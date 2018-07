Un tren que avanza

La idea de construir un ferrocarril que recorra el centro norte de Quintana Roo no es reciente, pues desde hace cinco legislaturas, casi quince años, la entidad contó con su primera Ley de Transporte Ferroviario, pero los esfuerzos han sido desarticulados o de coyuntura, cuando hubo ley, no hubo proyecto concreto, cuando hubo proyecto, no hubo recursos y es hasta ahora, cuando la administración federal por iniciar coincidió con el proyecto que desde hace más de año y medio avanza en la gestión de Carlos Joaquín González, por lo que parece que sí, por fin habrá tren.

En recientes fechas el mandatario estatal ha señalado la viabilidad de construir el tren que corra de Cancún a Punta Venado, el cual serviría no sólo para transporte de turistas, sino de las personas que laboran en el sector, el esquema financiero para llevarlo a cabo sería una Asociación Público Privada (APP) y hay ya empresas estadounidenses y asiáticas que se han interesado en invertir; por ello es que la Agencia de Proyectos Estratégicos, ha avanzado en el proyecto, mismo que presentarán al equipo de trabajo del futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Nótese la enorme diferencia entre estos proyectos y el fallido Tren Transpeninsular anunciado en su momento por la agonizante administración de Enrique Peña Nieto, mismo que se canceló por falta de recursos, pero su solo anuncio generó múltiples problemas en municipios de Yucatán, al no contar con el derecho de vía, ni ruta definida, ni esquema concreto para su instrumentación; en concreto, fue una ocurrencia federal que no contó con la opinión o esfuerzos de las entidades que estarían involucradas; y para el caso del llamado Tren Maya, Quintana Roo ha hecho su parte.

Como se observa, el gobierno estatal presentará lo avanzado con la idea de articular esfuerzos; si la administración federal estuviese de acuerdo en ello, la mitad del proyecto estaría ya concretada. En términos de esfuerzo, tiempo de ejecución y viabilidad del proyecto, parece la mejor opción, faltará ver lo que opinen los administradores federales.

De acuerdo a los anuncios hechos este lunes por parte de Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya que correrá de Cancún y llegará hasta Palenque, Chiapas, es una de las siete obras prioritarias, para las cuales se destinará un presupuesto de 500 mil millones de pesos y cuyo arranque será una vez que inicie la próxima administración federal, el próximo 01 de diciembre.

Así, el Tren Maya, además de la ruta definida, parece que será una realidad que dinamizará el flujo de personas y posibilitará el despegue económico de algunas regiones cuya necesidad es urgente. El tren tiene rumbo y vías posibles, la coordinación es lo que falta de concretar, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.