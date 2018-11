Diálogos con AMLO en Tercer Grado: Texcoco y respuestas (Último)

Nadie debe ser adversario de nadie. Florestán.

En esta última entrega de mis diálogos con el presidente electo en Tercer Grado del lunes empecé con el tema del aeropuerto de Texcoco.

JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA (JLD).- Señor presidente electo, usted ha hablado dos veces que si el sector privado le metía dinero al aeropuerto de Texcoco usted aceptaría. ¿Esta posibilidad está muerta?

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR (AMLO).- No, no, no, no. Lo que pasa es que ahora como están las cosas vamos a resolver el problema, vamos a buscar primero el acuerdo con las empresas que tienen los contratos, ya nos estamos reuniendo con ese problema para ver si logramos que esa obra que tienen contratada realizar en el aeropuerto de Texcoco se pueda llevar a cabo en el aeropuerto de Santa Lucía.

JLD.- ¿Pero si ellos ponen el dinero y su gobierno no pone un solo centavo usted estaría de acuerdo de que terminaran Texcoco?

AMLO.- No. Texcoco ya no.

JLD.- Bien, otra cosa –y me refería al emplazamiento que me había hecho para que le probara –me dijo- que sí había hablado de sacar al Ejército de la calle para regresarlo a los cuarteles- en diciembre del 2016 siendo presidente de Morena en Coahuila le pidió al general (Salvador) Cienfuegos que retirara los soldados a los cuarteles porque llevaban 10 años de desgaste ¿Se acuerda?

AMLO.- Sí, pero no fue así, literal no, a mí me gustaría que lo probaras

JLD.- Ya no me da tiempo…

AMLO.- Mañana en tu programa y eso que tú puedes decirlo, lo que pasa, yo he cuidado durante muchos años mis palabras porque tienen que ver con mis convicciones, conozco la historia del Ejército, desde 1913, sé quiénes son los soldados, además creo en el ser humano. Entonces yo no creo que el ser humano sea malo por naturaleza, entonces yo creo que si hay circunstancias, hay un ambiente distinto de fraternidad, de respeto, de honestidad y les voy a estar hablando no ahora como presidente electo, como presidente constitucional.

Pero quien le vino a responder y a probar que sí lo había dicho, fueron las benditas redes y de inmediato, a partir de la medianoche del mismo lunes.

Yo lo documentaré la semana que viene.

RETALES

ENCUENTRO.- López Obrador se reunirá el domingo con general, jefes, oficiales y tropa del Ejército y la Marina. A ver el mensaje;

DILEMA.- ¿Con quién van a sentar a Nicolás Maduro en San Lázaro, el 1 de diciembre en la toma de posesión del presidente? Seguro no con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. ¿y entre quiénes lo sentarán en la comida oficial de Palacio?; y

RESULTADOS.- Será el lunes a las diez de la mañana y no el domingo por la noche, cuando el vocero del presidente electo, Jesús Ramírez, dé a conocer los resultados de la consulta popular del fin de semana, cuya respuesta se adelanta que será aprobatoria de los diez puntos del programa de gobierno de López Obrador.

Nos vemos el martes, pero en privado.