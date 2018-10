Calderón, aquel intento golpista en 2006

Es un pendejo con piel de cordero. Florestán

Roberto Madrazo tuvo un ataque de memoria y 12 años después se vino a acordar que en las elecciones presidenciales de 2006, cuando fue candidato del PRI, Andrés Manuel López Obrador, según sus actas, ganó la Presidencia a Felipe Calderón.

Yo retomo el tardío ataque de memoria de algo que guardó en secreto 12 largos años y que ayer, el mismo Calderón, en Radio Fórmula, descalificó rotundamente como un acto de oportunismo y falso: ni en las actas de Madrazo, que eran las del PRI, ni en las de ningún otro partido o candidato, Andrés Manuel estuvo arriba, además que él en lo personal no tenía acta alguna.

Luego recordó que aquella noche del 2 de julio de 2006 el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, salió a las 11 a decir que por ser tan estrecha la diferencia no podía declarar un ganador, lo que hizo un enorme daño al país porque sembró la duda sobre mi victoria y permitió, irresponsablemente a quienes perdieron, hacer una intentona de golpe de Estado que quisieron culminar impidiendo mi toma de posesión —el 1 de diciembre en San Lázaro—, cosa que no lograron.

—Eso es una afirmación muy grave —le dije.

—Yo creo que si no fue una intentona golpista estrictamente era un golpe constitucional —respondió—. Se intentó de impedir que tomara posesión como presidente de la República, que protestara el cargo para que ellos, por la vía violenta, designaran un presidente interino. Si eso no es un golpe constitucional, que algún constitucionalista llame y lo diga claramente, Era de ese tamaño: violentar, romper la voluntad de los mexicanos expresada en las urnas y llamar a un presidente interino en mi lugar. Se trataba de impedir por la violencia que protestara el cargo y crear una crisis constitucional. Si eso no era un golpe constitucional, ¿qué sería…?

Es la primera vez que Calderón lanza una acusación así: que en 2006 el PRD intentó un golpe constitucional para impedir que asumiera la Presidencia y designaran a un presidente provisional, lo que no prosperó por una escalera secreta por la que llegó a tribuna a protestar el cargo.

Y por el PRI que hizo el quórum.

RETALES

ACLARANDO. La designada directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, me dijo que no cancelará becas a estudiantes ni apoyos a investigadores. Que pidió que suspendan convenios que puedan afectar el presupuesto del año que viene. Y que la transición con Enrique Cabrero ha fluido con respeto y colaboración; ACLARANDO II. En relación con el caso Duarte, Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, recordó ayer a los reporteros que cuando fue titular de la PGR, por primera vez en la historia obtuvo una orden de aprehensión contra un gobernador en funciones: Duarte; y ADN. Dolores Padierna, como vicepresidenta del Senado, tenía que hablar tras la comparecencia de José Antonio González Anaya, a nombre del colegiado, pero se fue, como el alacrán, con su naturaleza, y calló a la oposición, lo que llevó a Mario Delgado a hacerle un extrañamiento. Ahí está la pugna y pública.

