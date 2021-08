Aureoles demandó ante la OEA que México se ha convertido en un “narcoestado”

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, se reunió con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a quien solicitó no abandonar a México ya que está en peligro de convertirse en un “narcoestado”.

En Twitter, el mandatario estatal aseguró que es urgente que el Estado mexicano atienda con seriedad el problema y someta a revisión la actual estrategia de seguridad, así como las irregularidades que se presentaron en las elecciones.

“México es un factor determinante para la estabilidad de la región y lo que pase en nuestro país afecta a todo el continente”, señaló.

Y agregó: “lo que está en juego es el futuro de nuestro país”.

Detalló que en reunión con Almagro abordaron la estrategia nacional contra el crimen organizado basada en el principio “abrazos, no balazos”, misma que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hablamos sobre la estrategia nacional contra el crimen organizado basada en el principio “abrazos, no balazos”, de sus efectos y de la crisis de seguridad que ha desencadenado y que el @GobiernoMX no reconoce”, aseguró Silvano Aureoles.

En su gira de trabajo por los Estados Unidos, Aureoles alertó a los organismos internacionales sobre la “terrible crisis de inseguridad que vive México”.

Aureoles Conejo se reunió con Luis Almagro Lemes, secretario general de la OEA y le entregó un documento sobre lo que consideró, “la estrategia fallida del gobierno federal”.

Reiteró que los “abrazos y no balazos”, se traducen en “una posición permisiva y omisa ante la violencia criminal”.

Prueba de ello, citó, son las casi 90 mil muertes violentas en 31 meses del actual gobierno federal, un “número histórico de pérdidas de vidas”, agregó.

Además, denunció la presunta participación del crimen organizado en las pasadas elecciones del 6 de junio en las que se eligieron 15 gubernaturas, 30 congresos locales, mil 900 ayuntamientos y juntas municipales en todo el territorio mexicano.

Mencionó que eso aumenta el riesgo de que sea la delincuencia la que elija al próximo presidente de México.

“No deje solo a México en este escenario de riesgo que puede llevarnos a la configuración paulatina de un narco-estado”, agregó en la misiva dirigida a Almagro Lemes.

Aureoles urgió la participación de la OEA para que el Estado mexicano “reconozca la gravedad del problema, y auxilie en la revisión de la actual estrategia nacional de seguridad”.

Denuncia de Silvano Aureoles

Luego de las elecciones en Michoacán, el pasado 6 de junio, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, denunció presuntas irregularidades, así como la ayuda del crimen organizado para que el candidato de Morena, Alfredo Ramírez, ganara la candidatura.

Incluso ha insistido en la supuesta relación de Morena con el narco en todo el país, incluido Michoacán, para abrirle las puertas de los gobiernos electos a los cárteles.

El gobernador electo Alfredo Ramírez afirmó que Morena ganó en Michoacán como consecuencia de un voto de rechazo al mal gobierno de Aureoles Conejo.

Gira de Aureoles en EU

Antes, Aureoles Conejo se reunió con Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH a quien también solicitó, coadyuve a la protección de los derechos de los mexicanos.

Posteriormente, el mandatario michoacano tuvo un encuentro con Santiago Cantón, jefe de la Misión Observadora a las Elecciones Mexicanas y relator del Informe de la OEA, a quien también compartió la denuncia pública que hizo en México sobre la narcoelección registrada en el país el pasado 6 de junio.

Vincula a proceso a regidor electo del Ayuntamiento de Villagrán, del partido Morena por violación y corrupción de menores

El regidor electo del Ayuntamiento de Villagrán, Guanajuato, por Morena, Iván Mejía, fue detenido y vinculado a proceso penal por los delitos de violación y corrupción de menores.

Un juez penal consideró que existen suficientes datos de pruebas, aportados por el Ministerio Público, en contra de Iván, por lo que decretó en su contra la prisión preventiva oficiosa.

