El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) prevé que la ocupación hotelera aumente de forma gradual después de las elecciones del 2 de junio, debido a que la elección no permite viajar a visitantes. De acuerdo con Pablo Alcocer Góngora, presidente del CCE, luego de las elecciones se espera un fuerte incremento en la ocupación hotelera.

“Estamos ante un proceso electoral, entonces la gente se está quedando en sus lugares, no se está preocupando por salir de vacaciones o venir a pasear, no se está preocupan do por algunas temporadas en los polos turísticos, en otros países se elevan más, es parte de la dinámica económica” , dijo Alcocer Góngora.