Hoy las piras arden entre los 140 y 280 caracteres. Florestán.

Son tantas las cosas que suceden simultáneamente en todos los frentes, social, económico, político, que más que analizar, apenas me da tiempo de leer, investigar y tratar de entender. Uno no da para más. Y ante el alud que nos arrolla, solo me queda la enumeración, que retrata el momento, cuando el escenario está lleno de actores, el lunetario de público y las calles de pueblo.

Y voy a la respuesta de Andrés Manuel López Obrador a la marcha ciudadana del domingo contra la cancelación del aeropuerto y su consulta popular para confirmar una decisión tomada de antemano en la que a nadie engañó, lo anunció desde que era candidato.

A esa salida a la calle de gente que no acostumbra a hacerlo, respondió con otra consulta, ésta múltiple, que abarca 12 temas: el Tren Maya, la refinería de Tabasco y 10 programas sociales, todos ya decididos por él y apuntados en el Presupuesto de Egresos 2019.

Anoto en esta enumeración, la iniciativa de Morena en el Senado para prohibir las comisiones bancarias, que el jueves tiró el valor de capitalización de los bancos en 103 mil millones de pesos, lo que a su vez arrastró a la Bolsa Mexicana de Valores a su peor pérdida, 5.81 por ciento, desde mayo de 2011, el anuncio de AMLO, al día siguiente, de que en tres años no haría modificaciones legales a la banca y la reiteración de Ricardo de Monreal de ir tras esos usureros. Y agrego: la BMV ha perdido en cinco días 10 por ciento de su valor.

Destaco, también, el encarecimiento de la deuda externa por la depreciación del peso, de 18.40 a 20.40, en 525 mil millones de pesos y el del bono soberano a 10 años de 7.93 por ciento a 8.86, nivel que no se veía desde la crisis de 2008, y más, que no sé si se lo estén explicando todo al Presidente electo.

Yo ya seguiré con la enumeración.

Les digo que no me da para todo de golpe.

RETALES