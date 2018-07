¿CFE empresa de clase mundial?

La Comisión Federal de Electricidad es, con mucho, la empresa eléctrica más grande del país. Es una empresa que genera el 97% de la electricidad que se produce y consume en todo el país y tiene un total de setenta y tres mil empleados, con poco más de diecisiete millones de usuarios. Pero un dato interesante de la llamada empresa de Clase Mundial es que el 90 por ciento de las quejas que llegan a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por los altos cobros que hace la Comisión Federal de Electricidad (CFE) resultan en fallas que surgen de los sistemas de lectura sobre el consumo de energía. Es decir, que en la mayoría de las denuncias interpuestas ante la Profeco se detecta que los cobros de la CFE son injustificados y en consecuencia debe hacerse un reajuste a los recibos de luz a favor de los usuarios. Hacer comentarios respecto al alto costo y pésima administración en CFE es como buscar una aguja en el inmenso mar.

En muchas ocasiones distintas opiniones han manifestado que en México no existe red eléctrica, lo que tenemos es una peligrosa telaraña eléctrica, cables enredados cruzando calles, rollos de cable eléctrico colgando sin aprovechamiento alguno en los postes y el colmo, cables cruzando calles y entre muchos árboles, hacen peligrosísima la instalación. La CFE enfrenta hoy miles de juicios por cobros excesivos y registra una disminución importante en el número de personas que pagan sus recibos, puesto que éstos llegan con nombres y direcciones equivocadas y con cobros impagables, que han originado que la gente se ampare. Las medidas tomadas por la empresa mundial se concretan a una campaña de criminalización a los usuarios de un servicio básico, incluso ya contrató un bufete jurídico que se encarga de llamar y presionar a la gente para que pague o les cortarán la luz, bueno, hasta han llegado a amenazarla con embargarle sus bienes, los pocos bienes que conservan.

La CFE compra insumos para producir energía y Pemex los desperdicia, como es el caso del combustóleo o de la quema de gas a cielo abierto. Pero como si no fueran pocos los delincuentes a los que hay que enfrentar en todos lados, tanto del crimen organizado, comunes y de cuello blanco, ahora nosotros, los usuarios tenemos que cuidarnos también de la CFE ya que se van con todo en contra del ciudadano que no quiere pagar tarifas injustas y además de que toman represalias por reclamar ante el PÉSIMO servicio que ofrece la empresa de clase mundial. La falta de instrumentos adecuados de medición del consumo ha hecho que en muchísimos casos el cobro sea un simple cálculo, pero el consumidor al que se cobra de más no puede cambiar de compañía. Se suponía que la tan cacareada Reforma Energética impulsada por el actual gobierno federal permitiría la disminución de las tarifas eléctricas y la modernización del sector, pero hasta el momento sólo ha tenido como saldos el incremento en los recibos, sobre todo de las clases de menores ingresos, contratos leoninos que tienen a cientos de miles de usuarios endeudados de por vida y un monopolio estatal cada vez más voraz en los cobros ante la falta de competencia.