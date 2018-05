La Caja de Pandora de Trump en Medio Oriente

Cuando se lidia con alguien desequilibrado lo idóneo es hacerlo con cautela y sabiduría; cualquier

movimiento brusco es visto como agresión y puede motivar una respuesta mucho peor. En el caso de Medio Oriente la presencia de Irán y tu teocracia musulmana les otorga un estatus de constante zozobra y de volatilidad con los vecinos. Las alianzas se le rompen o se le crean con la fuerza que decidan unos ancianos barbados con cero criterio de paz y con el Corán en las manos. Para colmo del otro lado de la frontera tienen un régimen agonizante en Siria apoyados por una siempre desestabilizadora Rusia. El polvorín del Medio Oriente está a punto de explotar una vez más con la crisis siria, hay temas para escoger: ISIS, la presencia de Rusia, los rebeldes kurdos, las respuestas violentas de Turquía, la impasividad de Arabia Saudita (aunque bajo la mesa se la vivan dando patadas y financiando cuanta locura se le ocurra a cualquier musulmán fanático), la tensa calma de El Líbano desestabilizado por Hezbollah y la impertérrita crisis palestina que tiene enfrentado a Israel con todo lo que lo rodea. El papel de los Estados Unidos en medio de todo esto como un gran receptor del petróleo árabe debe ser de catalizador de acuerdos, no de amarra navajas. Sin embargo la reciente retirada del acuerdo de No Proliferación de Armas con Irán sólo ha servido para envalentonar a los más fanáticos antioccidentales de la zona.

Entre las patas de la última rabieta de Trump se está llevando la precaria situación de Israel que puede quedar aislado entre productores de armas atómicas y con todas las ganas de borrarlo de la faz de la tierra y le otorga a Rusia toda la palanca para actuar como una pacificadora aunque realmente sólo busca afianzar posiciones y masacrar los opositores de sus gobiernos satélites. El aislacionismo y la volubilidad que caracteriza la política exterior del Presidente Trump desconcierta a muchos. Por un lado crea un cisma muy complicado con su archienemigo en la región, Irán y por el otro actúa como celestina entre las dos Coreas y planifica juntas con el sanguinario dictador de Corea del Norte mientras apalea a un régimen sin duda sanguinario como el iraní, pero ni remotamente tan peligroso o impredecible como el norcoreano. Puede ser que una vez más en la historia estén los Estados Unidos y Rusia enfrentándose en cancha ajenas, tal como se hizo hace mucho en la Guerra Fría donde ambos se apaleaban usando sus aliados respectivos. Como quiera que sea, la posibilidad de que un gobierno tan peligroso y con tendencias semi-suicidas tenga acceso a armas de destrucción masiva y con sus enemigos jurados a tan corta distancia es una verdadera pesadilla para todos, incluso nosotros. Ya los precios del crudo han empezado a subir y como la economía mexicana no depende tanto del petróleo como antes pues no hay equilibrio de generación de riqueza contra inflación y los precios de las gasolinas sin duda subirán. La manera de actuar de Trump rebasa incluso cualquier análisis maquiavélico. A los ojos del simple no se trata sino de otra de sus rabietas, espero esta vez no rompa nada caro.