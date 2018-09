Nadando entre basura

De acuerdo a datos recabados al menos 100 colonias de la capital del estado sufren retrasos en el servicio de recolección, como consecuencia del deficiente parque vehicular con que se cuenta para ello. creo que a todos nos queda claro que uno de los distintivos de los seres humanos es nuestra habilidad para el exterminio; por ejemplo, llevamos miles de años borrando animales del planeta con una eficiencia estremecedora, pero existe otra característica tan definitoria que es la incesante producción de basura de todo tipo. el problema es constante, la basura es algo que ya no sirve a la gente, entonces no la quieren tener y la tiran en calles, plazas, parques, mercados, vehículos de transporte público, ríos, en fin, en todas partes. espero que dimensionemos el problema, es más, para que tengamos una idea más clara sobre el tema de la basura; los océanos son un vertedero; cada año acaban en el mar más de 8 millones de toneladas de plástico, científicos han estimado que para 2050 habrá en el agua más toneladas de plástico que de peces. el problema claro esta no es solo de las autoridades sino también del ciudadano que no tiene esa cultura y respeto por nuestro medio ambiente y sus semejantes, si tuviéramos la decencia de separar nuestra basura, de sacarla a tiempo aunado a que exista un sistema correcto de recolecta el panorama en muchas ciudades del país sería totalmente diferente.

Lo cierto es que resulta bastante lamentable como algunos gobiernos municipales han perdido el control en áreas tan básicas como la recolección de basura. Ya la ciudadanía no espera grandes obras, pero el servicio de recolección es tan elemental que debería de estar resuelto, al menos eso se espera de las autoridades, atender lo básico antes de iniciar proyectos de gran envergadura. Suiza es uno de los países que más basura genera en el mundo. Mientras México produce alrededor de 350 kilos por habitante por año, ellos producen arriba de 700 kilos por habitantes. En muchos casos las ciudades carecen de rellenos sanitarios que hagan un manejo adecuado de los desechos, a la vez que la falta de separación provoca graves daños al medio ambiente; por ejemplo, que haya baterías que al entrar en contacto con líquidos acaben ingresando al suelo y de ahí a los mantos freáticos, contaminando grandes cantidades de agua con ácido. Quemarla de igual modo tiene consecuencias ambientales y los niveles de reciclado siguen siendo bajos. Tener una composta en casa, evitar comprar productos en envases de plástico son soluciones que cada uno puede llevar a cabo, implican bajos costos económicos, pero sí un compromiso de la gente. De igual modo se requiere de compromiso para exigir a los gobiernos y empresas que actúen en esa misma lógica, generando condiciones para reducir al mínimo esos desechos. Considero que los nuevos gobiernos deben de tener un plan para implementar maneras de informar a los ciudadanos acerca de las opciones que existen para manejar su basura de manera sustentable. Iniciativas como el compostaje dan una segunda utilidad a toda la basura orgánica de los hogares y que esta tiene que ver con los ciclos naturales del material orgánico, de esta manera se evitaría la necesidad de embolsar estos deshechos que producen líquidos al descomponerse, los famosos lixiviados.