OPB: Concluye el 14 de febrero con 113 parejas casadas en las ‘Bodas colectivas’

Este 14 de febrero “Día del Amor y la Amistad”, 113 parejas contrajeron nupcias en las “Bodas Colectivas 2024”, organizada por el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, de las cuales 71 son de Chetumal y 42 de las nueve alcaldías municipales.

Las “Bodas Colectivas 2024” se realizaron en el domo del parque Lázaro Cárdenas, popularmente conocido como La Alameda, ceremonia oficiada por Hugo Enrique Rojas Vázquez, director del Registro Civil del Ayuntamiento de Othón P. Blanco.

La pareja más longeva en contraer nupcias este 14 de febrero fue la conformada por Andrés Hernández Lemus y Lorenza Aguirre y Barroso, con 76 y 82 años de edad, respectivamente y 58 años de vivir juntos.

Hugo Enrique Rojas Vázquez, señaló que esta importante decisión representa muchas ventajas, pero también responsabilidades, además de brindar una certeza jurídica a las parejas y les otorga beneficios de índole legal en el presente y el futuro.

Yensunni Martínez y David Hernández Solís, presidenta municipal y presidente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Othón P. Blanco, respectivamente, fueron los testigos de honor de los contrayentes.

Indicó que el total de parejas no superó a los matrimonios que se registraron el año pasado, cuando en las “Bodas Colectivas 2023” formalizaron su unión 150 parejas en todo el municipio.

Agregó que tal vez uno de los motivos por el que este año hubo menos matrimonios fue porque por primera ocasión se exigió la constancia de no deudor.

“El año pasado no se solicitaba la constancia de no deudor, una constancia que tiene costo a nivel estatal y que ya es obligatoria, no es un cobro que hace el municipio, sino que es un cobro que hace el Estado y creo que fue el motivo por el que muchas parejas no se pudieron casar”.