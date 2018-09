El protagonismo en equipos de trabajo

Cómo se define un equipo, bueno, son 2 o más personas que se unen para alcanzar un objetivo en común. Hay equipos deportivos, musicales, empresariales, hasta matrimonios.

Los equipos son la conformación más socorrida en la vida y operación de las empresas. El 80% de las operaciones o funciones se realizan en conjunto, la realización de las actividades diarias llevan una secuencia y un proceso con diferentes actores que deben de interactuar entre sí, de manera coordinada y en comunicación.

Hay muchos cursos de capacitación para lograr que estos grupos o conjuntos de individuos, trabajen en equipo, la palabra equipo de pronto se hace grande y abarca una serie características que muchas veces son difíciles de lograr, por ejemplo: todos los individuos se deben comunicar adecuadamente entre sí. Todos los individuos entienden que su actividad debe complementar la actividad siguiente o paralela. Todos los individuos valoran el trabajo de los demás y están dispuestos a aportar para lograr el objetivo.

Todo esto puede leerse fácil y hasta podemos pensar que llevarlo a cabo es prácticamente plausible, sin embargo, se antepone a una característica especial que tenemos como seres humanos la tendencia a atribuirnos la parte principal de una actividad, esto puede confundirse con liderazgo, con gerenciamiento o dirección pero en realidad es una palabra muy recurrida en nuestro lenguaje, exacto adivinaron, el ‘protagonismo’.

El protagonismo, es lo que puede llevar a un equipo a no lograr los objetivos y si no me creen pregúntenle a Yoko Ono (bueno es la villana protagónica por excelencia). Todos los equipos tienen uno o varios de estos individuos cuya principal meta en la vida es figurar a toda costa, conozco varios y hasta podría clasificarlos según sus características, veamos algunos: El protagonista víctima, usa frases como: ¿Porqué siempre me toca lo más difícil?,- Me desvelé tanto, agradézcanme porque sin mí no estaría listo-.

El protagonista gandalla: -Mire jefe qué bien me quedó el trabajo-, -Claro Cliente, yo solo fui capaz de resolver el tema.

El protagonista indispensable: -Si no estuviera yo aquí estarían perdidos-, -A poco hay alguien que tenga la experiencia que yo tengo.

El protagonista competitivo: -En serio, yo eso lo hice mejor la vez pasada-, -¿Porqué no me dejas hacer eso a mí? Ya sabemos que soy mejor que tú.

El protagonista ‘veanmeaquíestoy’: no habla, siempre grita y empuja a todos para salir en primer plano de las fotos.

Y de todos, el más peligroso es el protagonista boicoteador: este personaje es el que prefiere echar al traste un trabajo si no se le otorga un beneficio propio o se le permite situarse en una posición poderosa.

Lamentablemente muchos de estos logran escalar a puestos de mayor nivel, porque aparentemente son los que finalmente hacen el trabajo, son los que siempre aparentemente resolvieron mejor, gritaron más fuerte y consiguieron, aún a costa de sus mediocres compañeros de equipo, el objetivo.

Lograr trabajar en equipo tanto en nuestra vida laboral como personal, resolvería más de la mitad de los problemas que tenemos hoy como país, como estado, como ciudad y finalmente como familia.

Si una pareja trabaja en equipo dividiéndose las tareas cotidianas, logrará tener una eficiencia mayor de sus recursos e invertirá mejor su tiempo. Ejemplo sencillo: tú lavas, yo seco.

Esto aplica también a las ciudades, pocas veces cooperamos entre vecinos para limpiar calles, para sembrar árboles, para cuidarnos unos a otros.

Los servidores públicos, también deben analizar su desempeño trabajando en equipo, nos ayudaría a que los trámites fueran más expeditos.

Caer en protagonismos es caer en la individualidad y como diría mi abuelita: Es más fácil romper una rama que a varias juntas.