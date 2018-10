Este miércoles, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en Guerrero que, una vez que inicie su gestión, se conformará el mando único en seguridad que aglutinará a las autoridades civiles y militares. Ayer mismo, el titular del ramo en Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra, hacía el mismo anuncio para la entidad y el Congreso local eliminó la condicionante de cinco años de residencia para la designación del fiscal general. Las acciones parecen por fin articularse en los tres niveles de gobierno.

Resultará polémica la modificación al artículo 96 de la Constitución local que establecía como requisito cinco años de residencia para quien sea designado como fiscal general de la entidad, pero lo cierto es que las soluciones en materia de seguridad no admiten ni “grilla” ni dilación, pero además es claro que si la tranquilidad se alcanza designando a profesionales foráneos, los quintanarroenses podrán caminar de nuevo con tranquilidad por las calles –particularmente en el norte- y eso no puede estar sujeto a nativismos ni atavismos.

Le pone el escribiente un ejemplo simple, seguramente en su lugar de residencia tiene a su médico de confianza, ese que ha atendido a más de una generación y que conoce los padecimientos de prácticamente todos los integrantes de su familia; pero ¿acaso nunca ha tenido que consultar a un especialista fuera de su ciudad? Seguramente le tiene aprecio a su médico, pero ¿y si no lo cura, por el contrario, por insistir en consultar con él su enfermedad se agrava, no buscaría la solución fuera? Con sus salvedades, la situación es igual con la seguridad, lo que importa son los resultados, no importa el origen del funcionario.

El secretario de Seguridad Pública, por ejemplo, ayer anunció la creación de la Policía Quintana Roo, aseguró que buscará mejores condiciones de desempeño laboral, recalcó que unificará el mando policial bajo una misma estrategia y aseguró que aquellos que traicionen a la corporación serán sancionados conforme a la ley; eso indica involucramiento hacia el interior de las corporaciones para dar resultados hacia la ciudadanía. Ese deberá ser el ejemplo que deberá seguir también el nuevo fiscal, sea quintanarroense o no. Insistimos, los resultados hablarán por ellos y es lo que en realidad importa.

En este espacio lo hemos señalado con anterioridad: gobernar genera desgaste, más aun si las expectativas generadas no se cumplen; ante ello, el gobierno de Carlos Joaquín González –al que le quedan prácticamente cuatro años- tenía la clara disyuntiva de realizar un proceso serio de evaluación de resultados y corrección de los errores del pasado en materia de seguridad, o repetir las estrategias que, evidentemente, no han dado los resultados esperados. Por el bien de todos, el nuevo fiscal deberá dar resultados positivos y a corto plazo, no hay tiempo para curvas de aprendizaje y si aun trayendo a un experto foráneo y con todas las demás acciones articuladas no se cumple, entonces y sólo entonces, podremos todos hablar de error o acierto; pero primero que trabajen; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.