 2019 hay 3 mil 518 pliegos de observaciones -instrumento por el cual la ASF da a conocer a las entidades fiscalizadas, las observaciones de carácter económico, en las que se presume un daño a la hacienda pública- que no han sido aclarados por distintos organismos públicos auditados por la ASF y que corresponden a 110 mil 388 millones de pesos de gastos con probables irregularidades, que equivalen, por ejemplo, más de dos veces el presupuesto de 2022 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cuestionado al respecto por diputados de la comisión, Ibáñez Aguirre dijo: “Efectivamente tenemos un rezago, una parte lo tenemos en el área de Seguimiento y otra en la de Investigación, y lo reconocemos, porque para poder solventarlo, tenemos que reconocerlo”.

El auditor expuso que la ASF ha hecho cambios a sus estructuras y normatividad para atender este rezago. Por ejemplo, dijo, antes se atendían los expedientes conforme se acercaba su fecha de caducidad, y ahora se atienden tanto los expedientes antiguos como los nuevos.

Ante la preocupación expresada por distintos legisladores respecto a que algunos de esos expedientes prescriban, el auditor afirmó que tienen la certeza que no dejarán que esto suceda.

“Estamos intensificando los trabajos. Consolidamos dos áreas de la ASF que tienen la infraestructura y la gente para ser más eficientes y abatir esos posibles pliegos de observaciones pendientes”, expuso.

Señaló que en la Auditoría Especial de Seguimiento, que fue creada en 2018, “estamos inconformes” con los resultados obtenidos hasta el momento, pues “sabemos que podemos hacer más, sabemos que tenemos pendientes y los estamos afrontando. Esperemos que en un momento dado podamos decir que se han cumplido al cien por ciento con los objetivos del área”.

OMS dice que muchos países europeos quitaron demasiado rápido sus restricciones contra Covid-19

Varios países europeos, como Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, levantaron demasiado "brutalmente" sus restricciones anti Covid y viven ahora un claro aumento de casos con la subvariante BA.2, lamentó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En una rueda de prensa en Moldavia, el director de la OMS para Europa, Hans Kluge, afirmó que la situación epidemiológica del continente debe vigilarse, pero aseguró que seguía manteniendo su "optimismo".

El número de casos de Covid está aumentando en 18 de los 53 países del área europea de la OMS.

"Los países en los que observamos un aumento particular son el Reino Unido, Irlanda, Grecia, Chipre, Francia, Italia y Alemania", dijo Kluge. "Estos países han levantado las restricciones brutalmente", según el funcionario de la ONU.

El número de nuevos casos en Europa había descendido desde finales de enero, pero ha repuntado al comenzar marzo.

En los últimos siete días se han registrado más de 5.1 millones de nuevos casos de Covid-19 y 12,496 muertes en zona europea de la OMS, lo que eleva el casi 194,4 millones los contagios desde que empezó la pandemia y a más de 1.92 millones los decesos.

Los epidemiólogos explican el incremento de casos en la predominancia de la sub-variante de Ómicron BA.2, un 30% más contagiosa -pero no más peligrosa- que su predecesora, la BA.1.

La quinta ola observada en Europa aún no ha terminado y los expertos apuntan a la "desenvoltura" de las políticas (de salud pública) en Europa, a las que ya han acusado de levantar la guardia demasiado rápido en anteriores olas.

"En este momento, soy optimista pero vigilante", afirmó Kluge.

Como punto positivo, "hay un gran capital de inmunidad (...) gracias tanto a la vacunación como a las infecciones", señaló. Asimismo, con el invierno terminado, "la gente se reunirá menos en espacios cerrados", agregó.

Pero además, la variante ómicron "es menos virulenta en las personas totalmente vacunadas con una dosis de refuerzo", incluso si "en los países con menor tasa de vacunación sigue siendo una enfermedad que mata", señaló Kluge.

"Vamos a tener que convivir con el Covid-19 aún durante un tiempo, pero eso no quiere decir que no podamos acabar con la pandemia", aseguró.

“Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad”, no a la guerra entre naciones

En estos momentos en que estamos viendo y viviendo una guerra entre naciones, esperamos que el creador del universo ilumine la mente de todos para poder llegar a un camino de paz en esa región, y así mismo, deseamos que en México se mejore en cuanto a la inseguridad, a los secuestros, a los homicidios, a los desaparecidos y también se detenga la muerte de periodistas, ya que nos da pena ajena ver la realidad que estamos viviendo, como en el caso de la guerra.

Pronto se tendrá que dar a conocer el por qué se actuó con tanta gravedad, porque es importante recordar que “todo lo que sube tiene que bajar”.

Mara Lezama arriba en las preferencias electorales en Quintana Roo

A días de que inicien las campañas para elegir gobernador en Quintana Roo el próximo 5 de junio, los candidatos de los diversos partidos políticos afinan sus estrategias para ocupar la gubernatura de Quintana Roo.

Una encuesta indica que si hoy fueran las elecciones para gobernador de Quintana Roo ganaría Mara Lezama, candidata de los partidos Morena, PT, PVEM y FPM, la aspirante tendría el 35.9% de la intención de votos.

Lo que se busca en Quintana Roo triunfe la democracia, pero ya veremos los resultados finales, lo importante es que las gentes que vayan a tener el digno cargo de ser gobernadores corten toda relación con amigos que tengan relaciones con cárteles y con gente rara, para así poder sanear al gobierno para que esté limpio de cárteles, narcotraficantes o amigos de los narcos, que sean amigos de los gobernadores.

Hay que tener mucho cuidado, la vieja ley dice que “el buen juez por su propia casa empieza”

Es por ello que desde esta columna les deseamos que sigan en la preferencia del electorado quintanarroense y que tenga toda clase de éxitos.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

