Prevén alta ocupación hotelera en Semana Santa

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Las vacaciones de Semana Santa que serán a finales de marzo, Playa del Carmen alcanzará una ocupación por encima del 90%, especialmente por el turismo nacional que arriba en esta temporada y que minimiza las vicisitudes que este destino vivió en semanas pasadas.

“Es importante que la gente se informe por lo que ha pasado, pero no es algo decisivo para que decidan no venir. Por la retroalimentación que hemos tenido de turistas nacionales sí preguntan, pero no es algo decisivo en una decisión de viaje, es el sentir que tenemos y por eso creemos que vamos a tener una excelente temporada alta”, indicó Rocío Ocampo Colmenares, directora de Turismo.

Este fin de semana largo, a propósito del natalicio de Benito Juárez, Playa del Carmen tuvo un adelanto de lo que será la temporada alta, indicó por su parte Manuel García Mendoza, director de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), pues ese sector rebasó el 85% de actividad.

“Estuvimos por encima del 85%. Pudimos llegar más alto, pero creemos que muchos turistas nacionales se reservaron para Semana Santa que sí creemos que vamos a tener llenos; son cuatro o cinco días en los que los hoteles repuntan muy cercano al 100% y eso se refleja en el comercio y particularmente en los restaurantes”, indicó.

García Mendoza aseguró que “lo que haya pasado”, en referencia a la explosión del 21 de febrero de un navío de Barcos Caribe, “no nos ha afectado nada, seguimos teniendo turismo, hicimos varios programas en donde se entrevista al turismo que estaba aquí, que tiene conocimiento de las alertas, pero se sentían sin riesgo”.

La Semana Santa, que iniciará el 25 de marzo con el Domingo de Ramos y concluirá el 1 de abril con el Domingo de Resurrección, es una de las más fuertes del turismo nacional, el cual representa uno de los tres principales destinos que nutren la ocupación de Playa del Carmen con más de 800 mil turistas anuales, solo detrás de Canadá y Estados Unidos.