Oleada de calor ‘quema’ la cosecha de los productores de Q. Roo

Productores del campo quintanarroense han perdido al menos una tercera parte de sus productos por la intensidad de esta temporada de calor, mientras que otra parte ha tenido que darla a precios muy por debajo de su valor real, a fin de no desperdiciarlo.

“Esto nos está pasando a los productores de sandía, piña, cítricos, etc. Las altas temperaturas maduraron demasiado rápido las frutas y también propiciaron el crecimiento de plagas que dañan los cultivos”, explicó Leobardo Limón Canché, de la Unión de Productores del Campo del Centro y Sur de Quintana Roo.

De hecho, en el caso de la sandía, por ejemplo, los reportes indican que hasta abril pasado, los productores ya habían terminado prácticamente de cosechar la totalidad de las casi 200 hectáreas cultivadas; lo mismo que en las 800 hectáreas de piña; mientras que en el caso de limón, se había avanzado en tres mil 400 de las cuatro mil 500 hectáreas cultivadas.

Citó que por este motivo una de cada tres toneladas no logró cumplir con los estándares necesarios para su venta al público, por lo que tuvieron que deshacerse de ella.

“Esta situación nos tiene contra las cuerdas porque la fruta se echa a perder demasiado rápido y no tenemos cadenas de distribución eficientes o bodegas de refrigeración. Esto ha propiciado que muchos campesinos se vean obligados a rematar sus productos a coyotes, a un precio que no les deja ganancias”, declaró.

Citó como ejemplo la sandía, que se la venden a estos intermediarios hasta por 2 pesos el kilo, cuando su precio normal debe rondar los 14 pesos.

Añadió que la plaga conocida como “tizón” y las altas temperaturas están causando también que una parte importante de las cosechas termine pudriéndose demasiado pronto, por lo que la mayoría sólo está sacando provecho del 60% de los cultivos.

“Es un año muy crítico para muchos de nosotros. Algunos incluso han explicado que, ‘si no logramos recuperarnos para agosto, no seguirán con la agricultura’: prefieren emigrar hacia Cancún y Playa del Carmen y obtener trabajo en el sector turístico, pues no necesitan invertir ni dedicarle tanto esfuerzo, para que al final todo se pierda por las inclemencias del tiempo”, concluyó.