La Fiscalía General del Estado informó que por una denuncia conoció los hechos delictivos y el caso se turnó a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de la Región C, con sede en Celaya, donde le fue brindada asistencia médica y psicológica a la víctima.

La agente especializada en delitos sexuales llevó a cabo las pesquisas e integración de la carpeta de investigación con datos de prueba científicos obtenidos en conjunto con el equipo multidisciplinario de la Agencia de Investigación Criminal, que permitieron incorporar elementos de prueba a la carpeta iniciada por estos hechos.

El regidor fue detenido con una orden de aprehensión y presentado ante un juez.

Iván Mejía tendría que tomar posesión en el ayuntamiento de Villagrán el 10 de octubre próximo, lo que dependerá del curso que siga el proceso que existe en su contra por dos delitos calificados como graves.

Por este tipo de casos sería muy recomendable hacerles una evaluación a todos los que han ganado, sean regidores o presidentes municipales, se les debería abrir una carpeta de investigación para conocer si han cometido casos de soborno o si han recibido favores especiales, porque este tipo de acciones ya no pueden así como tampoco se puede seguir permitiendo que exista este tipo de “funcio-delincuentes”.

“Nada que presumir”

(1 de julio de 2021) Ricardo Anaya

“Mañana se cumplen 3 años de la elección de AMLO. Ha sido medio sexenio de promesas incumplidas y mentiras. En lugar de “cuarta transformación” ha resultado una “destrucción de cuarta”. Va un breve balance.”

“Ya sabemos que al presidente le encanta dar informes”.

“Como se cumplen 3 años de su elección, pues mañana, desde ese palacio, nos va a volver a recetar un dizque informe”.

“Pero pues ¿qué carajos va a informar?”.

“O sea no tiene nada que presumir. Ni en seguridad, ni en economía, ni en salud o educación, tampoco en combate a la corrupción”.

“O sea si vemos objetivamente, una por una, las promesas de López Obrador desde su campaña hasta hoy, la conclusión es bien simple: no ha cumplido”.

“A ver, nada más acuérdate de su promesa de bajar la gasolina”.

““Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas. Si Morena estuviese gobernando, la gasolina no costaría 14 pesos, costaría, cuando mucho, 10 pesos el litro””.

“O sea, 14 pesos se le hacía mucho, ¡prometió bajarla a 10 pesos! A ver, vamos a ver lo que prometió…”.

“No pues ¡claro que no cumplió! Hoy en esta gasolinería de Pemex la magna: $20.49 la Premium: $22.99. Pero además de la gasolina, también prometió bajar la luz y el gas”.

““Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica””.

“Ve cómo han subido la luz y el gas”.

“¿Te acuerdas de su lema de “primero los pobres”?”.

“Por el bien de todos, primero los pobres”.

“Hoy no tenemos menos pobres, sino casi 10 millones más, según datos de Coneval”.

“Ahora, además de que no cumplió sus promesas, las mentiras se acumulan cada mañana”.

“En seguridad, por ejemplo, pues es mentira que esté pacificando al país”.

“Poco a poco vamos pacificando al país”.

“Al contrario. Este se perfila como el sexenio más violento de nuestra historia reciente”.

“También resultó mentira que íbamos a crecer al 4%”.

“Para lograr un crecimiento en promedio durante el sexenio de, el 4% anual”.

“Fíjate aun antes de la pandemia hubo crecimiento cero, y con la pandemia -8.5%”.

“Ah, lo que sí está muy arriba del 4% es la inflación: que tal ha subido el gas, el tomate, el huevo, la tortilla”.

“Bueno, hasta nos prometió que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca y Canadá”.

“Y el compromiso que estoy haciendo es que vamos a tener un sistema de salud como el que tienen en Dinamarca, como el que tienen en Canadá”.

“Coneval acaba de reportar que el 60% de los mexicanos, 6 de cada 10, o sea la mayoría no tienen acceso a servicios de salud”.

“Y todos sabemos del desabasto de medicinas. ¡Pues qué Dinamarca ni qué ocho cuartos!”.

