Omar Chaparro te reta a ser feliz

CANCÚN, Q. Roo.- Feliz y agradecido con la vida se encuentra Omar Chaparro, quien desde hace 22 años se dedica a dar conferencias de motivación personal y desarrollo humano; sin embargo, desde hace algunos meses decidió compartir con su público todo lo aprendido y las herramientas que lo han llevado al éxito en su vida, esto a manera de retribuir al universo y a Dios todas las bondades que han llegado a su vida. RetOmar, te reto a ser feliz llegará a Cancún el próximo 13 de junio.

“Creo que estas conferencias son una manera de agradecer, de devolverle un poquito al universo, a Dios y a la vida, que de repente me levanto y, aunque ha sido difícil y también me ha costado trabajo, digo -soy una persona satisfecha, plena, feliz- y creo que es la mejor manera de que esto se multiplique, siga y continúe compartiendo, ser agradecido por eso he decidido compartir las herramientas que yo utilizo y se las platico a la manera de Omar Chaparro y la gente se siente con empatía y se ríe, así es más fácil recibir el mensaje”, detalló en exclusiva para Novedades el actor, quien asegura que es una plática para toda la familia.

“Está escrita de una manera universal, genérica, lo mismo van a verme chavitos que están en la etapa de incertidumbre, que no saben qué carrera elegir, qué negocio empezar, como señoras que están pasando por un matrimonio complejo o señores que están jubilados y no le encuentran el sentido a la vida, es una plática que está diseñada para despertar esas ganas de vivir y de ser feliz, de tomar una decisión y tener la voluntad de vivir una vida feliz, lo mismo para niños, para grandes, para toda la familia”.

Disfruta ser papá y esposo

“Disfruto mucho ser papá y ser esposo, es mi mejor personaje, el que más disfruto, pero también estar en el escenario con el público, hacerlos reír para mí es lo más bonito, pero en RetOmar tengo una satisfacción extra porque además de hacerlos reír puedo tocar corazones y cambiar conciencias, eso es un nivel más de satisfacción”, detalló Omar, quien gracias a su manera de conectar y compartir sus vivencias y consejos ha logrado salvar vidas.

“Me han llegado testimonios de muchas personas a las que mi conferencia les ha cambiado la vida, alguna vez una chica que fue tenía problemas de obesidad y años después la encontré, me abrazó y no la reconocí, ella vive en Mexicalli, perdió 50 kilos, luego de escuchar esta plática algo le movió, hizo ajustes en su vida y se reinventó como ser humano, yo no tengo una varita mágica pero les cuento mi historia para motivarlos, esa es la clave, cuando escuchas esa frase que te hace cambiar de manera radical tu vida, y así otras, una chica de California, de 18 años, tenía ya su carta de suicidio escrita y cuando me volvió a ver me abrazó y me contó su historia, entonces imagínate la satisfacción va a otro nivel”.

Triunfando también en la pantalla grande

“Estaba leyendo que No manches Frida 2 es la tercera película más taquillera del cine nacional y le está pisando los talones a Nosotros los nobles, a pesar de que llegó Avengers y el mismo Pikachu donde yo participo y varias cintas mexicanas la gente sigue yendo a ver No manches Frida, es una locura que me tiene muy agradecido. Por otra parte, la invitación de Pikachu me tomó por sorpresa y sobre todo la reacción de los fans de México y de todos lados, me escriben que les gustó mucho mi personaje. El 20 de septiembre estreno otra película que hice con Martha Higareda que se llama “Todos caen” y tengo otras tres películas bajo el brazo que ya filmé, del reallity aún no firmo contrato pero ya les avisaré”, finalizó el gran actor y excelente ser humano Omar Chaparro.