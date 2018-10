Mitre y Santa Lucía

En la reunión de noviembre de 2015 entre varios líderes de Morena y funcionarios federales, estuvo Bernardo Lisker, de Mitre, mexicano, aunque lleva muchos años fuera de México. Esto, entre otras cosas, dijo:

“Cuando supe de la presentación alterna, de hecho, ese día lo conocí, los conocí a ustedes a las 2 de la mañana, hora de Washington, en YouTube y, de inmediato, claro que me interesé y vi la presentación, contó que se pusieron 800 horas de trabajo, de lunes a domingo, para analizar las posibilidades de lo que AMLO había anunciado”.

“Nos encontramos algunos problemas, ¿pero saben lo que le dije a mi equipo? Le dije: ‘Si los problemas son menores olvídense de los problemas menores’. Por favor si hay cualquier cosa, errorcillos, algo que no tienen corríjanlo, vamos a tratar que sí se logre, no que no se logre, vamos a buscar por todos los caminos porque notamos algunos problemas… Entonces, encontramos algunos problemas y nada, corrijámoslo, y vamos a tratar que sí se pueda, no que no se pueda”.

Lisker contó a detalle las muchas maneras en que intentaron hacerlo funcionar, entre otras, la de cambiar trayectorias de aproximación. “…y eso nos tomó tres días completos de trabajo… no nos dio resultados alentadores, entonces regresamos a buscar cómo resolver el problema de la interferencia”.

Y entonces explicó largamente el problema de la interferencia:

“Las aeronaves que se aproximarían al AICM tendrían que seguirse aproximando como hoy, por medio del VOR de San Mateo, como les dije, buscamos otra forma, pero esa forma resultó peor… Y el problema es que para aproximarse a Santa Lucía también habría que pasar por razones de diseño…”.

Es decir, Lisker dijo, desde entonces, que el proyecto alternativo simplemente no era viable. Y es el de Mitre el único estudio que se ha hecho sobre Santa Lucía.

Solo por precisión: Mitre hace mucho que no pertenece al MIT (esa confusión sigue en algunas declaraciones). Es una organización privada sin fines de lucro fondeada por el gobierno de Estados Unidos.

También debo decir que Bernardo Lisker, presentado en la reunión como director internacional, no aparece dentro de la página de Mitre como parte del “equipo de liderazgo ejecutivo”, ni en el del Centro para el desarrollo de Sistemas Avanzados de Aviación de Mitre. En el sistema de búsqueda de Mitre aparece en un estudio, el que conocemos de México.

Eso, por supuesto, no quiere decir nada. O sí: eso.