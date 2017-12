Omar Chaparro, imparable en cine y radio

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El actor y conductor Omar Chaparro celebró 15 años al aire con su programa de radio ¡Ya párate!, en el que comparte micrófonos con Tamara Vargas, Facundo y La Garra, en la estación los 40 principales de la Ciudad de México.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, platicó lo padre que han sido estos años en que ha alternado la conducción con la actuación y confesó que en varias ocasiones pensó dejar el programa de radio para triunfar en la pantalla grande.

“Me siento como que no lo creo, muy agradecido, el lunes hicimos un brindis después de la fiesta y fue algo muy emotivo, hubo lágrimas, abrazos, nos ha tomado por sorpresa lo rápido que vuela el tiempo. Cuando los directivos nos dieron los resultados de que el programa se ha mantenido entre los primeros lugares de los programas matutinos durante 15 años, fue padrísimo”, expresó.

Quince años que han sido de mucho trabajo y más para Omar Chaparro, quien además de conducir este programa, hace gira con Adrián Uribe con su show de comedia en vivo “Imparables”, continúa haciendo castings para películas en México y Estados Unidos.

“Una vez que estamos al aire, nos divertimos, nos reímos pero tú sabes que lo difícil no es llegar sino permanecer, trascender en el tiempo y avanzar, los desafíos para mi han sido en relación a otros proyectos que llegan y he estado en la difícil decisión de renunciar, de terminar con 'Ya Párate' para poder buscar otras cosas, realizarme como actor, pero creo que he tomado la decisión correcta de permanecer, todo con el apoyo de mis amigos que me han dejado volar y regresar al nido”, puntualizó el actor que ha destacado en películas como “Suave patria” y “Compadres”.

Chaparro dejó la Ciudad de México para continuar con sus estudios de actuación y para estar más cerca de las producciones hollywoodenses, decisión que lo ha llevado a probar las mieles del éxito desde Los Ángeles, donde actualmente radica.

Nuevos proyectos de cine

“Estamos por estrenar varias películas que hice este año, así que en 2018 me van a ver mucho en el cine, el 9 de febrero se estrena 'La boda de Valentina', en abril y mayo dos películas gringas, una con Eugenio Derbez que se llama 'Overboard', y otra en la que saldré de villano que se llama 'Showdogs', en esa cinta tuve la oportunidad de hacer algunas escenas de acción y peleas, sabes que me encantan las artes marciales y cuando el director se enteró decidió cambiar el guión para poder lucirme en el set”, finalizó el actor.