Y las propuestas del medio ambiente donde están

Es el momento justo para proponer a los candidatos de todos los partidos que sumen propuestas ciudadanas a sus plataformas electorales, a lo mejor piensan ellos que ya tienen todas, pero no es así. Hace unos días un conocido que radica en Querétaro me comentaba que en esa entidad no existen las bolsas de plástico en ningún lado, y cuando digo en ningún lado es porque así es. Tiendas de abarrotes, refaccionarias, departamentales, mercados, supermercados, tiendas de conveniencia y todos aquellos negocios que por muchísimos años nos dieron alguna bolsa de aza para nuestras compras ya no las manejan más. Y lo anterior se debe a que Querétaro por mandato constitucional de sus diputados locales se prohibió el uso de este plástico al ser altamente perjudicial para el medio ambiente, propuestas como esas son las que deberían a mi punto de vista sumar los actuales candidatos tanto locales como federales. Sólo en aquella ciudad del centro del país ciudad se utilizaban diariamente 2 millones de bolsas de plástico desechables, que generaban una contaminación de 8 mil Kg de dióxido de carbono.

Compuestas por sustancias derivadas del petróleo las bolsas de plástico requieren de mucha energía para su fabricación y al final solo se malgastan materiales, pues su uso o vida útil es muy reducido, ya que después de ayudarnos a transportar productos son desechadas o bien utilizadas para depositar basura. Además no se descomponen en menos de medio siglo, contaminando suelos y cuerpos de agua durante muchos años. Hoy en Querétaro proporcionar bolsas plásticas desechables para el acarreo de productos es considerado delito ambiental, para ellos el gobierno de aquella entidad propuso el uso de bolsas reutilizables las cuales fueron entregadas al ciudadano mediante un kit de tres a cinco bolsas de diferentes medidas. Medidas como las anteriores son las que necesitamos no solo en Quintana Roo, sino en todo el país, con ello no quiero decir que el tema de seguridad, educación o salud no sean importantes, por supuesto que lo son, pero ha llegado el momento de hacer algo por nuestro medio ambiente y el retirar el tradicional uso de bolsas de plástico debe de ser propuesto por alguno de los que serán nuestros representantes populares.

Fabricar una bolsa plástica toma un segundo, pero son utilizadas en promedio 20 minutos, y tardan entre 100 y 400 años en degradarse, y en algunos casos nunca lo harán, produciendo en su descomposición pequeñas partículas de petro-polímeros que son ingeridas por tortugas, garzas y peces, causando su intoxicación y muerte, sin contar los miles de animales que fallecen al enredarse con las mismas. Además contaminan afluentes y depósitos naturales de aguas, incrementan las posibilidades de riesgos a padecer enfermedades cancerígenas debido a compuestos químicos tóxicos que contienen algunos plásticos, emisiones de gases tóxicos y venenosos al incinerarlas, y taponamiento de alcantarillados que aumenta el riesgo de inundación.

Es por ello que es de suma importancia fortalecer la agenda y las acciones institucionales de protección del medio ambiente y de mitigación de las causas que ocasionan el cambio climático. En el estado de Quintana Roo no no se conocen estudios que determinen la cantidad y composición de los residuos sólidos generados, faltan además datos confiables y sistemáticos sobre su producción y manejo. Solo el 1% de las bolsas plásticas se reciclan, ya que es más barato producir una nueva, lo que arroja que el 14% de toda la carga que llega a los botaderos de basura y a los rellenos sanitarios, sean bolsas plásticas y materiales de la misma propiedad. Las bolsas de plástico están hechas usualmente de polietileno que deriva del gas natural y del petróleo, siendo usadas en todo el mundo desde 1961. Se estima que se fabrican al año entre 500 billones a un trillón de bolsas de plástico en el planeta. Es un material que ni la tierra ni el mar pueden digerir. Cada objeto de plástico que existe, siempre existirá. Al no desaparecer el plástico se va acumulando en el medio ambiente. Esa creciente acumulación durará siglos y su efecto ya es latente.