“Y la cereza del pastel. O sea si algo dijo mil veces el presidente, es que iba a acabar con la corrupción”.

“Se va a acabar con la corrupción, vamos a cortar de tajo”. “Ya no hay corrupción arriba”.

“¿Ah, ya no hay corrupción arriba? No me diga, presidente… ¡Y los contratos de Felipa, el dinero de Pío, las casas de Bartlett y las de Irma Eréndira?”.

“Promesas incumplidas, mentiras y destrucción, aunque lo disfracen de transformación”.

“A ver, ésta no es la cuarta transformación. Es una destrucción de cuarta”.

“Ya basta de pretextos. Qué cierta es esa frase que equivocadamente se atribuye a Ángela Merkel: “LOS PRESIDENTES NO HEREDAN PROBLEMAS. SE SUPONE QUE LOS CONOCEN DE ANTEMANO POR ESO SE HACEN ELEGIR. CULPAN A LOS PREDECESORES, ES UNA SALIDA FÁCIL Y MEDIOCRE”.

“Ya se nos fue medio sexenio. Es hora de que nos hablen con la verdad. De que el gobierno se haga cargo de sus torpezas y enderece el rumbo”.

“México si puede renacer. México sí puede ser un país donde haya paz, concordia, unidad, orden y progreso”.

“Eso es lo que la gran mayoría queremos”.

Información importante sobre la

consulta ciudadana del 1 de agosto

Esta consulta se está haciendo de acuerdo a la Ley Federal Electoral para que sea vinculante y tenga validez jurídica. Por eso la está organizando el INE.

Para que la consulta sea vinculante, es necesaria una participación mínima del 35% del padrón electoral. Por eso AMLO está tan desesperado pidiéndole a la gente que participe en esa consulta. Si no es vinculante, no importa el resultado, la consulta NO PROCEDERÁ JURÍDICAMENTE.

Si participas, aunque sea para anular tu voto, aunque sea para contestar “NO” a la respuesta, aunque sea para escribir “enjuicien a AMLO en la boleta” estás avalando la consulta y se abre el precedente para que el gobierno federal siga desperdiciando dinero haciendo consultas en el futuro.

Si no estás de acuerdo con la consulta: NO PARTICIPES. No le des a AMLO el gusto de validar su populismo. Si esta consulta no llega al 35% de participación, entonces no habrá justificación para seguir con consultas como estas en el futuro.

Di NO A LA CONSULTA.

DI NO A AMLO

NO PARTICIPES EN LA CONSULTA DEL 1 DE AGOSTO.

El señor presidente nombra a todos los ex presidentes y mencionando lo que ha hecho cada uno de ellos, porque los quiere enjuiciar, pero él no se nombra, se excluye aun cuando tendría ya que estar en esa lista con motivo de todas las gentes que se han muerto y por todo lo que ha estado pasando en su gobierno, esto podría tomarse como una obstrucción de justicia e inmunidad para él y para las gentes que trabajan en su gobierno, eso no puede ser aceptable.

Esto de las encuestas es una mala jugada de López Obrador porque solo las está usando para seguir engañando a la gente y con esto tratar de sacar más ventajas nada más para ellos.

Este tipo de acciones es un engaño más, una falacia más para que los retrasados mentales que no tienen una buena ubicación racional, como lo han demostrado algunos mexicanos, sigan en esa sumisión, en lugar de luchar por salir de esta situación para procurar el bienestar del futuro del país.

Es por ello que exhortamos a la población para que no asistan a la encuesta.

La verdad siempre llega y no puede ser, es inaceptable, es inconcebible y es una pesadilla que nuestros paisanos sigan adoctrinados a la mentira y a lo negativo, esto causa el peor sentimiento que puede tener alguno por alguien, es decir que nos da lástima y pena ajena.

México carece de servidores públicos honestos: José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina

En una de las mañaneras, aseveró que por eso el país tiene un “problema de una alta corrupción”.

