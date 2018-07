¿Estás de acuerdo con la legalidad de una muerte asistida? ¿Eutanasia? ¿Testimonio de voluntad anticipada? ¿Derecho o Delito?

Una niña llamada Valentina Maureira solicitó a la presidenta Michelle Bachelet mediante un video que le autorizara la eutanasia para darle fin a la enfermedad de fibrosis quística que combatía. Nos sorprende la contradicción de este tema en sus ventajas y desventajas de aplicarlo, ¿cómo es posible que una niña de 14 años sea capaz de pedir la eutanasia?, nos sorprende porque creemos que, al estar en el lugar de los padres, no podríamos permitir que diera paso a algo así, pero realmente ¿cuántos hemos estado en esa situación? La ciudad de México avanzó al respecto con su asamblea legislativa y se pronunció en su carta magna, en su artículo 11 que cuenta con una ley que garantiza el derecho a decidir a ser sometido o no a tratamientos o procedimientos médicos, que ya no cumplan el objetivo de curación en el caso de padecer una enfermedad en la etapa terminal. El artículo se aprobó en la Asamblea Constituyente, una institución en la que se redacta una nueva Constitución para Ciudad de México que desde principios de 2016 se convirtió en la entidad 32 de ese país. A partir de la reforma política la capital mexicana se abrió paso para crear su propia Constitución bajo la cual se regirá el Gobierno local a partir de 2018. Se conoce este artículo como el Testimonio de voluntad anticipada y este puede firmarse ante un notario expresando la voluntad anticipada que se tiene, en cualquier etapa de la vida siendo este de manera personal o también puede llenarse un formato que se firma ante el personal de salud, pero, la persona debe ya haber sido diagnosticada en etapa terminal por el médico. También este derecho menciona que cuando la persona que lo solicita carece de la capacidad cognitiva siendo su caso extremo, lo puede firmar un familiar. Sin embargo, en el estado de Quintana Roo practicar la eutanasia es un delito, este se encuentra en el Código Penal del Estado de Quintana Roo en el artículo 91 tipificado como “Instigación y Ayuda al Suicidio” haciendo mención que todo aquel que instigue o ayude a otro para que

se prive de la vida se le impondrá prisión de uno a siete años si el suicidio se consumare. Por otro lado, también tenemos este delito a nivel Federal en el artículo 312 que menciona que todo el que prestare auxilio o indujere a otro para que se suicide, será castigado con la pena de uno a cinco años de prisión; si se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la prisión será de cuatro a doce años. Muchas personas quisieran que se legalizara la eutanasia para poder evitarle el sufrimiento a las personas cercanas a ellas, familiares o conocidos, sin embargo, es un tema delicado para tratar, ¿estarías de acuerdo con que en nuestro Estado se legalizara?