Diálogos con AMLO en Tercer Grado: la guardia nacional/ II

La ley es nada si no se cumple o no se hace cumplir. Florestán.

En esta entrega de mis diálogos con el presidente electo López Obrador, el lunes en Tercer Grado, me referí a la Guardia Nacional, de la que he dicho que es Ejército con una estructura de mando militar que dependerá del secretario de la Defensa Nacional.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA (JLD). Presidente electo, he hablado de que la Guardia Nacional es un Ejército con otro uniforme, la Policía Militar. Usted habló de Policía Militar, Policía Naval y Federal. Le pregunto: ¿Va a desaparecer a la Policía Federal?

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR (AMLO). Las tres…

JLD. No, nada más dígame antes, ¿Va a desaparecer a la Policía Federal?

AMLO. Sí, poco a poco. Se van a ir incorporando a la Guardia Nacional si lo autoriza el Congreso. Las tres se van a integrar. Van a formar parte de la Guardia Nacional.

JLD. Pero a ver, obviamente no va a desaparecer la Policía Militar del Ejército, porque la necesita...

AMLO. Sí, sí.

JLD. ¿No van a tener ya sección de Policía Militar y Policía Naval?

AMLO. Ya no, no, no. Al momento que esté la Guardia Nacional es una corporación, como existe en Francia, existe la Gendarmería que pertenece al Ejército francés.

JLD. No, En Francia depende del Ministerio del Interior, no de la defensa.

AMLO. Sí, pero su capacidad operativa...

JLD. Ah, eso es otra cosa.

AMLO. Está militarizada. En España, la Guardia Civil...

JLD. Que no depende de nadie, más que de la Guardia Civil.

AMLO. Sí, pero tiene una formación militar.

JLD. Eso es cierto. A lo que me refiero es, después de escucharlo durante años decir que el Ejército tenía que volver a sus cuarteles ¿Qué información tuvo como Presidente electo? ¿O qué registró o qué supo para tomar esta decisión de crear un cuerpo militar? que dependa de un mando militar que a su vez dependa del titular de la Sedena y a la vez de usted como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué supo? ¿Qué conoció? ¿Qué le dijeron? ¿Qué encontró? ¿Qué le llevó a tomar esta decisión que contradice lo que usted había sostenido siempre?

AMLO. Mira Joaquín, dos cosas, sin que te acepte, o como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que me contradigo...

JLD. Bueno, que tomó una decisión diferente a lo que había dicho.

AMLO. Ah, bueno sí, a lo que yo pensaba. Que tampoco lo he reiterado tanto, o sea, no, no, no he reiterado mucho...

JLD. Que el Ejército vuelva los cuarteles.

AMLO. No, no, no, no. Y te invito a que lo pruebes, nunca he dicho eso.

JLD. ¿Qué nunca he dicho que el Ejército (vuelva) a los cuarteles?

AMLO. Me lo vas a encontrar, a lo mejor en un... No, –se rehízo– no lo vas a encontrar. No, por eso, no me lo puedes probar, o sea, puede ser que lo haya dicho en alguna ocasión una o dos veces, pero he sido muy cuidadoso en eso.

La respuesta a este emplazamiento, próximamente.

Aunque las benditas redes ya lo documentaron.

