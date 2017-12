Estrella de Disney disfruta sus vacaciones navideñas en Cancún

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- Llegaron las vacaciones navideñas al Caribe mexicano y con ellas, las miles de visitas de turistas nacionales e internacionales.

Tal es el caso de la famosa estrella de Disney: Olivia Holt, quien cambió sus orejas de Mickey Mouse, por unas paradisíacas playas en Cancún.

Acompañada de sus mejores amigas, la actriz de ‘Kickin ‘It’’, presumió su figura mientras tomaba el sol en una de las playas más importantes de México.

Hospedada en el Live Aqua Becha Resort, la chica de 20 años se dejó ver en bikini, donde se relajó a la orilla del mar.

No todo fue descanso, Holt y sus amigos disfrutaron una tarde extrema en un parque turístico de Cancún, donde disfrutaron de la tirolesa, rapel y andar en cuatrimoto.

También compartió en sus redes sociales, un paseo en el catamarán, uno de los más populares del Caribe.

Rumores de romance

En meses pasados, el actor Taylor Lautner y Olivia Holt fueron vistos en Los Ángeles, en varias ocasiones.

El actor de 25 años, y la estrella de Disney, de 20, parecían discretos mientras se reunían con un grupo de compañeros.

La última relación a largo plazo de Taylor fue con la actriz Billie Lourd, de 25 años. Permaneció a su lado mientras lidiaba con la muerte repentina de su madre Carrie Fisher y su abuela Debbie Reynolds a fines de 2016.

Olivia se hizo estrella en el show de Disney, XD Kickin ‘It. Luego participó en I Did not Do It de Disney Channel. La estrella también tiene una carrera musical, lanzando un EP titulado Olivia, en 2016.