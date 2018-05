Valencia aprieta a Morena

La irrupción del experimentado chetumaleño Manuel Valencia Cardín en la batalla por el municipio capitalino –defendiendo los colores del Partido Encuentro Social– restó caballos de fuerza al candidato de Morena, Hernán Pastrana Pastrana, pues le arrebató desde el inicio el apoyo de importantes estructuras, entre ellas las diestras redes ovandistas que lidera en Chetumal Efraín Taleno Canul, quien aunque estuvo en la terna final no fue favorecido con la candidatura en el partido de Andrés Manuel López Obrador.

Quienes pensaron que Valencia Cardín saltó a la cancha como simple relleno cometieron tremendo error, pues el político aplica todo el manual aprendido a lo largo de cuatro décadas de carrera, consolidando un andamiaje de simpatizantes y liderazgos de todos colores y sabores.

Para empezar, el ex secretario particular de Roberto Borge Angulo –aunque él aclara que no es borgista ni felixista– cuenta con todo el respaldo del villanuevismo y su principal rostro público: el diputado local Carlos Mario Villanueva Tenorio, quien está obsequiando su capital político a favor del candidato de su partido.

Pero además Manuel Valencia logró meterse a la bolsa con un espacio en la planilla al dirigente estatal de Antorcha Campesina, Dimas Romero González, organización que aglutina más de 30 mil afiliados –buena parte de ellos en el municipio capitalino– y a Jalil Espinosa Angulo, hijo del ex alcalde capitalino Eduardo Espinosa Abuxapqui que mantiene control sobre un sector de las estructuras que construyó su padre.

Sobresalen en su equipo de guerra Efraín Taleno Canul y las huestes ovandistas desechadas en Morena, por lo que sin dejar de apoyar el proyecto presidencial de Andrés Manuel López Obrador –ya que el PES mantuvo la coalición con Morena a nivel nacional– se inclinaron por Manuel Valencia, ex Presidente de la Gran Comisión del Congreso.

Por si fuera poco, Valencia está en negociaciones con Andrés Ruiz Morcillo, quien se quedó en la rayita para ser candidato independiente superado a duras penas por Julio “Taquito”, pero quien mostró que aún cuenta con un importante respaldo popular al superar en más del 300 por ciento el número de firmas ciudadanas requeridas.

Con esos refuerzos, más el porcentaje que le toque al PES del efecto AMLO, Manuel Valencia Cardín puede meterse de lleno en la pelea si los grandulones son dominados por el exceso de confianza. Pero la batalla apenas inicia en el castigado municipio capitalino.