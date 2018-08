Osorio, seguridad, corrupción, EPN y nuevo gobierno

No leo política ficción, la real la rebasa. Florestán

Ayer, en Radio Fórmula, tuve una larga conversación con Miguel Ángel Osorio Chong, la primera tras la derrota del PRI en las elecciones del pasado día uno y de su elección como coordinador de la bancada del PRI en el Senado, la más pequeña de su historia con 14 escaños.

A Osorio le fui sacando los grandes temas pendientes durante más de media hora. Me dijo que su relación de amistad con el presidente Enrique Peña Nieto tras no ser su candidato se mantiene como siempre, después de un enfriamiento que se dio no por la nominación de José Antonio Meade, sino por la de Enrique Ochoa al frente del PRI tras la renuncia de Manlio Fabio Beltrones.

De su gestión en Gobernación, me dijo que no fue un error unirle la seguridad pública, que lo volvería a hacer, y que lo que no se logró fue mejorar las policías municipales, que es donde está el problema: hay 600 municipios que carecen de esa fuerza local y en otros 900 es menor a 20 agentes.

Apuntó que los cambios de gobernadores dispararon la violencia por su falta de compromiso, lo que desató la inseguridad que se había reducido de 2012 a 2015. Reconoció que la corrupción, con la violencia y la inseguridad, fueron los grandes puntos negativos, lo que llevó al tema de fallas en la comunicación: desde la casa blanca hasta la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en lo que el gobierno federal fue totalmente ajeno y se convirtió en su principal pasivo.

También se pronunció contra la cancelación de la reforma educativa, la desaparición del Cisen, que lo van a necesitar, y la amnistía para la delincuencia.

Se asumió al frente de su bancada en el Senado, que cabe en una selfie, como una fracción de gente preparada que buscará que la mayoría de Morena no se imponga sin argumentos.

Reiteró que hay vida para el PRI después del 1 de julio y que esto apenas va a empezar y que no estaba de regreso porque nunca se había ido.

Lo veremos muy pronto.

RETALES

DEFENSA. Ante las críticas por la nominación de Manuel Bartlett como director de la Comisión Federal de Electricidad, Andrés Manuel López Obrador salió ayer en su defensa, en la de Bartlett, y en la suya propia por el nombramiento; CALIFICACIONES. Las últimas dos mejorías de las calificadoras a México fueron por el orden financiero que se impuso en la CFE y en Pemex, donde creo que, al igual que en el IMSS como en el Infonavit, no necesitan un ingeniero electrónico ni petrolero, ni un médico ni un constructor de casas. Necesitan un financiero. Veremos cómo reaccionan las calificadoras a los nombramientos en esas cuatro instancias clave en la economía y estabilidad del país; y SUAVE. No me creo la versión de que el gobierno de López Obrador quiere un TLC suave, a la medida de Trump. Lo veo dejando lo duro de la negociación a Ildefonso Guajardo, que es de la idea, que apoya Peña Nieto, de que más vale seguir negociando a aceptar un mal acuerdo que sería devastador para la economía nacional.

Nos vemos mañana, pero en privado