En el Museo Naval México en el puerto de Veracruz, aseguró que en la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional forman a buenos servidores públicos.

“Creamos servidores públicos, porque nosotros, desde el general hasta el último soldado, desde el almirante secretario hasta el último marinero, somos servidores públicos, creamos servidores públicos a la sociedad mexicana”, José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina.

“Y déjenme decirles, porque es algo muy cierto: México carece de servidores públicos honestos. Por eso tenemos este problema de una alta corrupción”, puntualizó.

Ojeda Durán refirió que “la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, a través de nuestras escuelas, la Heroica Escuela Naval, el Heroico Colegio Militar, creamos hombres, mujeres y hombres con valores, con principios, personal que tiene una ética profesional, que sabe que debe tomar un rumbo, un camino por las conductas que les van a producir a ellos una vida profesional plena, no meterse en problemas”.

Sin embargo reconoció que hay jóvenes que toman otro camino, pero son sancionados.

“Tenemos, sí, jóvenes que salen y que toman otro rumbo, pero son castigados. La gran diferencia entre nosotros y muchas otras instituciones es que nosotros no podemos darnos el lujo de tener malos elementos”, advirtió.

Enfatizó que están formando a hombres y mujeres con ética profesional, valores y principios

“La conclusión que le puedo decir es que ambas instituciones creamos ese tipo de personas, tanto mujeres como hombres, con una ética profesional, y eso es lo que damos a la sociedad: mujeres y hombres servidores públicos con mucha ética, con muchos valores y principios. Y eso es lo que quisiéramos, que muchos jóvenes y muchos profesionistas que están dentro del servicio público entiendan que, si ya se les ha dicho que hagamos a un lado la corrupción, pues lo hagamos; a fin de cuentas, los que nos vamos a favorecer somos nosotros los mexicanos”, abundó.

En realidad si es muy importante todo lo que ha dicho el secretario de Marina, ya que estamos viendo como nuestro país cada vez está más lleno de gente corrupta e inepta que sólo trabaja para satisfacer sus necesidades y no la de su pueblo, se deberían de iniciar las investigaciones pertinentes a cada funcionario para saber quién es quién.

En su visita a Guanajuato AMLO no utilizó

“los abrazos” mejor lo cambio por el Ejército

Parece que Andrés Manuel López Obrador no confía mucho en la estrategia de abrazos y no balazos contra la inseguridad. Ya que su visita a Badiraguato, tierra natal de “El Chapo” Guzmán, fue resguardada por el Ejército.

El Ejército desplegó un dispositivo de seguridad en torno al cuartel de Badiraguato, Sinaloa en donde Andrés Manuel López Obrador estuvo para supervisar los avances de la construcción de la carretera que va de Guadalupe al municipio de Calvo y Chihuahua.

Cinco camionetas artilladas de la Secretaría de la Defensa realizan recorridos intermitentes, mientras que la policía municipal de mantiene agilizando el tránsito. El ingreso al cuartel está delimitado por vallas metálicas y brigadas de servidores de la nación.

Aquí claramente estamos viendo como su actuar no coincide con sus ideas, ya que “los abrazos” los dejó de lado y mejor se apoyó en el Ejército, el surrealismo en el que vive no deja nada claro ya que dice una cosa pero hace otra.

Millonarias aportaciones de

dudosa procedencia a las campañas

La Comisión de Fiscalización del INE detectó que diversos candidatos a cargos de elección popular recibieron de manera global 44 millones de pesos de aportaciones privadas, las cuales no fueron reportadas.

Y la pregunta es obvia: ¿De dónde salió ese dinero? ¿Quién o quiénes lo aportaron y a manos de quién fue a parar?

En sus reportes, el INE no especifica qué candidatos recibieron ese dinero no reportado, pero sí menciona que la mayor parte de estas transferencias no reportadas se registró en Nuevo León, en donde además de las elecciones federales, hubo elección de gobernador, de presidentes municipales y de diputados locales.

