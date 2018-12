¿La ONU admite como Derechos Universales el aborto y la muerte asistida?

¿Cómo pueden admitir dos temas polémicos como derechos universales? Los Derechos Universales han sido de mucho valor para los países miembros de la ONU, la cual se creó el 24 de octubre de 1945, tiene importancia ya que decidir cuáles son los valores intrínsecos del hombre requieren el cumplimiento de universalidad para que en cualquier país pueda respetarse ya sea cualquiera que fuese el gobierno que tenga.

El comité de Derechos Humanos de la ONU elaboró un borrador, el cual contiene la propuesta de despenalizar el aborto en todos los países del mundo, abriendo paso a que pueda ser legal bajo circunstancias de violación o peligro de la madre o cualquier motivo que cause sufrimiento a la misma.

La propuesta establece que todas las naciones dejen de introducir barreras para abortar y que a su vez eliminen las ya existentes. También advierte que se eliminen las barreras causadas como resultado del ejercicio de la objeción de conciencia por parte de proveedores médicos individuales.

La ONU pide que se garantice el acceso seguro, legal y efectivo al aborto, dejando a un lado los abortos clandestinos que ya han causado muchas veces la muerte de la mujer. La propuesta de la ONU busca conseguir de igual manera que se amplíe la gama de métodos anticonceptivos asequibles.

Dicha propuesta contribuye por otro lado la muerte asistida como Derecho Universal, permitiéndole a los médicos brindar un tratamiento para facilitar la terminación de la vida para aquellos que desean morir con dignidad.

Ambos temas han sido controversiales, la profesora de Harvard Mary Ann Glendon especialista en derechos humanos y derecho internacional, rechazó la propuesta del comité de la ONU mencionando que para empezar la ONU no tiene poder para crear derechos humanos. Se tiene la opinión de igual manera de la ex embajadora de Estados Unidos, la cual menciona que no todo lo que se ha llamado un derecho en uno o más países es un derecho humano universal.

Así como muchas personas están en contra, muchas otras apoyan esta propuesta debido a que han estado en esa postura, en tener que lidiar entre la vida y la muerte, entre no querer continuar sufriendo pero verse impedidos por las leyes que penan la muerte asistida, o por otro lado, cuántas mujeres han sido víctimas de violación y tener al producto únicamente les provocan remordimiento o coraje, a muchas les provoca depresión o incluso las lleva al suicidio, sabiendo que el bebé es producto de una atrocidad cometida contra ellas.

Algo cierto es que los intentos actuales de ampliar la categoría de derechos humanos están debilitando la idea de universalidad. La propuesta del comité de la ONU esta rodeado de decisión. ¿Qué causará esta decisión en los demás países?