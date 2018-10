Los retos del partido del presidente

Con los 11 ayuntamientos ya instalados y en funciones, operando tal vez no al 100 por ciento, inicia una nueva configuración política en Quintana Roo donde la fuerza principal, el partido en el poder, será precisamente, Morena, el instituto que lo ganó todo y que al parecer se dispone a perderlo todo también. Morena es una mezcla de todas las izquierdas posibles de todos los partidos; ganó estas elecciones con la fuerza de Andrés Manuel López Obrador y quién piense lo contrario vive en otro mundo.

Las elecciones pasadas fueron el momento idóneo para que todos aquellos que han soñado con ser alcaldes, diputados o gobernadores hubieran besado la mano del mesías y ganaban porque ganaban, AMLO los haría ganar.

Sin embargo en pocos días de las administraciones municipales, cuando menos en el estado, estas están dejando mucho de qué hablar con su falta de capacidad política, me refiero al municipio de Solidaridad y Othón P. Blanco donde se dan hasta con la cubeta; no así los demás municipios donde la mesura, experiencia política y trabajo plural han caminado en sus inicios de manera tranquila.

Puerto Morelos por ejemplo de la mano de Laura Fernández Piña fue el último municipio en realizar su toma de protesta pero no por ello menos importante. La reelección de Laura Fernández demuestra que la ciudadanía sigue confiando en ella gracia sal trabajo que ha realizado donde ha posicionado a Puerto Morelos entre los destinos de sol y playa más importantes del país.

Isla Mujeres con la reelección también de Juan Carrillo Soberanis no tuvo mayor sobresalto para instalar a su cabildo donde el trabajo político que ha implementado el edil ha tenido import6antes beneficios para la ínsula.

Tulum con Víctor Mas Tah, Felipe Carrillo Puerto con José Esquivel Vargas y José María Morelos con Sofía Alcocer de la coalición PAN-PRD también realizaron su primera sesión de cabildo y designación de funcionarios de manera tranquila.

Así que, como cada trienio, este pasado primero de octubre se fincaron nuevas esperanzas ante la llegada de las nuevas autoridades municipales, con algunos alcaldes que se llenaron de promesas para lograr el triunfo, entrando por la puerta grande, sabedores que no saldrán por ahí, ya que muchos ni siquiera lograran salir.

Creo que uno de los retos esenciales de Morena como partido gobernante será justamente moderar al interior a quienes no han dudado, no dudan y parecen seguir dispuestos a no hacerlo. El problema es que Morena es un partido que en realidad nadie conoce aún.

Llegó al poder presidencial y tiene la mayoría legislativa en las cámaras federales y locales, pero en realidad no sabemos cuál serán sus objetivos, ejes o misión, ya que todos sabemos, sino la mayoría, que Morena es un conjunto de expresiones de derecha, centro e izquierda, que aún no sabemos hacia dónde va a ir como partido, más allá de lo que disponga López Obrador ya que también deberán lidiar en los próximo 6 años con ser el partido del Presidente.

Es por ello que Morena tendrá que decidir si se convierte en un modelo para el mundo al usar el poder para fortalecer la democracia o si se convierte en un partido hegemónico familiar y de favores políticos, es decir un típico Club de Tobi.