El INE también determinó que durante el pasado proceso electoral hubo aportaciones por dos millones 796 mil pesos que sí fueron reportadas pero en las cuales los candidatos no identificaron a sus donantes.

De los reportes de la Comisión de Fiscalización se desprende que las campañas en general fueron financiadas fundamentalmente con recursos públicos, ya que los 26 mil 907 candidatos a diversos cargos de elección popular recibieron en conjunto cuatro mil 337 millones de pesos de nuestros impuestos.

Las aportaciones privadas, las de simpatizantes y las de militantes, es decir, el financiamiento privado, ascendió de manera global a 569 millones de pesos, más los 44 millones que no fueron reportados, cuyo origen se desconoce.

Los partidos y candidatos hicieron un casi nulo esfuerzo por obtener recursos propios, ya que lo recaudado de manera global por los más de 26 mil candidatos a través de rifas y eventos apenas llegó a los 98 mil 572 pesos, una cantidad risible.

Un caso que llama la atención es el de la candidata de Morena al gobierno de Querétaro, Celia Maya, quien reportó haber recibido un donativo por 33 mil pesos de parte del empresario Arturo Emilio García Salim, solo que este empresario también fue contratado por la campaña de Celia, por lo que recibió un pago de 3 millones 100 mil pesos. ¿Quién salió ganando?

Por todas las irregularidades detectadas, el INE impuso multas a los diferentes partidos y candidatos por un monto global de mil 203 millones de pesos.

Los partidos más sancionados fueron Morena y sus fallidos satélites Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas. El primero fue multado con 373.1 millones de pesos; el segundo con 102.9 millones y el tercero con 100.9 millones.

Sería importante conocer el origen de las aportaciones de los 44 millones de pesos, ya que si fueron de parte de grupos beligerantes y de narcos eso es “lavado de dinero”, aquí también entraría investigar el concepto de la aportación que hizo la mamá del Chapo.

Carta dirigida al INE

(Seguro no voy a ir a votar) Carlos Alazraki

El presidente le echará la culpa al INE, al Tribunal Electoral, a los conservadores, a la clase media, a las mujeres...

Prólogo: Sr. Presidente, con todo respeto ni EL UNIVERSAL, El Gran Diario de México, en el cual me siento muy honrado en colaborar, ni mi mamá (QEPD), ni como tampoco en toda mi vida, NADIE me ha dicho qué o no escribir. Y que por supuesto mientras viva en un país donde la LIBERTAD DE EXPRESIÓN SEA RESPETADA, seguiré escribiendo mi opinión.

Y cuando esta libertad deje de existir, esté seguro de que seguiré escribiendo con más fuerza que nunca los ideales de la democracia.

Presidente: Gracias por respetar la LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

Estimada INE: Fíjate que el día de ayer, entrando a la casa de ustedes, me encontré en la puerta de la casa de mis vecinos a una señorita superamable del INE buscando un secretario para la casilla donde nos toca votar. La pobre señorita llevaba 3 cuadras con puras negativas. Entonces, la señorita se acerca a mí y me pide que si quisiera ser ese secretario.

Por supuesto que la rechacé al igual que toda la colonia la iba a rechazar. Me comentó que lo entendía perfectamente bien y que iba a seguir buscando a ver si tenía suerte. Le deseé la mejor de las suertes y se fue. Después que se despidió, entré a la casa de ustedes y me dije: “Carlos: Ya tenemos Carta Semanal para el jueves“. Y este es el motivo de escribirles mi Carta.

Les platico: Tengo la percepción de lo siguiente. Para no informarnos que en 6 meses nada más llevamos 18.6 millones de vacunados con una sola dosis, 24.4 millones de mexicanos vacunados con las 2 dosis, para no decirnos que este promedio de los primeros seis meses, es de 34% comparado con 72% de vacunados en Ecuador o 78% en Chile u 84% en Reino Unido.

