Retomarán ‘operativo mochila’ este año

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El Enlace de Servicios Educativos de Quintana Roo en Solidaridad, no descarta aplicar este mismo año “operativo mochila” para prevenir hechos delictivos, a pesar que padres de familia se oponen.

Narcisa Pech Dzib, titular de la oficina educativa, informó que el año pasado fueron decomisados cinco objetos punzocortantes a alumnos de educación básica y en este año han atendido tres casos de acoso escolar.

“Es bueno si se forma una comitiva, al formar una comitiva es bueno, porque vamos a ir previniendo muchas cosas, entre ellos que el chico traiga un arma blanca en su mochila y ataque a algún compañero como suele pasar en otros países, ese es el lado positivo; el lado negativo es que si yo, padre de familia no estoy de acuerdo con que a mi hijo se le revise la mochila, pues voy a poner el grito en el cielo (…) sin embargo los padres de familia deben ser los primeros aliados en la educación”, explicó Pech Dzib.

Actualmente la dependencia emite recomendaciones a padres y maestros, para que a su vez recomienden al alumnado de no llevar objetos punzocortantes que se usan en actividades, como los compás de punta.

“En Solidaridad no tenemos “operativo mochila”, pero es bueno implementarlo, en común acuerdo con las autoridades, padres de familia y docentes, porque como nosotros sabemos, tanto autoridades como padres de familia estamos involucrados en este tema (…) sí se podría aplicar pero necesitamos sentarnos a platicar para hacer la normatividad (…) no tenemos nada (focos rojos), pero no quiere decir que no se vaya a presentar”, agregó.

La Dirección de Participación Ciudadana y Prevención del Delito del municipio de Solidaridad, informó que ya llevan a cabo actividades de prevención en el nivel básico.

“En el área de primarias damos pláticas de 911 y prevención en casa, en cuarto año pláticas de ciberbullying, quinto y sexto año drogas y sus consecuencias. En secundaria en todos sus grados damos pláticas de drogas. En preparatorias, educación vial, faltas administrativas y delitos son las pláticas”, informó el área de comunicación social del Ayuntamiento de Solidaridad acerca de los programas de prevención.