Artista emprendedor

Se que con este comentario varios artistas me colgaran, pero la verdad es que no podemos tener una postura de no me apoyan, no me ayudan, no hay recursos y un gran etcétera fatalista. Debemos de tener la actitud emprendedora. Esa es la verdadera problemática del gremio artístico sin importar la disciplina.

Como músicos quisiéramos tener diferentes tácticas y estrategias para llenar nuestra agenda de conciertos, conseguir que nos paguen precios más justos y elevados por los mismos y porque no proyectar nuestras carreras de manera local, nacional e internacionalmente y llegar a lo máximo como músico, cantante, compositor o director de orquesta.

Para ello debemos aprender a convertirnos en nuestro propio manager y así poder vivir 100% de nuestra pasión con el estilo de vida que siempre soñamos. En todas las disciplinas podemos ser (desde nuestra propia óptica), poseedores de un gran talento, pero la verdad es que lo que falta no es talento sino saber cómo venderte.

Podemos quejarnos que con lo buenos que somos no estamos triunfando por el mundo y que otra gente con trabajos mediocres si han conseguido llegar a lo máximo y nosotros solo estamos aun esperando. Todos tenemos la oportunidad de lograrlo: pero para ello necesitamos empresar y no hay de otra.

Muchos no están inscritos en el SAT y obvio no pueden emitir facturas, obvio no pueden tener acceso a infinidad de recursos. Puedes hacerlo de manera individual o colectiva haciendo una asociación civil y volverla donataria; esto permitiría dar recibos deducibles de impuestos a los que compran nuestra obra, espectáculo o actuación y los mecenas (que aún existen), tendrían la posibilidad de donar hasta el 8% de su pago de impuesto sobre la renta (ISR) y cualquier contador aceptará sin problema.

Hay mucho que hacer pero en la parte de emprender está la clave y se solucionarían más del 85% de los problemas del gremio. Las nuevas autoridades no resolverán el problema de todos y nuestra obligación tomar las riendas de nuestras propias carreras que no son sino el negocio que poseemos y sentirnos realmente que somos empresarios. Si alguien quiere más información con gusto los asesoro. Hasta la próxima