Y para no informarnos que para que los 82.9 millones de mexicanos que faltan para estar vacunados lo estarán en el proceso de UN AÑO a partir de agosto. Y para no informarnos, que 1700 niños con cáncer han fallecido por falta de medicinas.

Y para no informarnos que, por TERCER AÑO CONSECUTIVO, el gobierno de la dichosa 4T ha vuelto a ROMPER EL RÉCORD DE MÁS MUERTES VIOLENTAS en TODA LA HISTORIA MODERNA EN NUESTRO PAÍS.

Y para no decirnos que la peor estupidez será obligar a regresar a la escuela a los niños sin que estén vacunados.

Y para no decirnos que tenemos 14% de desempleo. Y para no decirnos que su Tren Maya está acabando con el ecosistema. Y para no decirnos que la bajada de calificación a Pemex de parte de Moody’s es correcta. Y para no decirnos que el mundo se burla de ÉL por su última ocurrencia de crear una nueva OEA.

Y para no hablarnos del enorme RIDÍCULO de nuestros atletas olímpicos en estos Juegos en Tokio, nuestro presidente creó este distractor.

¿Por qué distractor? Muy fácil. Porque esta consulta es ABSOLUTAMENTE IRRELEVANTE. ¡ABSOLUTAMENTE! Porque a nadie se le pregunta si quieren que se aplique o no la ley.

Porque la ley se aplica cuando se debe aplicar. Se aplica con pruebas, testigos etcétera.

Y porque esta idiotez de consulta pondrá muy feliz a nuestro presidente, porque ya tendrá tema para las próximas 3 mañaneras a partir del próximo lunes.

Y ya para terminar, les mando mi pronóstico: votará 18% de los borreguitos de Morena y del presidente. De ese 18%, 93.9% SÍ QUIERE que se enjuicien a los presidentes (aunque por supuesto eso no dice el trabalenguas de la pregunta).

El presidente le echará la culpa al INE, al Tribunal Electoral, a los conservadores, a la clase media, a las mujeres, a los periodistas, a los empresarios, a Superman, a La Llorona, al Charro Negro y al Gato con Botas.

Aunque no se preocupen… Les voy a decir un secreto: el presidente ya sabe que esta broma va a ser otro ESTRUENDOSO FRACASO de su gobierno. ¿El costo de esta estupidez? 500 millones de pesos. Y cómo el dinero no es suyo… Pues a seguir tirándolo a la basura.

[email protected]

Los recursos para aeronaves y la Policía

Federal fueron desviados a Pegasus

Los recursos destinados al mantenimiento de aeronaves y equipar al Centro de Mando de la Policía Federal fueron desviados a Pegasus, el sistema de espionaje, durante el sexenio de Felipe Calderón.

A través de la empresa KBH Aviation, constituida en Panamá, la Secretaría de Seguridad Pública federal encabezada por Genaro García Luna pagó millones de dólares por los servicios supuestamente prestados, depósitos que se realizaron en el Frost National Bank, en San Antonio, Texas, en Estados Unidos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la dependencia de García Luna firmó con la empresa 12 contratos que sirvieron, presuntamente, para dar servicio reconfiguración a dos aeronaves.

Asimismo se reveló el contrato de servicio de instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos de seguridad electrónica para el depósito de municiones y armamento del Centro de Mando de la Policía Federal.

90 mil 34 es la cifra de las personas

desaparecidas en México

México suma ya 90 mil 34 personas desaparecidas y no localizadas, según cifras actualizadas por la Comisión Nacional de Búsqueda.

Según este registro, del 5 de enero de 1964 al 29 de julio de 2021, hay 81 mil 617 personas desaparecidas y 8 mil 417 no localizadas.

En este periodos se reportó la desaparición de 221 mil 820 personas; 131 mil 786 personas fueron encontradas, de ellas 123 mil 067 fueron localizadas con vida y 8 mil 719 encontradas sin vida.

