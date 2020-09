México: Olga Marianan feliz de volver con el programa No es normal

Cancún.- Uno de los sueños de la bella Olga Mariana era estar dentro de la pantalla, pensaba en ser como esas conductoras que veía en la televisión; sin embargo, al ser de Huatulco, Oaxaca, creía que sus posibilidades de cumplir sus sueños eran menos.

En exclusiva para Novedades Quintana Roo, comparte con gran alegría el estreno de una nueva temporada de No es normal este 29 de septiembre a las 7:30 de la noche, y confirma que los sueños se pueden cumplir.

“Soy de esos testimonios de que los sueños se cumplen, siempre quise hacer televisión, saliendo de la universidad me aventé a hacer un casting y me quedé en Venga la alegría, justo lo que quería trabajar, después de estar picando piedra y trabajando duro empezaron a llegar otras oportunidades y creo que una de las más importantes y las que más me ha marcado y me ha hecho crecer es justo No es normal”, expresó Olga Mariana, quien quedó en este programa haciendo casting y ahora va por una segunda temporada, pero ahora los martes.

“El programa conserva el mismo concepto, presenta hechos que no son normales pero curiosamente sí son reales, todas esas cosas que suceden alrededor del mundo que son insólitas y extrañas, podemos ver desde un gato que lo llevan a viajar por todo el mundo, algunas mitologías, hechos históricos, leyendas, cosas relacionadas con la ciencia, con el espectáculo, son muchos temas curiosos que queremos contar”, detalló.

Olga Mariana, mientras tanto, continúa sus cápsulas en Venga la Alegría y además sigue como titular del programa Dezzer Live los domingos.

“Es una cosa de organización, estoy muy contenta de estar en los tres programas en Azteca Uno y A+, estoy creciendo mucho. Siempre soñé con grandes objetivos y grandes cosas, no sabía cuándo iban a suceder, hay momentos que te desesperas porque crees que creces poco, o que no creces, pero he aprendido que los pasos y los escalones más importantes pero también los más difíciles son los primeros, lleva su tiempo, su preparación y ahora valoro la carrera que he aprendido y entiendo el tiempo de todo, para mí la televisión es un sueño cumplido que a veces ni me la creo”.

Agradecida y muy afortuna, Olga Mariana asegura que su vocación y a lo que vino a este mundo es para llevar alegría a los hogares y tratar de cambiar el día de las personas a través de la televisión.

“Vengo de un lugar muy pequeñito que es Huatulco, Oaxaca, donde yo veía la televisión, veía Difícil de creer, Venga la alegría y me imaginaba algún día llegar ahí contra muchos pronósticos de estar en un lugar donde las oportunidades, aparentemente, son tan pequeñas o tan lejanas, estar conquistando este sueño es para mí una dicha y si he algo he aprendido es que los sueños están para cumplirlos, mejor tarde que nunca”.