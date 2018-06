El infierno de Mario Villanueva

Castigado en exceso por una justicia miope y sorda, el ex gobernador quintanarroense Mario Villanueva Madrid fue trasladado nuevamente al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) del estado de Morelos, luego de que un Juez desestimara –sin ninguna consideración de por medio– un amparo solicitado por su defensa para mantenerse en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por su delicado estado de salud.

Apenas en enero de este año el ex gobernador en una reveladora e inconclusa entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva denunció el terrible maltrato que recibió en el Ceferepsi, donde no solo lo mantenían en aislamiento como al peor de los criminales, sino que no le daban la atención ni los medicamentos que requiere la enfermedad pulmonar que padece, razón por la que logró ser enviado al Reclusorio Norte en diciembre de 2017.

Narró, con la voz de un hombre que ha soportado un inmisericorde encierro de 17 años sin doblarse ni perder las esperanzas de recuperar la libertad, que en el penal del estado de Morelos no le permitían ningún tipo de contacto con los demás internos y solo contaba con una llamada de diez minutos cada domingo y una visita corta cada ocho días si bien le iba.

Para salir de ese infierno, como él mismo calificó al Ceferepsi en esa entrevista, aseguró que le pidieron una extorsión de 26 millones de pesos, operación en la que estuvieron involucrados personajes de la talla del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el ex subsecretario, actual dirigente del PRI Nacional, René Juárez Cisneros.

Cuatro meses después de esas duras declaraciones y a punto de cumplir 70 años de edad el político chetumaleño fue reingresado al reclusorio psiquiátrico —donde también se encuentra preso otro ex gobernador quintanarroense: Roberto Borge Angulo— a pesar de los esfuerzos de familiares y abogados defensores para mantenerlo en el Reclusorio Norte, donde se le brindaba un trato más digno y humano.

La humillación y el trato cruel contra Mario Villanueva, quien por su estado de salud y avanzada edad es sujeto, según la Ley, del beneficio de la prisión domiciliaria, debe provocar una reacción contundente del Congreso local que en febrero de este año refrendó su apoyo político al ex gobernador al reactivar la “Comisión Especial y Temporal” para la atención de su caso.

Por humanidad, es momento de pasar de los dichos a los hechos.