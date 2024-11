Ofrecen $500 mil por localizar a Mayra Mendoza, desaparecida desde 2022

A dos años de la desaparición de Mayra Alejandra Mendoza Ayala, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo anunció una recompensa de $500 mil pesos a quien proporcione información veraz que permita localizarla.

Mayra, de 21 años al momento de su desaparición, fue vista por última vez el 10 de noviembre de 2022 en Isla Mujeres. Según los datos disponibles, habría sido llevada a Guadalajara, Jalisco bajo engaños por un hombre identificado como Ángel “N”, quien presuntamente le ofreció un trabajo como empleada doméstica.

Al no tener respuestas de la joven, su familia sospecha que la joven pudo haber sido víctima de una red de trata de personas. La madre de Mayra, María del Rosario Ayala Gutiérrez, ha liderado incansablemente la búsqueda de su hija, utilizando redes sociales para visibilizar el caso y pedir apoyo de las autoridades.