Aunque según los datos, la gran mayoría de las desapariciones es posterior a 2006, año en el que el ex presidente Felipe Calderón declaró la “guerra contra el narcotráfico”.

La última cifra que dio el gobierno de México fue el 13 de julio de este año, e indicaba que había 73 mil 201 personas sin localizar desde 1964.

Sin embargo, esto no quiere decir que más de 16 mil personas hayan desaparecido en las últimas semanas, sino que se han sumado al registro a personas que hasta ahora no habían sido incluidas.

En la última década, en México se ha reportado la no localización de 3 mil 241 mujeres adolescentes de entre 12 y 17 años como promedio anual, es decir, nueve cada día.

México llega a las 90 mil personas desaparecidas, sería bueno saber si en estas listas hay algún familiar de AMLO ya que de ser así entonces si se moverían a buscarlo.

Es importante ver que son ya 16 mil gentes las que han desaparecido y esto ni en la revolución había pasado.

En México, la tercera ola Covid está

a punto de rebasar a la segunda

Este miércoles, de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud, México estuvo a nada de superar el mayor pico de casos positivos de Covid-19 de la segunda ola que se vio en enero de este mismo año.

En el último reporte de la Secretaría de Salud, hasta la tarde de este miércoles, en el país se sumaron 19 mil 028 casos nuevos de Covid-19, esto ya como parte de la tercera ola, sin que sea el pico máximo. Ya que se estima que este podría ocurrir en agosto.

Lo anterior está casi al nivel de la cifra más alta de contagios de la segunda ola Covid-19 en México, misma que se presentó 21 mil 366 casos nuevos. Esto ocurrió el pasado 15 de enero de 2021.

No obstante, en cuanto a las defunciones, la cifra entre ambas fechas es distinta. Ya que el 15 de enero se confirmaron 1,106 nuevas defunciones, mientras que este miércoles solo fueron 537.

Cabe destacar que el gobierno de México y la Secretaría de Salud siguen sin retomar las medidas de sanidad, las conferencias de la SSa e incluso se ha mencionado que no importa la situación, el regreso a clases será presencial.

Son más de 200 niños los contagiados

por variantes de la Covid-19 en México

De acuerdo con la Global Initiative on Sharing All Influenza Data, en México 265 menores de 17 años están contagiados de Covid-19 con alguna de las cuatro variantes de preocupación, siendo la Delta la dominante.

De los 265 casos positivos en menores de cero a 17 años, 103 resultaron positivos a la variante Delta, representando el 6. 47 por ciento de los 1592 casos que se han secuenciado en todo México.

De Alpha, hay 71 menores, de cero a 17 años con esta variante (B.1.1.7, detectada en el Reino Unido en septiembre de 2020), lo que representa 4.40 por ciento de un total de mil 613 positivos en el país y de diferentes edades.

En el caso de Gamma, conforme al rastreo que realizó Milenio, hay 91 menores de cero a 17 años infectados con esta variante (linaje P.1, P.1.1 y P.1.2, la cual se detectó por primera vez en Japón en pasajeros que viajaban desde Brasil en enero de 2020), lo que representa el 4.21 por ciento de los 2 mil 160 casos positivos identificados en todo el país y en todas las edades.

Por el aumento en el número de casos de Covid-19 y principalmente en la juventud mexicana es que resulta discriminatorio excluir a los niños de que reciban la vacunación.

Es triste ver cómo en México crece el número de casos confirmados de Covid-19 ya que “se dice” que son 19,000 personas que tienen este virus en solo 24 horas.

Habría que aplaudirle al presidente, y a la bola de cretinos que tiene ahí en la Secretaría de Salud, por la toma de decisiones a la ligera como lo es la idea de que los niños regresen a la toma de clases presenciales ya que esto sería un lamentable y grave error, simple y sencillamente porque no están “protegidos” por una vacuna,

Es importante recordarles que los niños y los jóvenes son los que forjaran el futuro de México y para los padres de estos, los hijos siempre serán su prioridad.

