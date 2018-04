El flanco vulnerable de Luis Torres

Luis Torres Llanes –alcalde capitalino sin silla– es el sexto presidente municipal chetumaleño que abandona el cargo, atraído desde el inicio por la soñada diputación federal. El salto del candidato del PAN y PRD –ah, por cierto lo respalda el Movimiento Ciudadano– no sorprende a los capitalinos que lo respaldan, pero no deja de ser una maroma complicada porque su adversaria priista es la ex alcaldesa Cora Amalia Castilla Madrid, una especie de enemigo íntimo que no desperdiciará el flanco vulnerable más microscópico.

José Asencio Navarrete –ya fallecido– es el primer alcalde chetumaleño que tuvo que abandonar la silla a escasos días de que el gobernador Miguel Borge Martín rindiese su segundo informe, el 26 de marzo de 1989.

Después vendrían en fila india las licencias de Diego Rojas Zapata, Enrique Alonso Alcocer –en paz descanse– y Eduardo Ovando Martínez, quien abandonó la silla para ser candidato del PRI al Senado. Para entonces la presidencia municipal era desalojada como acostumbran los diputados locales: por deporte.

En 2002 el candidato priista Eduardo Espinosa Abuxapqui prometió permanecer los tres años en el poder y cumplió, a tal grado que no ocupó de inmediato la Secretaría de Gobierno que le entregó el gobernador Félix González Canto al inicio de su administración, el cinco de abril de 2005.

En su segundo período como alcalde, Abuxapqui soltó la silla por unas horas en 2016, cuando estaba en el aire la moneda priista para designar a su candidato a la gubernatura. La fugaz emergente fue Marina González Sihel.

Luis Torres fue candidato a la alcaldía en 2016, postulado por PAN y PRD; ahora persigue la diputación federal, renunciando a la opción de la reelección. No flota en el ambiente el olor de la inconformidad de los capitalinos por la salida de su alcalde; el brinco no los tomó por sorpresa, pero las grandes tareas pendientes de Luis Torres pueden ser explotadas por su antecesora en la silla: Cora Amalia Castilla Madrid, quien no desperdiciará la menor oportunidad para arrebatarle unos puntos a su adversario y rival a vencer.

Luis Torres y Cora Amalia se conocen muy bien porque tienen en sus cuartos de guerra el Doctorado en priismo.