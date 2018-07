Cuenta conmigo

En abril, el pleno del Senado de la República aprobó reformas a la Ley General de Salud, para que donar órganos y tejidos para trasplantes sea una acción voluntaria y lícita, con el fin de que como sociedad seamos conscientes de que con ello disminuirían las solicitudes de órganos y se evitará la muerte de muchas personas que antes simplemente no tenían opción.

Ciertamente hay temas pendientes por discutir como sociedad, sin embargo es clave considerar que toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente a menos de que manifieste su voluntad de no hacerlo, bajo alguna de las formas establecidas por la Ley.

Honestamente la idea me gusta: Una buena acción en beneficio de una o más personas aún inconscientemente, aún en el último momento, es algo que por supuesto quiero hacer. ¿Existirá alguien que no? De ser así, que lo manifieste y ya.

Estadísticas indican que antes de cada 10 mexicanos, 7 estaban en contra de la donación y hoy la percepción se ha revertido: 7 de cada 10 están a favor.

Ojo: estas reformas abrazan la figura de un donador tácito, lo que quiere decir que existiría un presunto consentimiento si al morir o caer en muerte cerebral no hemos expresado por escrito que no donaremos nuestros órganos. Un presunto consentimiento no tomaría en cuenta la opinión de nuestros familiares en tales circunstancias. ¿Qué opina? Respeto, claro, su decisión pero estoy segura de que coincidimos en algo: es vital hablar de esto y tomar decisiones ya. Es un tema que rara vez llega a la mesa pero en realidad cualquier día puede ser prioridad y no sabríamos qué hacer.

Para iniciar la reflexión sugiero revisar lo que ha sucedido en los Países Bajos, la ley Justina de Argentina, la ley española sobre donación de órganos o el caso de Francia, que ha optado por una legislación como la de Holanda y España con lo que se suma a la lista de países como Bélgica, Croacia y Portugal que consideran el consentimiento presunto una prioridad por el bien común de la sociedad.