Andrés Manuel: te tengo miedo y es tu culpa

Ser presidente no es cosa de juego, ya están muy detrás todas las movidas de líderes con soluciones mágicas que imponían a punta de pistola. Ya todo está inventado o escrito al menos en ámbito político. Obregón, Carranza y Madero tuvieron que implementar el autoritarismo de una u otra manera porque México era tierra de nadie, virgen de derechos y de instituciones, fue su trabajo introducirlas a punta de sable. Pero esos tiempos ya se fueron, no se puede gobernar sin las instituciones que tanto trabajo nos ha costado implementar y crear.

Hay mucho por hacer, mucho que perfeccionar pero todo dentro del marco de la ley, los candidatos en segundo lugar alguna música con ritmo tocan, por más ineptos que se me hagan. Contigo Andrés Manuel López Obrador, no sé ni por dónde vienes mano, pasas de palo para rumba. Estoy seguro que ni tú mismo sabes qué vas a hacer, completamente seguro. Sí sé que llegar a la presidencia de México te lo has propuesto y esta vez sí creo sea la vencida. Es una noble meta, llena de retos y digna de sólo grandes hombres, sí, grandes hombres, aunque duela, pillos o no han sido hábiles políticos y grandes líderes.

Pero me desconcierta la nebulosa de tu propuesta integral, para colmo te has hecho rodear de un verdadero carnaval de deformidades de circo pobre. Siendo justos tienes alguna que otra lumbrera contigo; sin embargo en las esquinas del tablero tienes a seres tan oscuros y opresivos que no importa cuanta luz despidan los buenos de tu propuesta, la oscuridad de éstos los va a tragar como un agujero negro de intolerancia.

En nombre de los buenos de fe de esta patria que tanto añoramos un cambio te pido que no destruyas nuestras instituciones, después de todo, éstas son las que te van a llevar al poder eventualmente. Gobierna para todos y vete con una guía espiritual de esas para que te haga unas cartas de perdón para que puedas soltar los demonios de tus anteriores fracasos.

Haz un acto honesto de humildad y no olvides que vas a gobernar con dos tercios del país detestándote, pues los propios partidos que te han cobijado y que has pateado cuando así te ha convenido, han bloqueado la segunda vuelta electoral ante la cual, tú sabes que no tendrías ni la más mínima posibilidad (¿Sí lo sabes verdad? O te volteas en el espejo como los gordos que no se aceptan). Andrés Manuel no te engañes, si llegas a presidente lo harás con menos votos globales que los que obtuvo Donald Trump, así que sacando puras cuentas de abarrote compa, voto por voto, casilla por casilla nos caes mucho más mal que él. Espero seas lo suficientemente hábil para darnos una buena cachetada de dignidad y realmente echar para adelante a nuestra apaleada tierra, total, los mexicanos somos unos buenazos y perdonamos todo, con tequila hasta le damos un abrazo al que se acostó con nuestra mujer.

Tienes la oportunidad única de triunfar y demostrar que nuestros miedos son infundados, no hagas lo que Trump, que terminó dándole la razón a todos los que le temían. ¡Por Dios hombre! Para empezar di algo claro de cómo vas a gobernar, no nos sigas metiendo dinero en la billetera sacado del aire ni me digas que vas a acabar con la violencia con políticas sociales (eso ya está muy trillado mi rey). Ojalá logres lo que te propones eliminando la miseria en México, nomás no hagas lo mismo que los Castros que acabaron con la miseria haciendo a todos pobres… Si Andrés, te tengo miedo. ¿No te da tristeza que dos terceras partes de tu patria te tengan miedo? Yo estaría devastado y llevándoles flores a todos.