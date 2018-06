EL PES aprieta en Bacalar

Como ocurre en el municipio capitalino, la candidata del Partido Encuentro Social (PES) en Bacalar, Trinidad Guillén Núñez, es un dolor de cabeza para el abanderado oficial de Morena, Rivelino Valdivia Villaseca, ya que le ha ganado la partida en la zona rural del décimo municipio vendiéndose como la candidata de Andrés Manuel López Obrador y arrebatando esos suculentos puntos al doblemente moreno.

No es obra de la casualidad. La candidata del PES pertenece al grupo de los astutos ex diputados locales y líderes ejidales Juan Manuel Herrera y Román Guzmán González, quienes rompieron con Morena al no verse beneficiados en el reparto del pastel y saltaron a Encuentro Social en la coyuntura de la fractura de la coalición a nivel local.

De inmediato el equipo de Trinidad Guillén utilizó la estrategia de colgarse de la imagen de AMLO, tal como lo están haciendo todos los candidatos del PES, adelantándose al candidato real de Morena, Rivelino Valdivia, quien reaccionó tardíamente al embate.

Para contrarrestar el crecimiento de Guillén Núñez, Morena inició recorridos por las principales comunidades de la zona rural para aclarar que es Rivelino el verdadero candidato de López Obrador, aunque al parecer el daño ya está hecho.

Además el partido anticipó que interpondrán una queja ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) para que prohíban a Trinidad Guillén utilizar en sus volantes y carteles la imagen de Andrés Manuel, tal como ocurrió en Cancún con Niurka Sáliva de Sánchez, a quien el organismo electoral ordenó retirar toda su publicidad relacionada con el candidato presidencial de Morena.

De este conflicto entre Morena y el PES que se disputan la paternidad de AMLO, el más beneficiado es el alcalde con licencia y candidato a la reelección Alexander Zetina Aguiluz, quien después de un arranque flojo ha empezado a apretar en la campaña con un derroche de recursos pocas veces visto en el sureño Bacalar.

Zetina Aguiluz estaba acorralado por el crecimiento de Rivelino Valdivia por un lado, y de la candidata del PAN-PRD-MC, Nelia Uc Sosa, por otro, pero la irrupción de Trinidad Guillén en el escenario electoral le ha dado nueva vida, ya que no sólo le está restando puntos a Morena, sino también a la candidata oficialista más cerca de la humillante regiduría.

Mejor escenario electoral para Alexander Zetina: imposible, pero el proceso electoral tiene mucha cuerda.